高所作業車での落下事故防止に新基準！業界初「しなやかフレーム機構」採用の落下防止バスケット『リフトキャッチャー』発売
トラックシート・物流資材の専門サイト「トラデポ.com」などを運営する株式会社チームライク（本社：神奈川県海老名市、代表取締役：中村健太）は、建設現場や道路工事で使用される高所作業車向けに、工具やネジなどの落下を防止するバスケットネット『リフトキャッチャー』を、2025年8月19日に新発売いたします。
本製品は、作業台の外側に簡単に取り付けでき、作業中に発生する落下物を確実にキャッチ。業界初の「しなやかフレーム機構」により、建物や設備をキズ付ける心配がなく、現場の安全性と生産性を大幅に向上させる新しいソリューションです。
業界初「しなやかフレーム機構」を採用した落下防止バスケット『リフトキャッチャー』
■製品特長
安全性を大幅に向上
養生ネット素材を使用し、作業台外側で落下物を確実にキャッチします。
業界初のしなやかフレーム機構
柔らかいフレームと自動開閉機構により、壁や柱に接触しても破損やキズを防止。
軽量＆コンパクト
重量わずか1kg。テントのように折り畳める設計で運搬・収納が容易。
簡単ワンタッチ取付
幅10cm以内の手すりに対応し、工具不要で素早く設置できます。
高所作業車の外側に取り付け、手元からの落下物を確実にキャッチします。
ネットには建築現場でも利用される養生用ネットと同素材を採用。重さ約2kgの電動ドリルもしっかり受け止めます。
取り付けは、作業台の手すりにベルトを掛ける簡単設計。ほぼ全ての作業台（手スリ巾10センチ以内）に取り付け可能です。
業界初「しなやかフレーム機構」の採用により、壁や柱に接触しても破損や傷の心配がほぼゼロに。
収納時は、直径55cm重さ1kgととてもコンパクト。作業台への設置はもちろんのこと、移動する際も邪魔になりません。
■開発背景
高所作業車での作業では、工具や部材の落下による事故が後を絶ちません。
しかし、作業台の外側に設置し手元からの落下を防止する商品は少なく、特に金属製のフレームを用いた製品は、施工対象物の壁や柱をキズ付けてしまうリスクがあり、作業者が安心して利用できるものではありませんでした。
現場からの「安心して近づける落下防止ネットが欲しい」という声に応え、「しなやかフレーム機構」と軽量素材を採用し、作業者が安全かつ効率的に作業できる製品を開発しました。
■製品概要
・製品名：高所作業用落下防止バスケット「リフトキャッチャー」
・用途：工具・ネジ等の小物落下物の受け止め
・本体サイズ：幅120cm × 高さ60cm × 奥行0～45cm
・使用範囲 : 幅60cm(調整ベルト内側)×奥行0～45cm
・収納サイズ：幅55cm × 高さ55cm × 厚さ5cm
・重量：1kg
・使用条件：落下物2kg以内、落下高さ1m以内
・材質：ネット（ポリエステル＋PVC）、ベルト（ポリエチレン）、金具（ポリアセタール樹脂）
・取付条件：手すり幅10cm以内
・付属品：簡易収納袋
■販売情報
・発売日：2025年8月19日
・価格：38,000円（税別）
・販売サイト：トラデポ（https://tora-depo.com/products/liftcat）
・カスタム対応：サイズ・仕様変更可能（要相談）
・法人・代理店向け：まとめ買いや販売代理店も募集
■会社概要
・会社名：株式会社チームライク
・所在地：神奈川県海老名市中央2-9-50 海老名プライムタワー7F
・代表者：代表取締役社長 中村健太
・事業内容：物流・建築資材の開発・販売、Webサイト運営
・公式サイト：https://teamlike.co.jp
■本件に関するお問い合わせ
株式会社チームライク 商品担当 野村誠
TEL：070-1276-1479
E-mail：m-nomura@teamlike.co.jp
※製品画像は別添製品カタログをご参照ください
https://prtimes.jp/a/?f=d56846-12-a832cee3ad0cb7fa266f0f773f459fb6.pdf