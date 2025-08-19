SDAT（エスダット）、空温式蒸発器の即納対応機種に「LVLR-200」を新たに追加　― 200N㎥/hの高能力帯にも即納対応 ―

株式会社SDAT

株式会社SDAT（本社：大阪府大阪市阿倍野区、代表取締役：御所名健司）は、産業・医療・半導体分野などで使用される高圧ガス機器において、即納対応の空温式蒸発器「LVLR-200（200N㎥/h対応）」を新たにラインナップに追加いたしました。

▼SDAT空温式蒸発器https://sdat.co.jp/product/evaporator/

本製品は、高圧ガス保安法（特定設備検査規則）に適合しており、即納対応機種としては従来対応していた40～120N㎥/h帯を超え、200N㎥/hという高能力帯にも対応可能となります。これにより、納期短縮が求められる現場に対し、より迅速かつ柔軟な製品提供が可能になります。

SDATでは、これまで酸素・窒素・アルゴンの3種類の流体に対応した空温式蒸発器（120N㎥/h以下）を、即納体制で提供してまいりました。フレキシブルな生産体制の構築により、納期短縮と高い顧客満足を実現し、多くの現場でご評価いただいています。

追加機種 「LVLR-200」：200N㎥/h対応機器

蒸発器の保管状況

今回の「LVLR-200」の追加により、即納対応製品のラインナップが拡充され、さらなる需要に対応できる体制が整いました。通常3～4ヶ月を要する納期が、ご発注後すぐに納入可能となるため、リードタイムの大幅な短縮が期待できます。

なお、「LVLR-200」は機器高さの関係上、納入時は横倒しでの搬入となります。

横倒し機器トラック積み込みイメージ

SDATは今後も、「お客様満足度のさらなる向上」を目指し、変化する市場ニーズに柔軟に対応しながら、製品・サービスの向上に努めてまいります。

＜備考＞

適用法規 ： 高圧ガス保安法（特定設備検査規則）

【会社概要】

会社名称：株式会社SDAT（エスダット）

本社所在地：〒545-0014 大阪府大阪市阿倍野区西田辺町1-1-1

代表取締役社長：御所名 健司

設立：1951(昭和26）年4月

▼SDATホームページ

https://sdat.co.jp/

▼SDATその他取扱製品

・建材ナビ

https://www.kenzai-navi.com/search?searchWords=SDAT