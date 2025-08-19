敏感肌ブランド【ディセンシア】体験型コンテンツを始動。インフルエンサーイベント「ディセンシア1日社員体験イベント」を実施、肌悩み解決の糸口を提供

株式会社DECENCIA

ポーラ・オルビスグループの株式会社DECENCIA（東京都品川区、代表取締役：西野英美）は、2025年7月21日に、肌の知識や敏感肌ケアの重要性の啓蒙活動を目的とし、メディアの最前線に立つインフルエンサー7名の皆さまに「ディセンシア1日社員体験イベント」に参加いただきました。

より没入感を持って「社員としての体感」を味わっていただけるよう、参加型コンテンツを多数ご用意しました。複数あるディセンシアシリーズの中からご自身の好みに合うものを見つけていただけるよう、新しい魅力の発見や出会いとなるコンテンツを目指しました。また、ディセンシアをより深く知っていただき、美容インフルエンサーならではの熱い視点でリアルな意見をキャッチアップ、今後のプロモーションに活かしてくことを目指し、熱量の強化を図って参ります。

【実施内容】

１.ディセンシア本社のオフィス訪問&見学

２.WELCOME BOX（商品）のプレゼント、社長からのスペシャルメッセージMOVIE

３.WELCOMEランチ交流会

４.ディセンシアブランドの成り立ち説明会の参加

５.商品説明会の参加

６.最新商品2025年6月26日発売 ディセンシー ブライトリフトローション

処方や開発背景についての説明及びアイテムのお試し

７. 修了証明書授与：1日特別社員勤務証 記念の証書をプレゼント

など

※事前に内定通知書の送付、本物同様の1日社員用名札、社員証、特製メッセージカードをご用意

参加いただいた方の投稿（※一部抜粋）

■株式会社DECENCIAについて ディセンシアは、ポーラ・オルビスグループの敏感肌向けスキンケアブランドです。ポーラ化成工業 研究所の品質基準と独自の敏感肌知見に基づき、本質を追求した商品開発をしています。「肌の不公平をなくしたい」という想いから、敏感肌に悩む方々の心と肌を開放するスキンケアを提供しています。

ディセンシア ブランドサイト：https://www.decencia.co.jp/(https://www.decencia.co.jp/)

ディセンシア コーポレートサイト：https://www.decencia.co.jp/company/(https://www.decencia.co.jp/company/)

ディセンシアお客さまセンター TEL:0120‐714‐115