Faber Company、「AI時代のコンテンツマーケティング入門」ウェビナーを定期開催へ
株式会社Faber Company（本社：東京都港区、代表取締役：古澤暢央、証券コード：220A）は、コンテンツマーケティング初心者向けに、生成AI時代に対応した集客手法を解説する無料ウェビナー「AI時代のコンテンツマーケティング入門 ～明日から使える、検索流入アップの実践メソッド～」を2025年9月より定期開催いたします。
従来のタイトル「集客できるコンテンツマーケティング」から内容を刷新し、検索エンジンの進化や生成AIの普及によるWeb集客の変化に対応した内容へとアップデート。ユーザーの検索体験を意識したコンテンツ構成や、AIを活用した制作効率化のヒントなど、「明日から使える」ノウハウを実際の事例を交えて紹介します。
■ウェビナー概要
● タイトル：AI時代のコンテンツマーケティング入門
～明日から使える、検索流入アップの実践メソッド～
● 開催形式：オンライン（Zoom）／無料開催
● 開催日時：2025年9月11日(木)15:00~16:00 ※以降毎月定期開催を予定しております。
● 対象者 ：企業のWeb担当者、マーケティングご担当者、オウンドメディア運用者
● 登壇者 ：株式会社Faber Company
執行役員／エグゼクティブマーケティングディレクター 月岡 克博
● 申込URL：https://mieru-ca.com/blog/seminar/mieruca/
■背景と開催の目的
生成AIの進化により、従来のSEO施策やコンテンツ制作の考え方に変化が求められています。本ウェビナーでは、AI時代に求められる検索ユーザー視点の情報設計や、質の高いコンテンツ作成のポイントを分かりやすく解説。業務にすぐ活かせる実践的なヒントを提供します。
本ウェビナーは、内容をアップデートしながら毎月定期開催を予定しています。変化の激しいAI・検索領域において、企業の情報発信力・集客力の底上げを支援してまいります。
ミエルカSEO(https://mieru-ca.com/)とは
Faber Companyが15年以上にわたる検索エンジンマーケティングの知見をもとに、AIを活用して開発したSEOプラットフォーム。(1)コンテンツ企画・制作・評価・改善に加え、競合サイトを含むSEOパフォーマンス計測ができるツール、(2)セミナーや動画など自律的に学べる学習コンテンツ、(3)個別コンサルティング の三位一体で、インハウス（導入企業内）でのSEO・コンテンツ施策を支援する。2015年3月リリース。
株式会社Faber Company(https://www.fabercompany.co.jp/)（ファベルカンパニー）とは
「辺境の知から、“マーケティングゼロ“を実現する」をコンセプトに、企業のWebマーケティングを支援。2005年の創業以来、クライアント企業のSEO施策、コンテンツ制作などの事業を展開。2013年からSEOプラットフォーム「ミエルカSEO」の自社開発を開始し、2015年リリース。開発メンバーには、ウェブアナリストで当社CAO（Chief Analytics Officer）・小川卓に加え、筑波大学ビジネスサイエンス系の吉田光男准教授、明治大学の高木友博名誉教授ら、AIの権威が加わる。ソフトウェア特許登録済。
会社名 ： 株式会社Faber Company
所在地 ： 〒105-6923 東京都港区虎ノ門4-1-1 神谷町トラストタワー23F（受付）
代表取締役： 稲次正樹、古澤暢央
資本金 ： 1億円
設立 ： 2005年10月24日
事業内容 ： ミエルカ事業、コンサルティング事業、メディア事業、ミエルカコネクト（DX人材紹介）事業
