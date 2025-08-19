ケーブルいらず、挿すだけで充電可能！コネクターを180度スイングして収納できる折り畳み式直挿しモバイルバッテリーを新発売

エレコム株式会社

エレコム株式会社（本社：大阪市中央区、取締役社長執行役員：石見 浩一）は、スマートフォン・タブレットに一体型コネクターを直接挿して充電できるモバイルバッテリーを新発売いたしました。



充電中のケーブルの煩わしさを感じることなく、どこにいてもサッと充電できます。一体型コネクターには180度可動するスイング構造を採用しており、収納することで余計な負荷からコネクターを守ります。本体とロゴはワントーンで統一され、マットなカラーリングがどんなシーンにも自然になじみます。手のひらに収まるコンパクトサイズで、バッグのポケットやスマホショルダーにもすっきり収納でき、持ち歩きにも便利です。

USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート搭載のスマートフォンやタブレットに!折り畳み式直挿しモバイルバッテリー(DE-C57L-5000)

- AndroidやUSB Type-Cポート搭載のiPhoneなどのスマートフォン・タブレットに、一体型コネクターを直接挿して充電できるモバイルバッテリーです。- コンパクトながら最大出力22.5Wで充電できます。※単ポート接続時の出力です。- スマートフォンを充電しながら、本製品にも同時に充電できる"まとめて充電"に対応しています。カフェや旅先など、充電ポートが一つしかない場面でも同時に充電できる便利な機能です。※スマートフォンを優先的に充電します。スマートフォンの充電完了後、本製品への充電を開始します。※まとめて充電時、スマートフォンへの充電は12W出力になります。- 一体型USB Type-CコネクターとUSB Type-Cポートは、どちらも入力と出力の両方に対応しています。- 一体型コネクターでスマートフォンを充電しながら、充電ケーブル(付属)を使用して、他のUSB Type-C対応機器を同時に充電できます。※同時接続時は、出力合計が15Wとなります。- お手持ちのUSB Type-Cポート搭載のAC充電器に一体型コネクターを直接挿すことで、ケーブル不要で本製品の充電ができます。※AC充電器は付属していません。- 容量は5,000mAh。iPhone 16を約0.8回、Google Pixel 9を約0.6回、iPad (第10世代)を約0.3回充電できます。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.

選べる充電方式

USB-C内蔵充電ケーブル充電

Lightning対応のiPhoneやiPadに!折り畳み式直挿しモバイルバッテリー(DE-C58L-5000)

- Lightning対応のiPhoneやiPadに一体型コネクターを直接挿して充電できるモバイルバッテリーです。- コンパクトながら、Lightningコネクターの最大出力12Wで充電できます。- iPhoneを充電しながら、本製品も同時に充電できる"まとめて充電"に対応しています。カフェや旅先など、充電ポートが一つしかない場面でも便利な機能です。※iPhoneを優先的に充電します。iPhoneの充電完了後、本製品の充電を開始します。- 容量は5,000mAh。iPhone SE (第3世代)を約0.8回、iPhone 14を約0.6回、iPad (第9世代)を約0.3回充電できます。- MFi認証取得済みのコネクターを採用しており、安心して使用できます。

プラグが折れにくい構造

プラグ部分が固定式や90度スイングタイプの場合、力が加わった際にプラグが破損する可能性が高くなります。本製品はプラグが180度スイングするので、力が加わった際に力が分散することで端子の破損を低減します。

コンパクトサイズで持ち運びに便利

- 手のひらに収まるコンパクトサイズ。バッグのポケットやスマホショルダーなどにしまって持ち運べます。- 一体型コネクターは180度可動するスイング構造。余計な負荷からコネクターを守り、収納時は90度に折りたたんで安全に持ち運べます。- 本体・ロゴをワントーンで揃えたマットなカラーリングでどんなシーンにもなじむデザインです。▲持ち運びに便利なコンパクトサイズ▲一体型コネクターは180度可動するスイング構造▲本体・ロゴをワントーンで揃えたマットなカラーリング

安心・安全設計

- 約500回繰り返し使用可能なリチウムイオン電池を搭載。毎日使っても約1年半使用できます。- 電池容量が160Wh（43,243mAh）以下であるため、機内持ち込みも可能。旅行や出張時のかばんに手荷物として入れられます。※航空会社の規定によっては例外がある場合があります。予めご了承ください。- 過充電・過放電・過電流防止機能・短絡保護機能・温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計に加え、PSEを取得。安全にご利用いただけます。※日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い製品です。- 4段階のLEDランプでバッテリーの残量を一目で確認できます。- スマートフォンの充電ポート周囲の厚みが4mm以下のスマホケースは、装着したまま直挿しが可能です。- 本製品を充電できる、USB Type-C - USB Type-Cケーブルが付属しています。

環境にやさしい『THINK ECOLOGY』認定製品

- 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。- 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。THINK ECOLOGY >https://www.elecom.co.jp/sustainability/think-ecology/

製品詳細

折り畳み式直挿しモバイルバッテリー(USB Type-Cプラグ/5,000mAh)/ブラック

型番：DE-C57L-5000BK

価格：オープン価格

URL：https://www.elecom.co.jp/products/DE-C57L-5000BK.html

折り畳み式直挿しモバイルバッテリー(USB Type-Cプラグ/5,000mAh)/ブルー

型番：DE-C57L-5000BU

価格：オープン価格

URL：https://www.elecom.co.jp/products/DE-C57L-5000BU.html

折り畳み式直挿しモバイルバッテリー(USB Type-Cプラグ/5,000mAh)/ピンク

型番：DE-C57L-5000PN

価格：オープン価格

URL：https://www.elecom.co.jp/products/DE-C57L-5000PN.html

折り畳み式直挿しモバイルバッテリー(USB Type-Cプラグ/5,000mAh)/ホワイト

型番：DE-C57L-5000WH

価格：オープン価格

URL：https://www.elecom.co.jp/products/DE-C57L-5000WH.html

折り畳み式直挿しモバイルバッテリー(Lightningプラグ/5,000mAh)/ブラック

型番：DE-C58L-5000BK

価格：オープン価格

URL：https://www.elecom.co.jp/products/DE-C58L-5000BK.html

折り畳み式直挿しモバイルバッテリー(Lightningプラグ/5,000mAh)/ブルー

型番：DE-C58L-5000BU

価格：オープン価格

URL：https://www.elecom.co.jp/products/DE-C58L-5000BU.html

折り畳み式直挿しモバイルバッテリー(Lightningプラグ/5,000mAh)/ピンク

型番：DE-C58L-5000PN

価格：オープン価格

URL：https://www.elecom.co.jp/products/DE-C58L-5000PN.html

折り畳み式直挿しモバイルバッテリー(Lightningプラグ/5,000mAh)/ホワイト

型番：DE-C58L-5000WH

価格：オープン価格

URL：https://www.elecom.co.jp/products/DE-C58L-5000WH.html

詳細は下記URLより当社HPをご覧ください。

https://www.elecom.co.jp/news/new/20250819-06/

ご購入はこちら

折り畳み式直挿しモバイルバッテリー(USB Type-Cプラグ/5,000mAh)/ホワイト

型番：DE-C57L-5000WH

ビックカメラ.com：https://www.biccamera.com/bc/item/14254577/

ヨドバシ.com：https://www.yodobashi.com/product/100000001009258159/

エレコムダイレクトショップ（楽天市場店）：https://item.rakuten.co.jp/elecom/4549550374507/

エレコムダイレクトショップ（Yahoo!ショッピング）：https://store.shopping.yahoo.co.jp/elecom/4549550374507.html

エレコムダイレクトショップ（本店）： https://shop.elecom.co.jp/item/4549550374507.html

折り畳み式直挿しモバイルバッテリー(Lightningプラグ/5,000mAh)/ピンク

型番：DE-C58L-5000PN

ビックカメラ.com：https://www.biccamera.com/bc/item/14254580/

ヨドバシ.com：https://www.yodobashi.com/product/100000001009258162/

エレコムダイレクトショップ（楽天市場店）：https://item.rakuten.co.jp/elecom/4549550374538/

エレコムダイレクトショップ（Yahoo!ショッピング）：https://store.shopping.yahoo.co.jp/elecom/4549550374538.html

エレコムダイレクトショップ（本店）：https://shop.elecom.co.jp/item/4549550374538.html

企業情報

エレコムは1986年に創業し、パソコンブームの到来とともに企業規模を拡大してまいりました。主にIT周辺関連製品の開発、製造、販売を行い、近年では、パソコンやスマートフォンなどのデジタル分野だけでなく、ヘルスケア、ゲーミング、調理家電、理美容製品、アウトドア、ペット家電、ソリューション提案などのさまざまな分野に進出し、これまでになかった快適さや便利さを皆さまにお届けすることで、成長し続けてきました。

我々が掲げるパーパス「Better being」は、私たちエレコムグループの存在意義です。より良き技術・品質を追求して、世界の人たちを幸せにし、社会を良くする。より良き地球環境や地域社会を目指し、持続可能な社会や環境に貢献する。創業以来、ずっと大切にしてきたことをこれからも追求し、エレコムグループとして持続的に成長してまいります。

会社概要

会社名 ：エレコム株式会社

本社所在地 ：大阪市中央区伏見町4丁目1番1号 LAタワー9F

設立 ：昭和61年（1986年）5月

代表者 ：取締役社長執行役員 石見 浩一