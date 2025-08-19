手軽に収納スペース増設！キッチン・玄関・リビングでも活躍する2つのNEW収納アイテムが登場

セレクチュアー株式会社

ECサイト「アンジェ web shop」を運営するセレクチュアー株式会社では、新作収納アイテムを２つこの8月中に順次発売中です。

8月７日（木）には「Ordre 吊るせる収納ラック 戸棚下収納ラック シューズラック」を発売。

そして8月18日（月）には「Ordre コンパクトに置ける ブレッドケース 収納ケース 幅34cm」が登場しました。

Ordre 吊るせる 戸棚下収納ラックOrdre コンパクトに置ける ブレッドケース

■棚下にスペース増設！吊るせる収納ラック

玄関のシューズラックや、キッチンや洗面所の収納棚に、手軽にスペースを増やせる「Ordre 吊るせる収納ラック 戸棚下収納ラック シューズラック」。

キッチンは調理ツールや食器類で溢れがち。

玄関も季節ごとに靴を買うと収納スペースが足りない・・・

そして洗面所もコスメやスキンケアグッズでいっぱいに！

そんな「もう少し収納が欲しい」と感じる場所にプラスできるアイテムです。

設置方法も簡単で、靴箱や洗面台、台所などの戸棚下に吊るすだけ。

新たな収納スペースが増設できて、今まで収まりきらなかった物もすっきり整います。

吊り下げバーの長さは2タイプ。

靴箱の下など狭い場所にはロータイプを。キッチンで鍋を収納したり、洗面所でタオルや洗剤を置くなら高さのあるハイタイプが◎。

ロータイプハイタイプ

また取り付ける場所に合わせて幅の調整ができるのもポイント。

幅38.5cm～70.5cmまで長さを変えることができ、スペースを最大限有効活用！

＜商品概要＞

Ordre 吊るせる 収納ラック 戸棚下収納ラック シューズラック

\2,970(税込) 全2色（ブラック、ホワイト）

https://www.angers-web.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=166401

■狭いキッチンにも置ける！コンパクトブレッドケース

調理ツールだけでなく、さまざまな食材にも収納スペースを用意したいキッチン。

そんなキッチンで収納ラックと一緒につかいたいのが「Ordre コンパクトに置ける ブレッドケース 収納ケース 幅34cm」です。

パンや茶葉、シリアルにラップなど、雑多な物もまるっと収納。

電子レンジやトースター、電気ケトル横など置いておけば、朝食のトーストやコーヒーもスムーズに準備できます。

幅34cmのブレッドケースは天板上に炊飯器やケトル、コーヒーサーバーを乗せてもOK。

デッドスペースを活用しながら収納を増やせます。

こちらも高さを選べる２サイズ展開。

浅めのつくりのMサイズは、ロールパンなど高さのないパンの収納に。

コーヒー、紅茶グッズをまとめたり、ラップやホイル類などキッチン小物の収納にも役立ちます。

高さがあるLサイズには食パンもすっぽり収納可能。インスタントコーヒーの瓶や、缶詰めなどの食材ストックにも重宝します。

MサイズLサイズ

また、サイドバーに布巾を掛けて置けたりと、細部まで使いやすさにこだわっています。

＜商品概要＞

Ordre コンパクトに置ける ブレッドケース 収納ケース 幅34cm 全2色（ブラック、ホワイト）

Mサイズ \5,940(税込)、Lサイズ \6,710(税込)

https://www.angers-web.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=166402

■収納を見直して、暮らしの効率革命を！

夏から秋・冬へと季節が変わるタイミングで、新たなキッチンツールや靴を買い足すときに、こんな収納アイテムがあると便利。

収納力が上がるだけでなく、暮らしやすさも変わる2アイテムを、ぜひチェックしてみてください。

■セレクチュアー株式会社

「アンジェweb shop」を中心としたオンラインショップ事業を展開。 インテリア用品から、キッチン、ファッション、ベビーキッズアイテムまで、OEM商品の開発を強化しています。

高まるネットショッピング需要、競合サイトの増加などの環境の中で、今の暮らしに寄り添う商品開発を進め、さらなる顧客獲得を目指していきます。