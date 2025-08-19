FUNDiT、三菱UFJキャピタル運営ファンド、電通ベンチャーズSGPファンド、静岡キャピタル運営ファンド、ユナイテッド株式会社、GMS 株式会社を引受先とした資金調達を実施

株式会社FUNDiT

株式会社FUNDiT（東京都港区 代表取締役：廣瀬寛、以下FUNDiT）は、三菱UFJキャピタル株式会社(東京都中央区 代表取締役：小島拓朗)が運営するファンド、電通ベンチャーズSGPファンド、静岡キャピタル株式会社（静岡県静岡市 代表取締役：茂野惠介）が運営するファンド、ユナイテッド株式会社（東京都渋谷区 代表取締役 兼 執行役員：早川与規）、GMS株式会社（東京都千代田区 代表取締役：山口功一郎）を引受先とする第三者割当増資を実行いたしました。

FUNDiTは、Webメディアやデジタルマーケティング等の領域を中心に、中小型IT事業のM&Aとロールアップを行う事業投資会社です。2021年11月の会社設立後、すでに100件以上のM&Aを実施、それら事業の運営改善に取り組んでおります。

「IT領域での事業投資と経営の最適化から、ステークホルダーと日本の未来に貢献する」というミッションのもと、今後もFUNDiTは共創型M&Aとロールアップに取り組んでまいります。

■資金調達概要

・調達方法：第三者割当増資

・株主：三菱 UFJ キャピタル10 号投資事業有限責任組合、電通ベンチャーズSGP投資事業有限責任組合、静岡キャピタル9号投資事業有限責任組合、ユナイテッド株式会社、GMS株式会社

※調達金額は非開示となります

■引受先からのコメント（順不同）

・三菱UFJキャピタル株式会社 執行役員 投資第二部長 田口順一氏

今般中小型IT事業のM&Aとロールアップを行っているFUNDiT社に出資させて頂きました。廣瀬代表がインターネット広告及びメディア事業の解像度が高く、この領域の知見と人脈を有している点、2年以上前に聞いていた計画を上回るペースで事業が成長している点、Ｍ＆Ａにおいて重要なソーシング及びPMIをやり切ることが出来るチームである点等に魅力を感じ、ご支援させて頂く事を決めました。 今後は当社のさらなる飛躍をサポートしていきます！

・電通ベンチャーズ プリンシパル 諫山 樹氏

FUNDiTは、ロールアップを成長戦略の中核に据え、事業群が有機的に機能するようグループ全体を設計する“事業アーキテクト”として、電通グループも属するマーケティング業界の中で稀有な存在です。その構想力と執行力に強く惹かれ、今回出資させて頂く運びとなりました。ユニークな挑戦を続けるFUNDiTと共に、新たな価値創造に取り組み、多様な事業群のさらなる成長を設計し、形にしていくことを楽しみにしています。

・静岡キャピタル株式会社 営業部 シニアディレクター 山内栄二氏

今回、魅力的な市場でロールアップビジネスを展開するFUNDiT様への出資機会をいただき大変嬉しく思います。M&Aはリスクの高いコーポレートアクションとされておりますが、FUNDiT様は数多くのM&Aを経験されてきた廣瀬代表を中心に強力なメンバーが揃っており、今後も非連続な成長が出来るものと確信しております。地域金融グループとして地域企業の皆様の魅力的な商品やサービスをFUNDiT様と共に広げていくことを目指してまいります。

・ユナイテッド株式会社 投資事業本部 キャピタリスト/マネージャー 小畑暁史氏

今回、ユナイテッドとしてFUNDiT社への新規投資の機会をいただき大変嬉しく思います。 FUNDiT社はロールアップをする上で必要な各プロセスにおいて、高度で再現性が高い状態を実現し、急速な事業成長を実現しています。 また、代表の廣瀬氏はこれまで広告事業とコーポレート部門の責任者を歴任しており、マーケティング領域の知見やネットワーク、さらにはファイナンスの知見も豊富という観点で、この事業の実行に最適なファウンダーマーケットフィットした人物だと確信しております。 今後更に事業成長角度を上げ、マーケットを牽引するプレイヤーになることを期待しております。

・GMS株式会社 代表取締役 山口功一郎氏

この度FUNDiTさんに投資させていただくことになりました。日本は若者人口の減少という構造問題を抱え、各社の生産性を上げていくことが必須の中、FUNDiTさんはロールアップにより生産性を高め、BSを積極的に使って拡大する成長企業です。株式市場でもロールアップ企業が注目されてきていますが、FUNDiTさんは近い将来ロールアップ企業の代表格の一社として注目されると信じています。

■株式会社FUNDiT 代表取締役CEO/CIO 廣瀬 寛 プロフィール

株式会社FUNDiT 代表取締役 廣瀬寛

京都大学経済学部卒業後、株式会社リクルートメディアコミュニケーションズ（現 株式会社リクルートホールディングス）に入社、ネット広告関連事業の推進に携わる。

2011年4月、創業期の株式会社ジーニーに入社し、同10月取締役に就任。上場前は広告事業部門の責任者として同社の成長を牽引、上場後はコーポレート部門の責任者として同社のさらなる事業拡大を資本戦略やIRなど、ファイナンスの面から牽引した。並行して個人投資家として複数のIT事業の買収やバリューアップ、エンジェル投資を実行。

2021年に同社役員を退任し、同11月株式会社FUNDiTを創業。これまでのIT事業運営や事業投資の経験を活かし、事業運営に取り組む。

■会社概要

FUNDiT

会社名: 株式会社FUNDiT（URL： https://fundit.jp/ ）

所在地: 〒106-0032 東京都港区六本木1-3-50

代表者: 廣瀬 寛

設立: 2021年11月16日

資本金: 18億6744万円（資本剰余金含む） 2025年8月8日現在

事業内容: 中小型IT事業のM&Aとロールアップ

■本PRに関するお問い合わせ先

株式会社FUNDiT

e-mail: info@fundit.jp