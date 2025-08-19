高所作業車での落下事故防止に新基準！業界初「しなやかフレーム機構」採用の落下防止バスケット『リフトキャッチャー』発売

株式会社チームライク

トラックシート・物流資材の専門サイト「トラデポ.com」などを運営する株式会社チームライク（本社：神奈川県海老名市、代表取締役：中村健太）は、建設現場や道路工事で使用される高所作業車向けに、工具やネジなどの落下を防止するバスケットネット『リフトキャッチャー』を、2025年8月19日に新発売いたします。

本製品は、作業台の外側に簡単に取り付けでき、作業中に発生する落下物を確実にキャッチ。業界初の「しなやかフレーム機構」により、建物や設備をキズ付ける心配がなく、現場の安全性と生産性を大幅に向上させる新しいソリューションです。

業界初「しなやかフレーム機構」を採用した落下防止バスケット『リフトキャッチャー』

■製品特長

安全性を大幅に向上

養生ネット素材を使用し、作業台外側で落下物を確実にキャッチします。

業界初のしなやかフレーム機構

柔らかいフレームと自動開閉機構により、壁や柱に接触しても破損やキズを防止。

軽量＆コンパクト

重量わずか1kg。テントのように折り畳める設計で運搬・収納が容易。

簡単ワンタッチ取付

幅10cm以内の手すりに対応し、工具不要で素早く設置できます。

高所作業車の外側に取り付け、手元からの落下物を確実にキャッチします。ネットには建築現場でも利用される養生用ネットと同素材を採用。重さ約2kgの電動ドリルもしっかり受け止めます。取り付けは、作業台の手すりにベルトを掛ける簡単設計。ほぼ全ての作業台（手スリ巾10センチ以内）に取り付け可能です。業界初「しなやかフレーム機構」の採用により、壁や柱に接触しても破損や傷の心配がほぼゼロに。収納時は、直径55cm重さ1kgととてもコンパクト。作業台への設置はもちろんのこと、移動する際も邪魔になりません。

■開発背景

高所作業車での作業では、工具や部材の落下による事故が後を絶ちません。

しかし、作業台の外側に設置し手元からの落下を防止する商品は少なく、特に金属製のフレームを用いた製品は、施工対象物の壁や柱をキズ付けてしまうリスクがあり、作業者が安心して利用できるものではありませんでした。

現場からの「安心して近づける落下防止ネットが欲しい」という声に応え、「しなやかフレーム機構」と軽量素材を採用し、作業者が安全かつ効率的に作業できる製品を開発しました。

■製品概要

・製品名：高所作業用落下防止バスケット「リフトキャッチャー」

・用途：工具・ネジ等の小物落下物の受け止め

・本体サイズ：幅120cm × 高さ60cm × 奥行0～45cm

・使用範囲 : 幅60cm(調整ベルト内側)×奥行0～45cm

・収納サイズ：幅55cm × 高さ55cm × 厚さ5cm

・重量：1kg

・使用条件：落下物2kg以内、落下高さ1m以内

・材質：ネット（ポリエステル＋PVC）、ベルト（ポリエチレン）、金具（ポリアセタール樹脂）

・取付条件：手すり幅10cm以内

・付属品：簡易収納袋

■販売情報

・発売日：2025年8月19日

・価格：38,000円（税別）

・販売サイト：トラデポ（https://tora-depo.com/products/liftcat）

・カスタム対応：サイズ・仕様変更可能（要相談）

・法人・代理店向け：まとめ買いや販売代理店も募集

■会社概要

・会社名：株式会社チームライク

・所在地：神奈川県海老名市中央2-9-50 海老名プライムタワー7F

・代表者：代表取締役社長 中村健太

・事業内容：物流・建築資材の開発・販売、Webサイト運営

・公式サイト：https://teamlike.co.jp

■本件に関するお問い合わせ

株式会社チームライク 商品担当 野村誠

TEL：070-1276-1479

E-mail：m-nomura@teamlike.co.jp

※製品画像は別添製品カタログをご参照ください

https://prtimes.jp/a/?f=d56846-12-a832cee3ad0cb7fa266f0f773f459fb6.pdf