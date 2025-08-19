EGOZARUから最新進化モデル[EGO AWAKE 2]発売!!

株式会社サードシップ

株式会社サードシップ(本社：岡山県岡山市,代表取締役社長：白石智)が展開する日本発のバスケットボールブランド「EGOZARU(エゴザル)」からバスケットボール競技用シューズの新モデル『EGO AWAKE 2(エゴ アウェイク ツー)』が発売。

EGOZARUブランドとして4thモデルとなるこの新作シューズは、抜群のグリップ力を誇る1stモデル「EGO AWAKE」のDNAを継承しながら「もっとタフに、もっとスマートに」をコンセプトに開発された進化系最新モデルとなります。

最大の特徴は「コートを掴むようなグリップ力」。この抜群のグリップ力を持ったアウトソールがキレのある鋭い動きを実現します。ミッドソールのクッション性も 1stモデルEGO AWAKEよりも向上しており、より高く飛べる反発性と着地時の安心感が魅力です。さらに独自開発素材<アーティフィシャルパワーメッシュ(Artificial Power Mesh)>を表層に採用することで耐久性、通気性、軽量性、柔軟性を兼ね備えた理想のアッパーが誕生しました。また、フィット感も向上したことにより、履いた時の軽さを実感できます。そして、要望の多かった 23.5cm~25.0cmの4サイズを追加し全16サイズで展開となります。

2025年8月23日(土)、EGOZARU公式オンラインストア、EGOZARU FUKUOKA、その他バスケットボール専門店、一部スポーツ量販店で発売。

※EGOZARU公式オンラインストアと福岡店は10時am発売開始予定

【商品の特徴】

-アッパーユニット- 軽く、丈夫な独自開発のアッパー層表素材

独自のメッシュ

EGO AWAKE 2のために開発した超軽量ながら高強度なメッシュ素材<アーティフィシャルパワーメッシュ(Artificial Power Mesh)>を採用。あえて不規則なポリゴン状のラインで構成され、無限に広がるネットワークを思わせる形状でシューズの軽量性と耐久性、通気性を実現するための重要な要素となっている。さらに内側にも通気性と強度を兼ね備えた芯材を圧着。つま先部分と履き口後部には合成皮革。シューホール、履き口部分には圧着フィルムを施し、耐久性、通気性、軽量性、柔軟性を併せ持ったアッパーが誕生。理想的なブーティ構造を実現するため、タン甲部分には通気性と耐久性のあるパンチングフォームを採用。紐を強く締めても心地よい足あたりで、高いフィット感と軽さを実感できる。さらに、フォームの気孔により内部の蒸れを大きく軽減することに成功。

-ソールユニット- キレのある鋭い動きを生むグリップ力と、抜群の接地感を兼ね備えたソール構造

高いグリップ力をもつアウトソールブレを抑制するヒールカウンター

前足部はコートを掴む感覚を最大限活かすために足裏と地面の距離をやや近めに設定。アウトソールは放射状のヘリンボーンパターンを主軸に母指球部分から360°に広がるサークルパターンを採用し高いグリップ性を実現。ストップ&ダッシュ、ピヴォット動作などキレのある鋭い動きを演出。ミッドソール全体はEVA(合成樹脂)、前足部と踵部分にEVAとは硬度の異なる独自開発高反発フォーム”EGO DOOON”(エゴドーン)を配し、前足部は接地感を活かす適度な反発性、踵部はクッション性を実感できる構造。さらに、中間層にねじれを抑制するシャンクプレートを内蔵。ヒールカウンターは1stモデルEGO AWAKEのデザイン要素を継承しつつ、素材をTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材に変更。優れた剛性で競技者の足元を強力にサポートし徹底的に踵のブレを抑制。

【製品情報】

ブランド名: EGOZARU(エゴザル)

品名: EGO AWAKE 2(エゴ アウェイク ツー)

品番: EZAL25UFW001

価格: 16,500円(税込)

カラー: WHITE x GOLD(ホワイトxゴールド)

サイズ展開: 23.5/24.0/25.0/25.5/26.0/26.5/27.0/27.5/28.0/28.5/29.0/30.0/31.0/32.0/33.0cm

(ワイズ(幅)設計は”EとEEの中間”と国内シューズ企画における標準的なワイズ設定となっております)

重量: 片足約389g/27cm

原産国: 中国

甲材: 合成樹脂・合成繊維

底材:ゴム底

発売日: 2025年8月23日(土)

販売店舗: EGOZARU公式オンラインストア, EGOZARU FUKUOKA, 一部スポーツ用品店とバスケットボール専門店

EGOZARU公式オンラインストア

https://egozaru.jp/