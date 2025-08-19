Vans x WACKO MARIA Premium Authentic　WACKO MARIAの反骨精神をディテールに落とし込んだ、夏の足元を彩るコラボレーション最新作が登場

VFジャパン株式会社

URL : http://www.vans.co.jp/fw25-wacko-maria.html(http://www.vans.co.jp/fw25-wacko-maria.html)

アクションスポーツフットウェア＆アパレルブランドのVans (ヴァンズ) は、日本のクラフトマンシップと大胆なカルチャー要素を融合させたファッションブランド・WACKO MARIA (ワコマリア) との最新コラボレーションシューズを2025年8月23日(土)より発売いたします。

本コレクションでは、Premium Authenticを採用したSnow WhiteとBlueの2カラーを展開。

ヒールカウンターにブランドロゴの刺繍を施し、サイドウォールにはパームツリーのモチーフをプリント、トゥ部分にはVansを象徴するチェッカーボード柄を配しました。洗練されたリラックス感のあるデザインは、自由な夏のムードを体現し、カジュアルな日中のコーディネートから、ムードな夜の装いまで、あらゆるシーンで活躍します。

今回のモデルに採用したVans Premiumシリーズは、高反発ポリウレタンフォーム・ SOLA FOAM ADCインソールによって優れた履き心地を実現。強化されたクッション性、アップグレードされたフットベッドにより、快適さと耐久性を両立しています。

本コレクションのスチールを撮り下ろしたのは、世界的に活躍する写真家・小浪次郎氏。ムービーは、様々なアーティストのMVやショートフィルムを手掛けている、カメラマン・Yuki Ono氏が撮影し、結成40周年を迎える日本の伝説的スカバンド THE SKA FLAMES (スカフレイムス) が出演。本コレクションの核となる鮮やかで反骨的なエネルギーを表現しています。

Vans x WACKO MARIA Premium Authenticは、PARADISE TOKYO、WACKO MARIA公式オンラインストア、WACKO MARIA伊勢丹新宿店、WACKO MARIA阪急メンズ東京店、Vans公式オンラインストア、 WACKO MARIA正規取扱店舗で展開いたします。

商品詳細

Premium Authentic

(WACKO MARIA CHECKERBOARD SNOW WHITE)

品番：VN000D9NCKB

自店販売価格：\13,200 (税込)

Premium Authentic

(WACKO MARIA CHECKERBOARD BLUE)

品番：VN000D9NBLU

自店販売価格：\13,200 (税込)

■取扱店舗情報

PARADISE TOKYO

WACKO MARIA伊勢丹新宿店

WACKO MARIA阪急メンズ東京店

WACKO MARIA公式オンラインストア https://wackomaria-paradisetokyo.jp/

Vans公式オンラインストア

WACKO MARIA正規取扱店舗

■About WACKO MARIA

2005年に設立されたWACKO MARIA (ワコマリア)は、音楽を常に根底に置き上質でロマンティックな、色気を感じさせるスタイルを提案するブランドです。日本の職人技とストリート文化の反骨精神を融合させることで、世界的な評価を獲得してきました。

シーズン毎に自分たちの日常での経験や影響を受けた音楽、映画、アートなどをテーマに掲げアイテム一つ一つにそのメッセージを落とし込み妥協のない物作りと独自のオリジナリティを表現しています。

“自分たちが本当にかっこいいと思えるものを追求し続ける仲間が、「GUILTY PARTIES」である”という理念をもとに、フラッグシップストア ・PARADISE TOKYOから世界中の厳選されたブティックまで、WACKO MARIAはストリートカルチャーの反骨精神と日本のクラフトマンシップが融合したコレクションを提供しています。

■About Vans

VF Corporation (NYSE: VFC) のブランドである Vans(R) は、1966年にカルフォルニア・アナハイムで誕生以来、アクションスポーツのフットウェア、アパレル、アクセサリーのオリジナルブランドとして100以上の国と地域で販売されています。Vans(R) ブランドは、枠にとらわれない自由な精神性で「Off The Wall」を体現しているすべての人の背中を押し、アクションスポーツ、アート、音楽、ストリートカルチャーにおけるクリエイティビティあふれる自己表現を促進し、「Vans Pipe Masters」やVansのカルチャーハブおよびライブハウスである「House Of Vans」などの革新的なプラットフォームを展開しつづけています。

Vans, “Off The Wall” Since ’66

https://www.vans.co.jp/(https://www.vans.co.jp/)

Instagram: @vansjapan

#offthewall