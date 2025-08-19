【導入事例】日本ワムネット、医療ITの進化と共に新しいサービスを提供するイメージワン様のGigaCC導入事例を公開

日本ワムネット株式会社

「安心・安全なデータ共有と管理」の実現を通じて企業間DXを推進する、純国産ファイル転送・共有サービス「GigaCC」の提供を行う日本ワムネット株式会社（東京都中央区、社長：長谷川 浩司、以下日本ワムネット）は、株式会社イメージワン様における同サービス導入事例を公開しました。

株式会社イメージワン様は、医療DXが注目を集める中、電子カルテを中心に院内業務の効率化、クラウドサービスの活用など、施設に合ったシステムの提案を通して医療機関の医療DX化をサポートしています。

■導入の背景

同社が開発・提供する、病院の経営データの一元化と、分析結果のチャート化に特化したセキュアクラウドシステム「ONE Viewer」の運用において、システム利用者である医療機関より、同システムに登録するためのファイルを収集するためにGigaCCを利用

■GigaCCを選んだ理由

■効果

- 医療機関から求められるセキュリティ要件を満たしている- 安全かつ直感的/簡単操作でシステム利用者よりファイルを収集できる- API利用によりファイル収集後の作業を自動化できる- お客様からの操作に関する問合せもなく、利用者の負荷軽減に貢献- アップロード依頼業務の効率化、エラー防止に繋がる

導入事例インタビューの詳細はこちら

URL：https://www.gigaccsecure.jp/case/株式会社イメージワン/(https://www.gigaccsecure.jp/case/%e6%a0%aa%e5%bc%8f%e4%bc%9a%e7%a4%be%e3%82%a4%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%83%af%e3%83%b3/)

日本ワムネットでは、お客様がより安全かつ効率的にファイル共有と企業間コラボレーションを進められるよう、今後もサービスのさらなる品質向上に積極的に取り組んで参ります。

■GigaCCについて

GigaCCは、2002年の発売以来20年以上の実績を持ち、企業間でのファイル送受信、共有を安全・確実に行うことができるツールとして、製造・金融・サービス・流通・メディアなどの上場企業や大企業を含む、多くの法人・自治体などで採用されています。

URL：https://www.gigaccsecure.jp/

■日本ワムネットについて

日本ワムネットは、大容量データを安全に伝送・共有・保管する企業向けオンラインストレージソリューション、ネットワークシステムの開発や販売事業、オフィス環境からモバイル環境に至るビジネスをよりセキュア・スマートに行えるパッケージの提案を行っています。

URL：https://www.wamnet.jp

