キレイで健康を楽しむ世代、シルバーディスコへ参加する皆さんを大豆プロテイン「ポカプロ習慣」で応援！

ハリウッド株式会社

ハリウッド株式会社（本社：東京都港区六本木）は、有隣協会が主催イベント「シルバーディスコ」へ、大豆プロテイン『ポカプロ習慣』を提供し、参加者を応援しました。

「シルバーディスコ」はディスコ文化の伝道師「DJ OSSHY」さんが提唱するシルバー世代に向けた大人気イベントで、当日はマニュキュア体験もあり、美容や健康を楽しみながら盛り上がりました。

箱石志保さん

介護美容の第一人者、箱石志保さん

このプログラムとハリウッドをつなげてくださったのは、長年介護美容の最前線で活躍されている箱石志保さんです。箱石さんは平成元年生まれ。ご自身の祖父母の介護経験を経て、介護士の習得、介護施設でのお勤めも経験されながら、2022年から高齢者向け美容サービスを本格的に展開されています。

箱石志保さんInstagram @kaigobiyou_haru(https://www.instagram.com/kaigobiyou_haru/)

手前左：箱石志保さんとスタッフのみなさん

「美しさ」がもたらす力

「美しさ」とは年齢を超えた自己表現のひとつで、人生を豊かに彩る力になります。年齢を重ねる中で、健康や美容への意識を大切にし、自分らしく前向きに日々を楽しむシニア世代の姿勢は、まさに現代社会における理想のライフスタイルのひとつです。そうしたシニア世代の皆さまが交流し、学び合い、そして自信をもって美しさを育むことができるイベントを支援することは、単なる商品協賛提供にとどまらず、「美しく健康に人生を楽しむ力」を応援するという、ハリウッドの理念とも深く結びついています。

健康や美容に前向きに取り組む姿勢は、世代を超えて多くの人に希望と刺激を与えます。私たちは、こうした取り組みを通じて、年齢を理由にあきらめない社会の実現、そしてすべての人が自分らしく輝ける未来づくりに貢献してまいります。

