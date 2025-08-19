【新サービスリリース】登記取得をもっとスマートに。マンション・アパートの条件検索からオンラインで完結する「謄本リクエスト」提供開始

Propre PTE. LTD.Propre Base 謄本リクエスト

これまで、登記情報の取得には「対象物件の選定」「地番・家屋番号の調査」「取得依頼」など複数の工程と時間が必要でしたが、「謄本リクエスト」では、これらのプロセスを一気通貫でオンライン化。作業時間を大幅に短縮し、コストも大幅に削減します。

■ サービス開発の背景

Propreはこれまでも登記情報取得代行サービスを提供しており、スタッフが手作業で対象物件をリスト化、地番・家屋番号の調査を行ってきました。しかし、ご依頼から納品までに数日～最大10営業日を要するなど、スピード面・コスト面に課題がありました。

こうした声を受け、「対象物件の絞り込み」から「登記情報取得のリクエスト」までをワンストップでオンライン化する本サービスを開発しました。

■ 「謄本リクエスト」の主な特徴

１. 物件条件を自由に設定し、対象マンション・アパートを自動抽出

利用者は、以下の条件を自由に組み合わせて、目的に合った物件リストを抽出することができます。

- 分譲 / 一棟- 築年数- 総階数- 構造- 総戸数- 平均賃料単価- 稼働率- 空室の有無２. オンラインでそのまま謄本取得を依頼可能

抽出した物件に対して、オンライン上から直接、謄本の取得をリクエストできます。事前に調査された地番・家屋番号を参照しており、スタッフを介さずスムーズに依頼完了。ご依頼件数に応じて、最短10分～数日以内に納品されます。

※ 1リクエストに含まれる物件数によって納品までの時間が変わります。

３. 登記取得コストを大幅に削減

従来、登記情報取得にはマニュアル作業が伴い、コストがかさむ傾向がありました。「謄本リクエスト」では、取得処理をシステム化することで取得手数料・デジタル化処理費用の無償化を実現しました：

全部事項： 331円/件（非課税）

所有者事項：141円/件（非課税）

※ 民事法務協会へ支払う不動産登記情報取得費用以外に費用は発生しません。

■ 利用条件

本サービスは、当面の間、東京23区内の物件を対象に、Propreの提供する不動産登記情報基本データベースサービス「謄本plus（プラス）」の有料プランをご契約中のお客様に限定して提供いたします。

今後は、対象エリアおよび利用可能なお客様の拡大も予定しています。

■ キャンペーン

「謄本plus（プラス）」にご契約いただいた先着10社様限定でご要望のエリアを優先してサービス提供エリアとして追加するサービスリリースキャンペーンを実施中です。

■ サービスページ

謄本リクエスト ロゴ

「謄本リクエスト」詳細はこちら：

https://www.propre-base.com/tohon-request(https://www.propre-base.com/lp-tohon-request)

Propre Base ロゴ

株式会社Propre Base

■会社概要

法人名: Propre Pte. Ltd.

設立年月日: 2017年12月8日

資本金: SGD6,028,984.05

代表者: 白井 久也

本社所在地: #20-02 18 Robinson Rd, Singapore 048547

事業内容: グローバル不動産データベースの構築・運営

URL: https://propre.com/(https://www.propre.com/)



■日本法人

法人名: 株式会社Propre Base

代表者: 白井 久也

本社所在地: 東京都港区麻布十番2-19-4 シルバープラザ麻布十番507

事業内容: グローバル不動産データベースの構築・メンテナンス、ビッグデータ・マネジメント・アドバイザリー業務

URL: https://propre-base.com/(https://www.propre-base.com/)



お問い合わせ先: 株式会社Propre Base 担当: 大森

TEL: 03-4405-0843 / Mail: info@propre.com