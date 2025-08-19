CenturyUU公式ECサイトにて、ハンティング放置RPG「ぼくと恐竜～みんなで3分ハンティング放置」×「大工の源さん」の源さんコラボ記念グッズの販売を開始！

CenturyUU株式会社

CenturyUU株式会社(本社：東京都千代田区)は、公式ECサイト（https://uustore.booth.pm/）にて、ハンティング放置RPG「ぼくと恐竜～みんなで3分ハンティング放置」×「大工の源さん」の源さんコラボ記念グッズを2025年8月19日から販売を開始いたします！




▼コラボ記念グッズの販売▼

UUストア：https://uustore.booth.pm/


【ぼくと恐竜×大工の源さん】田村源三_桐島カンナ_主人公_恐竜アクリルスタンド：


https://uustore.booth.pm/items/7237692



【ぼくと恐竜×大工の源さん】桐島カンナ_アクリルスタンド


https://uustore.booth.pm/items/7237609



　　　(C)SANYO BUSSAN CO.,LTD.


　　　(C)IREM SOFTWARE ENGINEERING INC.


「ぼくと恐竜～みんなで3分ハンティング放置」×「大工の源さん」の源さんコラボは、2025年8月31日まで実施中！ぜひこの機会にプレイしてみてくださいね。



■コラボPV

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=-V7lzfm-lTA ]

https://www.youtube.com/shorts/5EMXhrugP2w




■『ぼくと恐竜～みんなで3分ハンティング放置』とは

『ぼくと恐竜～みんなで3分ハンティング放置』は2019年より台湾や香港など世界12ヶ国以上で配信され好評を博した『恐龍大冒險』の日本語ローカライズ版です。2020年9月15日より日本でもサービスを開始しており、現在は「ゲソてん byGMO」/Mobage及びYahoo! Mobage/ヤマダゲーム/TSUTAYA オンラインゲームにて好評配信中。累計登録者数51万人を突破しております。



■【詳しいゲーム内容の説明】

はるかな未来、文明は失われて原始時代に戻った荒涼とした世界。


地上は大自然におおわれて動物たちの活気に満ち溢れています。人類も原始的な生活でしたが幸せな日々を過ごしていました。


だけど村の外は危険ばかり。ケモノや恐竜が歩きまわり、不思議なチカラをもったモンスターまで襲ってくる。そんな時代で、あなたは部族の危機を鎮めたばかりの戦士として、村を平和に導くための、超常世界の遺物を求めて旅にでます。


前代未聞の放置体験があなたを待ち受けています！


＜ゲーム情報＞


■タイトル名 　　：ぼくと恐竜～みんなで3分ハンティング放置


■ジャンル 　　：新時代ハンティング放置RPG


■対応端末 　　：iOS／Android／PC


■配信URL　　　　　　：


「ゲソてん byGMO」


https://gesoten.com/games/genre/rpg/myfrienddinosaur


※ゲームをプレイするには、「ゲソてん byGMO」への登録が必要


「Mobage」


http://g12026963.sp.pf.mbga.jp


「Yahoo! Mobage」


http://yahoo-mbga.jp/game/12026963/play


※ゲームをプレイするには、 Mobage及びYahoo! Mobageそれぞれへの登録が必要


「ヤマダゲーム版」


https://gpf.mymd.jp/game/detail?p_id=HSm5Z5dF8HA%3D


※ゲームをプレイするには、 「ヤマダゲーム」への登録が必要


「TSUTAYA オンラインゲーム」


https://game-tsutaya.tsite.jp/game/detail/261


※ゲームをプレイするには、「TSUTAYA オンラインゲーム」


への登録が必要


「ハンゲ」


https://social.hange.jp/easygame/index?appId=O_BDW


※ゲームをプレイするには、「ハンゲ」


への登録が必要


■価格 　　 ：基本無料(ゲーム内課金あり)


■推奨ブラウザ ：Safari/Chrome/Edge/Firefox 最新バージョンにて動作検証済み


■CenturyUU公式X（Twitter）


https://x.com/CenturyUUJP


■CenturyUU公式TikTok


https://www.tiktok.com/@centuryuujp


■会社概要


商号　：CenturyUU株式会社


設立　：2020年7月


資本金：5,000万円


URL　： https://www.centuryuu.co.jp(https://www.centuryuu.co.jp)