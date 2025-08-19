「また動画がスベった...」そんなあなたを100万フォロワーのプロが5分で診断！営業運も占える「神社ブース」が東京ビッグサイトに出現【来場予約でアマギフ 1,500円GET】

株式会社KASHIKA

株式会社KASHIKA（本社：東京都大田区、代表取締役：小澤健太）は、2025年9月8日(月)～10日(水)に東京ビッグサイトで開催される「マーケティング・セールス World 2025 夏 東京」において、SNS運用支援『セカンドバズ』と営業自動化ツール『AIアポろうくん』を出展いたします。

【なぜ90%のSNS運用者が「バズらない」と悩むのか？】

答えは簡単です。「ネタが思いつかない」「何が当たるかわからない」「投稿しても反応がない」から。 でも、もし"次にバズる動画の兆し"を事前に察知し、プロが台本まで作ってくれたらどうでしょう？

【会場限定】100万フォロワーのグルラボ先生が無料SNS診断

会場の「グラボ先生のSNS診断ラボ🧑‍🏫」では、100万フォロワーの実績を持つプロがあなたのSNSアカウントを5分で無料診断いたします（通常1回3万円相当）。

診断では独自開発の「バズメーター」を使用し：

- チャンネル登録者数に関係なく"次にバズる動画の兆し"を特定- ネタ発見から台本自動生成までの一連フローを体験- YouTube/Shorts/TikTok横断分析の実演- その場でプロ診断レポートをお持ち帰り

『セカンドバズ』なら、ツール利用月額2万円～、丸投げ運用代行月額14万円～で、SNS運用の悩みを根本解決できます。

※展示ブース内容は予告なく変更する可能性があります【営業でも消耗していませんか？】

「リストが古い」「アプローチが手動」「タイミングが悪い」 そんな営業の悩みを、"営業運"を変える体験で解決します。

【会場限定】アポ獲得神社で"営業運"を変える体験を

「アポ獲得神社⛩️」では、来場者におみくじを引いていただき、営業運に応じて営業リスト（最大10,000件）をその場でプレゼント。大吉なら1万件、凶でも1,000件をお持ち帰りいただけます。

さらに『AIアポろうくん』の実演デモでは：

- 月額5万円で24時間自動アプローチ- フォーム/メール送信無制限 × 営業リスト無制限- 広告投資中企業のリアルタイム抽出機能- CSV/CRM連携で既存資産の即活用

「今まさに検討中」の見込み客に先手でアプローチする仕組みを体験いただけます。

※展示ブース内容は予告なく変更する可能性があります【従来の展示会とは一線を画すエンターテイメント体験】

BtoB展示会の常識を破る体験型ブースで、本物のYouTube金の盾・銀の盾との記念撮影をお楽しみいただきながら、専門スタッフがあなたの悩みに真剣に向き合います。楽しいひと時を過ごしながら、「SNS運」と「営業運」を"仕組み"で変える具体的な結果にコミットする時間をお約束いたします。

【会場特典】

セカンドバズ：7日間無料トライアル ＋ プロ診断レポート

AIアポろうくん：2日間無料トライアル ＋ 営業リストプレゼント

＼来場予約でもれなくアマギフ 1500円プレゼント／

本リリースをご覧の方へ、特別なキャンペーンのお知らせです。

下記URLよりご来場予約いただき、当日弊社ブースで名刺交換をさせていただいた方全員に、その場でAmazonギフト券1500円分をプレゼントいたします。

製品・サービスを直接ご覧いただけるこの機会を、ぜひご活用ください。

▼ご予約でギフト券をGET！

https://expo.bizcrew.jp/event/14114/users/register?pcode=2025-smr-tokyo-MSW

プロモーションコード：hfm8019

特典獲得までの流れ：

１.会員登録（プロモーションコードの入力必須）

２.ブース訪問予約

３.当日来場のうえアポイント実施

【開催概要】

展示会名：マーケティング・セールス World 2025 夏 東京

会期：2025年9月8日(月)～9月10日(水) 各日10:00～17:00

会場：東京ビッグサイト 南1～4ホール

参加：事前登録制（参加費無料）

主催：マーケティング・セールス World 実行委員会

併催展：バックオフィス World

株式会社KASHIKAについて

＜会社情報＞

会社名 ：株式会社KASHIKA（株式会社カシカ）

代表者 ：代表取締役 小澤 健太（おざわ けんた）

所在地 ：東京都大田区山王2-5-6 Sanno Bridge B1-00

事業内容：AI駆動型マーケティング・セールスツールの開発、SNSマーケティング支援

URL ：https://kashika-20mile.com/



＜本件に関するお問い合わせ＞

株式会社KASHIKA 広報担当

Email：info@kashika-20mile.com

※VIP招待ご希望の方は件名に「VIP招待希望」とご記載ください