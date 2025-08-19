【9/5（水）ウェビナー開催】『～超現場シリーズ インサイドセールス編～「現場が追える」KPIの置き方』を開催いたします。

株式会社SpaceJack

マーケティング施策としてのBDRを提供し、商談設置～受注まで包括的に営業課題を解決する株式会社SpaceJack（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：三浦航太）は、2025年9月5日（水）に無料オンラインセミナー『～超現場シリーズ インサイドセールス編～「現場が追える」KPIの置き方』を開催することをお知らせいたします。

【開催概要】

日時：2025年9月5日（水）15:10～15:50

視聴方法：zoomにてオンライン配信

参加費：無料

こんな方におすすめ：インサイドセールス・マーケティング部門のマネージャー職の方

▼お申し込みはこちら▼

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_YgXxn4S1TSS3VoZxLB8fIw#/registration

【登壇者】

＜株式会社SpaceJack 執行役員CSO 呂逸云＞

早稲田大学卒業後、株式会社キーエンスに入社。

エンタープライズ企業を中心としたFA機器の営業に従事し、入社直後から新卒売上レコードを獲得。その後も会社設立以来の売上記録の更新、新商品販売台数レコードなど数々の記録を樹立。

SpaceJack入社後は、アカウントセールス・顧客向け戦略設計/改善・社内教育体制整備/コンテンツ生成など営業領域における業務を管掌。

【会社概要】

社名：株式会社SpaceJack

本社：東京都渋谷区神南1丁目10-5-4F

代表者：代表取締役 三浦航太

従業員数：53名（業務委託含む）

事業内容：アウトバウンド営業支援事業 / 営業育成プログラム開発

TEL：j03-6822-2268（代表番号）

URL：https://spacejack.co.jp