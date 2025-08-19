IP-RoBo　「2025知財・情報フェア＆コンファレンス」に出展

株式会社IP-RoBo

商標調査を効率化させるAIツール『TM-RoBo』を提供する株式会社IP-RoBo（東京都港区 代表取締役：岩原将文）は、2025年9月に開催される「2025知財・情報フェア＆コンファレンス」に出展いたします。

より多くの方にTM-RoBoをご案内できるように、昨年よりブースの大きさを1.5倍に拡張いたします。ぜひお越しください。

ブースイメージ写真

[イベント概要]

イベント名称 2025知財・情報フェア＆コンファレンス

開催期間 2025年9月10日（水）から9月12日（金）10：00～17：00

開催場所 東京ビッグサイト（東京国際展示場） 西3・4ホール

入場料 無料（こちらのURL(https://www.expo-form.com/united2025/entry.php?exh=6)から事前登録が必要です）

イベントURL https://pifc.jp/2025/

ブース位置 W4-100

IP-RoBoブースでは、商標AIであるTM-RoBoの調査系機能（AI称呼検索機能、AI商標検索機能）に加え、AI商標生成機能について、説明とデモンストレーションを行わせていただきます。

また、リリース予定の下記新機能についても、当イベントにて紹介とデモンストレーションを行わせていただく予定です。

＜リリース予定の新機能＞ 機能名は仮称です。

・全登録状況反映機能（分割位置、語力統計指標補正）※1

・自社の登録状況反映機能（TMR補正）※2

※1 語力統計指標 識別力に関連する指標

※2 TMR 称呼のオリジナル性に関する指標

各機能の詳細については改めてご案内いたします。

[出展者プレゼンテーション登壇概要]

今年は導入ユーザ様をお招きしたプレゼンテーションを下記のとおり2回にわたり実施します。

登壇者 弁理士法人みなとみらい特許事務所様

登壇日時 2025年 9月11日（木） 14:55～15:40

登壇場所 東京ビッグサイト内特設会場（西3ホールA会場）

登壇者 中辻特許事務所様

登壇日時 2025年 9月12日（金） 13:45～14:30

登壇場所 東京ビッグサイト内特設会場（西3ホールB会場）

聴講料 各無料（こちらのURL(https://www.expo-form.com/united2025/seminar.php?exh=6)から事前登録が必要です）

定員 各120名

登壇内容など、詳細は後日改めてご案内いたします。

これまでのプレゼンテーション登壇の様子は下記URLをご覧ください。

2024知財情報フェア＆コンファレンス

≫ https://tm-robo.com/media/event_cat99/a9

2023特許・情報フェア＆コンファレンス

≫ https://tm-robo.com/media/event_cat99/a8

■TM-RoBoとは

商品等の名称として商標を新たに使用したり、商標権を取得しようとする場合、同一または類似の商標が既に出願、登録されていないかを調査することが極めて重要であり、このような商標調査が一般的に行われています。

ただし、商標調査を行う既存システムでは、表記される商標そのものについて検索する場合（商標検索）には、調査商標との完全一致検索かこれに準じた検索しかできないため、より重要な類似検索を行うことが困難となっています。また、称呼（商標の読み）について検索する場合は類似検索が可能となっていますが、類似の程度まで加味して結果表示することができないために、大量にリストアップされた全ての商標を調査者がしらみ潰しにチェックする必要がありました。これらのことから、商標調査には、高度な専門性に加え、多大な手間とコストがかかっていました。

当社は、特許庁、裁判所等の専門家の判断を機械学習した人工知能であるTM-RoBoを2018年4月にリリースし、その後も追加機能を順次リリースすることにより、最新のAI技術を用いて商標調査の業務効率を劇的に改善することをサポートしています。

現在のTM-RoBoでは、下記機能をラインナップしております（一部有料オプションとなっております）。

・AI称呼検索機能

・類似群コード検索機能

・類似群コードテンプレ機能

・商品・役務テンプレート機能

・称呼一括検索機能

・表示項目追加機能

・自社登録商標除外機能

・AI商標検索機能

・外観部分一致検索機能

・観念類似検索機能（B+A型等の組合せ語拡張機能）

・PDF一括出力機能

・システム連携機能 etc

公式Webサイト：http://www.tm-robo.com/

■株式会社IP-RoBoについて

社 名 ：株式会社IP-RoBo（ https://www.ip-robo.co.jp/ ）

代表者 ：代表取締役社長 岩原 将文（いわはら まさふみ）

所在地 ：東京都港区西新橋1-22-5 新橋TSビル7階

設 立 ：2018年3月20日

資本金 ：1067万円

事業内容：

- コンサルティング事業（知的財産に関わるコンサルティング全般）- Webサービス事業（知的財産に関わるインターネット情報サービス）- ソフトウェア開発事業（知的財産に関わるソフトウェアの設計、開発）

お問い合わせ：Mail：info@ip-robo.co.jp