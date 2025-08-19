自動車組立工場の「原価締めを1日へ」原価計算SaaS『GENKA』をリリース

common株式会社

common株式会社（本社：神奈川県川崎市、代表取締役：石川毅志、以下「当社」）は、年産1,000～50,000台規模の自動車組立工場（KD工場）を対象とした原価計算SaaS『GENKA（ゲンカ）』の提供を開始しました。『GENKA』は生産・調達・労務・会計データを統合し、「仕掛率×原価×経営KPI」をリアルタイムに可視化。月次原価締めの所要日数を3～5日→1日以内、仕掛品評価誤差を±10pt→±3ptへ短縮・改善することを目指します。

『GENKA』イメージ

【背景／課題】

自動車組立工場ではIT投資が進んでおらず、原価計算・在庫評価・仕掛品把握が紙／Excel依存で、精度・工数・統制に課題が残っています。『GENKA』はAIを活用し、現場データのリアルタイム収集から原価計算、管理会計までをSaaSで大きな初期投資無しで提供します。

【製品概要】

・名称：GENKA（ゲンカ）／カテゴリ：原価計算・管理会計SaaS

・対象：自動車組立工場（年産1,000～50,000台規模）

・提供形態：SaaS（主要ブラウザ対応）

・対応言語：英語

・想定利用部門：経営者、製造管理、経理・財務、経営企画、IT管理者、現場リーダー、自動車メーカー本社担当

【主な機能】

1. 仕掛率の自動計算：センサー（RFID/QRコード）やAI判定で仕掛品を自動判定

2. 原価計算・管理会計：BOMロールアップ、差異分析、月末在庫

3. ノーコード配賦ロジック：間接費配賦をGUIで即時試算

4. BIダッシュボード（Excel互換）：Excel様式でのレポート出力／OData連携

5. AIチャットボット（RAG）：自然言語で原価・仕掛りの問い合せや帳票生成

6. 運用・統制：SSO、操作ログ、REST API公開

『GENKA』機能

【効果（KPI目標）】

・月次原価締め：3-5日 → 1日以内

・仕掛品評価誤差：±10pt → ±3pt

・配賦試算工数：数時間 → ノーコード即時

【導入・サポート】

・オンボーディング：要件整理／初期設定／教育（オンライン・現地）

・移行：データクレンジング、リハーサル2回、段階移行（1ライン→全ライン）

・運用：24×5監視＋平日サポート窓口、月次リリース／CI/CD