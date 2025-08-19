クラウドファンディングでつながる夜-「セキュリテナイト2025・秋」開催決定！

ミュージックセキュリティーズ株式会社

株式会社ミュージックセキュリティーズ（本社：東京都千代田区、代表取締役：中園浩輝）は、クラウドファンディングを通じて繋がる「事業者」と「支援者」が直接交流できるイベント「セキュリテナイト2025・秋」(https://www.securite.jp/news/activity?a=6835)を、2025年9月19日（金）に開催いたします。

当日は、現在「セキュリテ」でファンド募集中の事業者さまが登壇し、事業の進捗や今後の展望について、来場者の皆さまに直接ご報告いたします。

さらに、事業者さま自慢の商品を実際にご体験いただけるブースもご用意。

日本酒やクラフトビールの試飲、こだわりの食品の試食などを通じて、支援者の皆さまと事業者さまが直接交流できる、温かなひとときをお楽しみください。

日頃のご支援への感謝を込めたお土産もご用意し、皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

事業者と語らう、味わう、つながる

現在、以下の9社が参加予定です。

今後の追加情報は公式サイト(https://www.securite.jp/news/activity?a=6835)・SNSにて随時発信いたします。

「セキュリテナイト2025・秋」概要

株式会社大納川株式会社紫波酒造店株式会社魚津酒造株式会社CRAFTROCKTAKAO36くりやホールディングス株式会社名倉山酒造株式会社株式会社日本陸養利守酒蔵株式会社日當山醸造株式会社

日時：2025年9月19日（金）18:30～21:00（受付開始18:00）

会場：コンファレンススクエアM+「グランド」

〒100-0005 東京都千代田区丸の内2丁目5-2 三菱ビル10F（東京駅直結）

内容：

・ファンド募集中の事業者によるプレゼンテーション

・立食形式での試飲・試食・体験

・来場者限定のお土産あり

参加費：2,000円（税込）

申込方法：セキュリテ公式サイト「イベントチケット」ページ(https://www.securite.jp/store/detail/3237)よりお申し込みください

申込締切：2025年9月17日（水）12:00まで ※定員に達し次第受付終了

メディアの皆さまへ｜「共感」が生まれる場を、ぜひご取材ください

本イベント「セキュリテナイト2025・秋」は、クラウドファンディングを通じて地域の魅力を発信する事業者と、支援者・関係者が直接交流できる貴重な機会です。

全国から集まる事業者の“想い”や“ものづくり”に触れながら、地域経済や文化の未来を語り合う場として、多くの方にご注目いただいております。

つきましては、貴媒体にて本イベントをご取材いただき、事業者の声や会場の熱気を広くご紹介いただけますと幸いです。

ご多忙の折とは存じますが、ぜひご検討のほどよろしくお願い申し上げます。

本件のお問い合わせ先

運営会社:ミュージックセキュリティーズ株式会社

第二種金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第1791号

加入協会:一般社団法人第二種金融商品取引業協会

所在地:東京都千代田区丸の内二丁目5-1丸の内二丁目ビル1階

電話番号:03-5948-7301（代表）

公式サイト:https://www.musicsecurities.com/

セキュリテ公式サイト:https://www.securite.jp/

X:https://x.com/ms_securite

Facebook:https://www.facebook.com/securite.jp