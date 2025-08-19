株式会社E2ケアホールディングスの株式取得に関する株式譲渡契約締結のお知らせ

株式会社キタムラ・ホールディングス

全国に店舗を展開する「カメラのキタムラ」など、写真関連の各種サービスを幅広く展開する株式会社キタムラ・ホールディングス（本社：東京都新宿区、代表取締役 社長執行役員 CEO：福本 和宏）は、全国で約200店舗のアイウェア事業を展開する株式会社E2ケアホールディングス（代表取締役社長：安東 晃一、以下「E2ケアホールディングス」）の全株式を取得する株式譲渡契約を締結いたしましたので、お知らせいたします。E2ケアホールディングスは、関西を地盤とする地域密着型のメガネ専門店チェーン「ビジョンメガネ」、東北・信越エリアを中心に展開する 「弐萬圓堂」、都心型アイウェアセレクトショップ 「POKER FACE」の3ブランドを擁し、確かな品質と洗練された店舗体験で大きな支持を得てきました。今回のグループ化により、両社グループの事業シナジーを最大化し、さらなる顧客価値創出を目指します。

株式取得の理由

キタムラ・ホールディングス グループは「ときを映し、こころと生きる」をミッションに掲げ、フォトプラットフォームと多くの顧客接点・データを活かして、すべての世代・多様なライフスタイルに応じたフォトサービスを提案し、世の中の人々の心が満たされ繋がる社会の実現を目指しています。これまでも当社グループでは、カメラ・写真関連事業に加え、Apple製品の正規修理サービスやリユース事業をはじめとした、お客様の暮らしと人生を支えるライフ領域の店舗事業も展開してまいりました。

一方、E2ケアホールディングスは、「お客様大満足。」をミッションに掲げ、「ビジョンメガネ」「弐萬圓堂」「POKER FACE」といったブランドで、メガネやコンタクトレンズ、補聴器や関連商品を取り扱う小売専門店を展開しています。

この度、高い技術力と深い知識を持って地域のお客様に寄り添うことで、社会に貢献し続けたいという思いを持つ両社の意向が合致し、当社がE2ケアホールディングスをグループ化する事となりました。両社グループの強みを活かした店舗・新たな業態の開発、商品サービスの拡充を進め、親切丁寧な説明やヒアリングというお客様に寄り添った接客スタイルをさらに深化させ、より良い顧客体験を提供してまいります。

＜ご参考＞

【株式会社E2ケアホールディングス 会社概要】

代表者 ：代表取締役社長 兼 CEO 安東 晃一

本社所在地 ：大阪府大阪市西区南堀江3丁目14-12イイダ2ビル9階

設立 ：2020年3月

事業内容 ：グループ会社(アイウェア小売店の運営)の経営管理等

コーポレートサイト：https://e2c-hldgs.co.jp/

【株式会社キタムラ・ホールディングス 会社概要】

代表者 : 代表取締役 社長執行役員 CEO 福本 和宏

本社所在地 : 東京都新宿区西新宿6-3-1 新宿アイランドウイング13階

設立 ：2019年2月

事業内容 ：グループ会社の経営管理等

コーポレートサイト : https://kitamura-group.co.jp/

■キタムラ・ホールディングス グループ

キタムラ・ホールディングス グループは写真に関する専門店として「カメラのキタムラ」や「スタジオマリオ」といった国内最大の店舗網を有する株式会社キタムラ・株式会社カメラのキタムラを筆頭に、写真プリントのECサービス「しまうまプリント」を提供する株式会社しまうまプリント、プロカメラマンによるイベント撮影写真のECサービス「オールスポーツコミュニティ」や「スナップスナップ」を運営する株式会社フォトクリエイト、フォトプロダクトの卸売を行う株式会社ラボネットワークなど、写真関連の各サービス領域において高いマーケット・シェアを有しています。

また、写真関連生産拠点として2社のラボ会社があり、写真関連製品の製造において国内最大級の規模を有しております。