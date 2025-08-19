司法書士法人永田町事務所が「ストックオプション解説セミナー」を開催！新株予約権との違いや有償・無償の実務ポイントを解説

司法書士法人永田町事務所

司法書士法人永田町事務所（東京都千代田区、代表司法書士：加陽麻里布）は、2025年8月21日（木）9:00より、「ストックオプション解説セミナー」をオンライン（Zoomウェビナー）にて開催いたします。

本セミナーでは、スタートアップや上場準備企業における人材確保の手段として注目される「ストックオプション」について、

・ストックオプションとは何か

・新株予約権との違い

・有償ストックオプションと無償ストックオプションの違い

といった基本的な論点を司法書士の視点からわかりやすく解説します。

セミナー概要

司法書士法人永田町事務所 加陽麻里布 による「事業承継セミナー」開催

日時：2025年8月21日（木）9:00～9:40

形式：Zoomウェビナー（オンライン開催）

内容

・ストックオプションの基礎

・新株予約権との違い

・有償・無償ストックオプションの比較と法的留意点

対象：スタートアップ経営者、管理部門担当者、IPO準備企業、法務・総務ご担当者

参加費：10,000円

申込方法：メールにて information@asanagi.co.jp までご連絡ください。

関連動画の公開

セミナー開催に先立ち、関連テーマを解説した動画を無料公開しています。

▼ストックオプションとはなにか？新株予約権との違い

https://www.youtube.com/watch?v=2eIYFfFtRPU

▼有償ストックオプションと無償ストックオプションの違い

https://www.youtube.com/watch?v=FkAl2gLZaXQ

背景

ストックオプションは、優秀な人材の確保・定着や資本政策の柔軟性を高める制度として広がっていますが、法務・会計・税務の観点から複雑な論点が多く、導入や設計に悩む企業が少なくありません。

司法書士法人永田町事務所では、企業法務に携わる司法書士の立場から、基礎から実務上の留意点までを整理し、企業担当者の理解促進を図ります。

司法書士法人永田町事務所について

司法書士法人永田町事務所は、会社・法人登記（商業登記）、企業法務、渉外登記を専門とする司法書士事務所です。

制度改正や最新の実務に対応し、企業経営者や法務担当者のニーズに迅速かつ正確に応えています。

所在地：東京都千代田区永田町一丁目11番28号 合人社東京永田町ビル5階

代表者：加陽 麻里布（かよう・まりの）

業務内容：会社・法人登記（商業登記）、企業法務、渉外登記、ストックオプション設計支援

ウェブサイト：https://asanagi.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

司法書士法人永田町事務所

担当：加陽 麻里布

TEL：03-6659-2314

Email：information@asanagi.co.jp

問い合わせフォーム：https://asanagi.co.jp/contact/

【当グループ・その他関連情報サイト】

ストックオプションアドバイザリーサービス株式会社

ストックオプション制度設計・株価算定の専門アドバイザリー

https://soas.co.jp/

永田町リーガルアドバイザー株式会社

https://n-legal.co.jp/

永田町リーガル会計事務所

https://tax.n-legal.co.jp/

債務整理

https://asanagi.co.jp/debt/

かようまりのオフィシャル

https://marinokayo.com/

資格取得エキスパート

https://asanagi.co.jp/shikaku/

ＹｏｕＴｕｂｅ

https://www.youtube.com/@MarinoKayo

投稿コラム・note

https://gentosha-go.com/articles/-/67602

https://gentosha-go.com/articles/-/67607

https://gentosha-go.com/articles/-/60175

https://gentosha-go.com/articles/-/49958

https://gentosha-go.com/articles/-/40151

https://gentosha-go.com/articles/-/40181

https://note.com/asanagi_co/n/ne259074c69e3

https://note.com/asanagi_co/n/nda5b5d7feee1

https://note.com/asanagi_co/n/n33bb9273fe5e

https://note.com/asanagi_co/n/n58c77e015c56