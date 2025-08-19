【circusAGENT】エージェントと求職者間のコミュニケーションをスムーズにする新機能「AGENT連絡帳」をリリース

circus株式会社

人材紹介プラットフォーム「circusAGENT（サーカスエージェント）」を運営するcircus株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：矢部 貴志）は、エージェントと求職者間のコミュニケーションを効率化するcircusAGENTの新機能「AGENT連絡帳（エージェントれんらくちょう）」をリリースしました。

機能についてのお問い合わせはこちら :https://service.circus-group.jp/circus/foragent/inquiry/

■ 機能概要｜「連絡帳」感覚でやりとりを一元管理

「AGENT連絡帳」は、エージェントと求職者間のやり取りを効率化する、エージェント向けの新機能です。求人提案から応募意思の回収、面接リマインドまで、これまで複数のツールや手順に分かれていた業務が、すべて「AGENT連絡帳」上で完結できるようになります。

また、求職者とのやりとりはLINE公式アカウントと連携しており、スマートフォンに直接通知が届くため、見落としや対応の遅れを防ぎ、求職者からの返答率向上も期待できます。

さらに、「プロフィール入力・更新」機能により、求職者が「AGENT連絡帳」上に入力した内容がcircusAGENTの管理画面に自動反映されることで、企業への推薦や書類準備のスピードアップが可能となります。

これらの機能により、エージェントは煩雑なやり取りや催促などの業務を大幅に削減し、本来注力すべきキャリア面談やマッチングといった本質的な業務に集中できるようになります。

＜主な機能＞

■求人票の送付

LINE公式アカウントとの連携により、circusAGENTの管理画面からワンタップで求職者へ求人票を送信できます。

■応募意思の回収

求職者はワンタップで応募意思を回答でき、回答リマインドも自動送信されます。

■求職者プロフィールの自動更新

求職者が入力した情報は自動で管理画面に反映されるため、書類作成がスムーズに進みます。

■面接リマインド

面談や面接の前日に、求職者へ自動でリマインド通知が送信されます。

■ 今後の展開

今後も「AGENT連絡帳」を通じて、エージェントの業務効率化をさらに推進する追加機能の開発を進めてまいります。定型業務の自動化や情報連携の強化を図ることで、エージェントが求職者対応やキャリアコンサルティングといったコア業務により集中できる環境づくりを目指します。

■ 人材紹介プラットフォーム「circusAGENT」とは

「circusAGENT」は、採用企業とエージェントの取引を効率化する人材紹介BtoBプラットフォームです。採用企業がプラットフォーム上に求人を掲載することで、登録しているエージェントに対して一括で紹介依頼が可能となります。2025年8月現在、約1,500社のエージェントが登録しており、掲載求人数は約82,000件にのぼります。

【circus株式会社について】

circus株式会社は、「ともに、HRに正解を。」をミッションに掲げ、HR領域における構造的な課題に、テクノロジーと人の力の両面から挑むHRTech企業です。採用企業と人材紹介会社を繋ぐプラットフォーム「circusAGENT」をはじめ、企業人事向け業務支援SaaS「circusHR β」、求職者とキャリアアドバイザーをマッチングする「転職AGENT Navi」など、HR領域における構造的な課題に応えるプロダクトを展開。採用・転職・経営判断などの、あらゆる意思決定を支えるビジネスインフラの構築に取り組んでいます。 業界最大級のデータ基盤と、ユーザー起点で設計されたプロダクト、そして現場に根ざした「おせっかい」な支援スタイルを強みに、人と組織が「後悔のない意思決定」をあたりまえにできる社会の実現を目指しています。

所在地：〒104-0031 東京都中央区京橋1-13-1 WORK VILLA KYOBASHI 9F

代表者：代表取締役 矢部 貴志

設立日：2017年7月

資本金：29,560,000円（資本準備金含む）

事業内容：HR Tech・プラットフォーム事業、人材獲得支援事業

URL：https://circus-group.jp/



【報道関係のお問い合わせ先】

circus株式会社 広報チーム

circus-pr@circus-group.jp （広報チーム）