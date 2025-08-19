『TikTok運用代行カオスマップ 2025年版』を公開

StockSun株式会社

東京都新宿区 - 2025年8月19日 - デジタルマーケティングの最前線で活躍するStockSun株式会社（本社：東京都新宿区西新宿3丁目7-30 フロンティアグラン西新宿地下1階B102号室）は、最新の調査結果および株式会社検索順位の海賊（本社：〒250-0011 神奈川県小田原市栄町 ２丁目１２－１０,Square O2, 1階）の協力をもと「TikTok運用代行カオスマップ 2025年版」を公開しました。このカオスマップは、発注者が最適なTikTok運用代行業者を見つけるために作成されました。

カオスマップ作成の背景

今日のデジタルマーケティングにおいて、TikTokの活用は企業成長を大きく左右する重要領域です。国内でもTikTokは急速に普及し、若年層を中心に主要な接点となっています。一方で、アルゴリズム理解や動画制作体制の不足から、思うような成果に結びつかない企業も少なくありません。

TikTok運用代行を提供する企業は、SNS総合支援型・プロダクション併設型・ショート動画制作特化型・インフルエンサー活用型など多岐にわたり、目的や体制に合うパートナー選びは容易ではありません。そこでStockSunは、TikTok運用代行業界の全体像を可視化し、最適なパートナー選定をスムーズにする包括的なカオスマップを作成しました。

カオスマップの特徴

今回のカオスマップでは、5種類のカテゴリに分類し、52社の主要企業をご紹介しています。

StockSunのTikTok運用代行サービス

- SNSマーケが得意- 総合点が高い代理店- プロダクション事業も手掛ける- ショート動画制作に強い- インフルエンサーマーケに注力

Webコンサルティング支援

多種多様なWeb領域のご支援可能

■ カオスマップの詳細は以下のリンクからご確認いただけます。

掲載企業一覧

[表: https://prtimes.jp/data/corp/163265/table/1_1_2262fb2cb9f1aae299b861bed850cced.jpg?v=202508200726 ]

StockSunについて

会社名：StockSun株式会社

代表者：代表取締役 岩野 圭佑

本社所在地：〒160-0023

東京都新宿区西新宿3丁目7-30 フロンティアグラン西新宿地下1階B102号室

設立：2017年7月28日

事業内容：Webコンサルティング事業、キャリア支援事業/Web広告運用代行

検索順位の海賊について

会社名：株式会社検索順位の海賊

代表者：代表取締役 山口耀平

本社所在地：〒250-0011 神奈川県小田原市栄町 ２丁目１２－１０,Square O2, 1階

設立：2024年8月

事業内容：SEOコンサルティング/オウンドメディア運用代行/被リンク獲得代行サービス/SEO記事制作代行/広告運用代行

