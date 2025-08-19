【9/5（水）ウェビナー開催】『～超現場シリーズ インサイドセールス編～「現場が追える」KPIの置き方』を開催いたします。
株式会社SpaceJack
マーケティング施策としてのBDRを提供し、商談設置～受注まで包括的に営業課題を解決する株式会社SpaceJack（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：三浦航太）は、2025年9月5日（水）に無料オンラインセミナー『～超現場シリーズ インサイドセールス編～「現場が追える」KPIの置き方』を開催することをお知らせいたします。
【開催概要】
日時：2025年9月5日（水）15:10～15:50
視聴方法：zoomにてオンライン配信
参加費：無料
こんな方におすすめ：インサイドセールス・マーケティング部門のマネージャー職の方
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_YgXxn4S1TSS3VoZxLB8fIw#/registration
【登壇者】
＜株式会社SpaceJack 執行役員CSO 呂逸云＞
早稲田大学卒業後、株式会社キーエンスに入社。
エンタープライズ企業を中心としたFA機器の営業に従事し、入社直後から新卒売上レコードを獲得。その後も会社設立以来の売上記録の更新、新商品販売台数レコードなど数々の記録を樹立。
SpaceJack入社後は、アカウントセールス・顧客向け戦略設計/改善・社内教育体制整備/コンテンツ生成など営業領域における業務を管掌。
【会社概要】
社名：株式会社SpaceJack
本社：東京都渋谷区神南1丁目10-5-4F
代表者：代表取締役 三浦航太
従業員数：53名（業務委託含む）
事業内容：アウトバウンド営業支援事業 / 営業育成プログラム開発
TEL：j03-6822-2268（代表番号）
URL：https://spacejack.co.jp