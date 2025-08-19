ÁÏºî¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖNola¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ëindent¡¢¡ãcomic BroÊÔ½¸Éô¡ä¤«¤é¾¦¶È½ÐÈÇ¤¹¤ë¡È¥Ö¥í¥Þ¥ó¥¹¤Î¥Þ¥ó¥¬¸¶ºî¡É¤òÊç½¸³«»Ï¡ª
¡¡60Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëºî²È¤Î³§¤µ¤Þ¤¬ÅÐÏ¿¤¹¤ëÁÏºî¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖNola¡Ê¥Î¥é¡Ë¢¨1¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Òindent¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§³ø·Á Í¦µ¤¡¢°Ê²¼¡Öindent¡×¡Ë¤È¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¸ー¥¿¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§±Ê¾¾Éð»Ö¡¢°Ê²¼¡Ö¥¸ー¥¿¡×¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯8·î19Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê¡¢indent¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¾®ÀâÅê¹Æ¥µ¥¤¥È¡ÖNola¥Î¥Ù¥ë¡×Æâ¡ØÊÔ½¸Éô¤Î·Ç¼¨ÈÄ¡Ù¤Ë¡¢¡ãcomic BroÊÔ½¸Éô¡ä¤Î¥Úー¥¸¤ò³«Àß¤·¡¢¡È¥Ö¥é¥¶ー¡Ü¥í¥Þ¥ó¥¹¡á¥Ö¥í¥Þ¥ó¥¹¡É¤Î¥Þ¥ó¥¬¸¶ºî¤ÎÊç½¸¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡indent¤Ï¡¢ºî²È¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÁÏºî¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖNola¡×(https://nola-novel.com/)¤Ç¼¹É®¤·¤¿ºîÉÊ¤òÄ¾ÀÜÅê¹Æ¤Ç¤¤ë¾®ÀâÅê¹Æ¥µ¥¤¥È¡ÖNola¥Î¥Ù¥ë¡×¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖNola¥Î¥Ù¥ë¡×¤Ç¤Ï¡¢50¤òÄ¶¤¨¤ë¥ìー¥Ù¥ë¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢³Æ´ë¶È¤ÎÊÔ½¸Éô¤¬µá¤á¤ëºîÉÊ¤Î¥Æー¥Þ¤äÍ×ÁÇ¤ò·ÇºÜ¤¹¤ë¡ØÊÔ½¸Éô¤Î·Ç¼¨ÈÄ(https://story.nola-novel.com/company)¡Ù¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£½©¤«¤é¤Ï¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤È¤Ê¤ë¿ô¤Î¥ìー¥Ù¥ë¤¬»²²Ã¤¹¤ë¡ÖÂè°ì²óNola¸¶ºîÂç¾Þ(https://contest.nola-novel.com/gensaku-award-2025/)¡×¡Ê¢¨2¡Ë¤Î³«ºÅ¤â¹ç¤ï¤»¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Îºî²È¤Î³§¤µ¤Þ¤¬¾¦¶È¥Ç¥Ó¥åー¤Ç¤¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Î¥¸ー¥¿¤Ï¡¢½ÐÈÇ¼Ò¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Û¥ë¥Àー¤Ë¥Þ¥ó¥¬ºîÉÊ´ë²è¤òÄó°Æ¤·¡¢Ï¢ºÜ¡¦Ã±¹ÔËÜ¤ÎÊÔ½¸¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢½÷À¸þ¤±¥³¥ß¥Ã¥¯¤òÃæ¿´¤ËÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎºîÉÊ¤Î»æ½ÐÈÇ¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÇÛ¿®¤Ë·È¤ï¤ê¡¢ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¾ðÇ®¤Ç¡¢Â¿¿ô¤Î¥Ò¥Ã¥ÈºîÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤Ë¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ìー¥Ù¥ëcomic Bro¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¤è¤êÎÉ¼Á¤ÊºîÉÊ¤ò¼«¼Ò¤ÇÀ©ºî¡¦È¯¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢indent¤Î¡Ö´ë¶È¤Èºî²È¤Î³§¤µ¤Þ¤ò¤Ä¤Ê¤°Â¸ºß¤È¤Ê¤ê¡¢¾¦¶Èºî²È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¬³È¤¬¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤È¡¢¥¸ー¥¿¤Î·Ç¤²¤ë¡Ö´ë¶È¤µ¤Þ¤È¥Þ¥ó¥¬²È¤µ¤Þ¡¢ºîÉÊ¤ÈÆÉ¼Ô¤µ¤Þ¤Î²Í¤±¶¶¤È¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¹çÃ×¤·¡¢¼Â¸½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¡¢indent¤Î±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖNola¡×¤Î»ý¤Äºî²È¿ô60Ëü¿ÍÄ¶¡¦ÁíºîÉÊ¿ô250ËüÄ¶¤Î²ñ°÷´ðÈ×¤È¡¢Nola¥Î¥Ù¥ë¤Î¡ØÊÔ½¸Éô¤Î·Ç¼¨ÈÄ¡Ùµ¡Ç½¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢¡ãcomic BroÊÔ½¸Éô¡ä¤Îµá¤á¤ë¥Þ¥ó¥¬¸¶ºî¤ÎÈ¯·¡¤È¿Íµ¤IP¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡indent¤È¥¸ー¥¿¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¸¶ºî¶¡µë¤ÎÏ¢·È¤ò¶¯²½¤·¡¢¹ñÆâ³°¤Ë¤ª¤±¤ë¥³¥ß¥Ã¥¯¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò´Þ¤àÁÏºî»Ô¾ì¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤È³èÀ²½¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥¸ー¥¿ÂåÉ½¡¦±Ê¾¾Éð»Ö¤µ¤Þ¤«¤éindent¤Ø¤Î¥³¥á¥ó¥È
ºÍÇ½¤¢¤ë¥¯¥ê¥¨ー¥¿ー¡¢ÌÌÇò¤¤ºîÉÊ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò»ý¤Æ¤ëindentÍÍ¤Î¤ª¼è¤êÁÈ¤ß¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ ¡ÖÊÔ½¸Éô¤Î·Ç¼¨ÈÄ¡×¤Ç¡¢ÆÉ¼Ô¤Î¿´¤ËÆÏ¤¯ºîÉÊ¤ò¶¦¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ëÊý¤È½Ð²ñ¤¨¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÊÔ½¸Éô¤Î·Ç¼¨ÈÄ¡¡¥¹¥«¥¦¥ÈÍ×¹à¤Î¾ÜºÙ
¡üÊç½¸¥ìー¥Ù¥ë
£±.comic BroÊÔ½¸Éô
·ÇºÜ¥Úー¥¸¡§https://story.nola-novel.com/company/comic_bro(https://story.nola-novel.com/company/comic_bro)
Êç½¸¥Æー¥Þ¡§¥Ö¥í¥Þ¥ó¥¹
¡Ö¥Ö¥í¥Þ¥ó¥¹¡×¤ÏÃËÀÆ±»Î¤ÎÎø°¦¤òÉÁ¤¤¤¿¡ÖBL¡×¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢Îø°¦´¶¾ð¤äÀÅª¤Ê´Ø·¸¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¯¡¢Ç¯Îð¤äÀÊÌ¡¢¿¦¶È¤ä¿ÈÊ¬¤È¤¤¤Ã¤¿³Àº¬¤òÄ¶¤¨¤¿£²¿Í¤ÎÆÃÊÌ¤Êå«¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£ Êª¸ì¤Î¼ç¿Í¸ø¤È¤Ê¤ë£²¿Í¤Î´Ø·¸À¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤»Â¿·¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ä¡¢¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤Î¹¥¤¤ÊÊª»ö¤ò¤È¤³¤È¤óÆÍ¤µÍ¤á¤¿¥Æー¥Þ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡Ö¥Ö¥í¥Þ¥ó¥¹¡×¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤òÀÚ¤ê³«¤¯ºîÉÊ¤òÊç½¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¡üºîÉÊ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È
¡ØÆÃÊÌ¤Êå«¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¥¥ã¥éÀßÄê¡Ù
Ãç¤ÎÎÉ¤«¤Ã¤¿2¿Í¤¬¡¢Å¨Æ±»Î¤ÇºÆ²ñ¤·¤¿¤é¡©――Â°À¡¦À³Ê¡¦À¸¤¤Î©¤Á¡Ä¤É¤³¤«°Û¤Ê¤ë2¿Í¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥Ä¤¤¥É¥é¥Þ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Ï¤º¡£¶¯¤¤´¶¾ð¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤Ã¤¿Àè¤Ë¤¢¤ë¡¢ÆÃÊÌ¤Êå«¤òÉÁ¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ØÆÉ¼Ô¤¬µá¤á¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¡Ù
¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¤äÎ¢¼Ò²ñ¤â¤Î¡¢ÎÁÍý¤â¤Î¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£Â¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢ÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤´¼«¿È¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï±óÎ¸¤Ê¤¯´Ó¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ØÂ³¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë»Å³Ý¤±¤òºî¤ë¡Ù
ÆÉ¼Ô¤ÎÆÉ¤à¼ê¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢°õ¾ÝÅª¤Ê¥»¥ê¥Õ¤ä¾ìÌÌºî¤ê¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
ÏÃ¤Î½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¡Ö¼¡¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡ª¡×¤È»×¤ï¤»¤ë°ú¤¤¬²¿¤è¤êÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¢¨£±¡Ë¡ÖNola¡×¤È¤Ï
¡ÖNola¡Ê¥Î¥é¡Ë¡×¤Ï¡¢indent¤¬±¿±Ä¤¹¤ëºî²È¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¸þ¤±¤¿ÁÏºî¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£PC¤È¥¹¥Þ¥Û¤ÎÁÐÊý¤Ç¥Çー¥¿¤òÆ±´ü¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¥×¥í¥Ã¥È¤äÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î´ÉÍý¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¹½Â¤Åª¤ÊÊª¸ì¤ÎÁÏºî¤ò¥µ¥Ýー¥È¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¸¶¹Æ¤Î¼¹É®µ¡Ç½¡¢ÀßÄê»ñÎÁ¤Î´ÉÍýµ¡Ç½¡¢¥×¥í¥Ã¥È¤ÎºîÀ®µ¡Ç½¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ºî²È¤Î³§¤µ¤Þ¤ÎÁÏºî¤ò¥µ¥Ýー¥È¤Ç¤¤ë¤è¤¦³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü Nola¥µー¥Ó¥¹HP¡§https://nola-novel.com/
¡ü App Store¡§https://apps.apple.com/jp/app/id1468307521
¡ü Google Play¡§
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nola.app&hl=ja&gl=US(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nola.app&hl=ja&gl=US)
¢¨2¡Ë¡ÖNola¸¶ºîÂç¾Þ¡×¤È¤Ï
¡ÖNola¸¶ºîÂç¾Þ¡×¤È¤Ï¡¢ºî²È¤Î³§¤µ¤Þ¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿"¸¶ºî"¤¬¡¢¾®Àâ¤äÌ¡²è¡¢webtoon¡¢±ÇÁü¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê·Á¼°¤Î¾¦¶È²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥ìー¥Ù¥ë¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¯ÁÏºî¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¤¹¡£
³«ºÅÆüÄø¤Ï¡¢2025Ç¯9·î1Æü¡Ê·î¡Ë～2026Ç¯1·î12Æü¡Ê·î¡Ë¡£ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¿ô¤ÎÊÔ½¸Éô¤¬»²²ÃÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸åÂ³Êó¤Ë¤ÆËÜ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Î³µÍ×¤ä¤´»²²Ã¤µ¤ì¤ëÊÔ½¸ÉôÌ¾¡¢»²²ÃÊýË¡¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤òÈ¯É½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£Nola¥µー¥Ó¥¹Æâ¤äNola¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ½ç¼¡¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü ÆÃÀß¥Úー¥¸¡§https://contest.nola-novel.com/gensaku-award-2025/¡¡
¢£³ô¼°²ñ¼Òindent
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Òindent
ËÜ¼Ò¡¡¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ»°ºêÄ®3¡¾6¡¾12¡¡¿ÀÅÄ»°ºêÄ®¥Ó¥ë4³¬
ÀßÎ©¡¡¡§2019Ç¯10·î8Æü
ÂåÉ½¼Ô¡§³ø·Á Í¦µ¤
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥¸ー¥¿
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¸ー¥¿
ËÜ¼Ò. ¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è²»±© 2-4-2 ¥Îー¥Ö¥ë²»±©301
ÀßÎ©¡¡¡§Ê¿À®20Ç¯6·î
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§±Ê¾¾ Éð»Ö
¡öµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾µÚ¤Ó¾¦ÉÊÌ¾¡¿¥µー¥Ó¥¹Ì¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£