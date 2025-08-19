静岡と長崎の美味しいが勢ぞろい！「静岡＆長崎うまいもの市」

株式会社エムアイフードスタイル

株式会社三越伊勢丹ホールディングスのグループ会社であり、首都圏を中心に20店舗のスーパーマーケット（クイーンズ伊勢丹）を運営する、株式会社エムアイフードスタイル（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：雨宮 隆一）は、8月20日（水）～8月24日（日）までの期間限定で、「静岡＆長崎うまいもの市」を開催いたします。

静岡からは、ふっくらと茹で上げ、旨みが口いっぱいに広がる「釜揚げ桜海老」や、柔らかく上質な脂と旨みが特徴の静岡産黒毛和牛「掛川牛」、ご当地食材の肉カス、特製ソース、削り粉がセットになった「富士宮焼きそば」など、静岡県ならではの商品をご用意いたします。

長崎からは、独自の唐あくを使用したコシのある麺が特徴の「ちゃんぽん」、自家製餡の羊羹をバターカステラで挟んだ老舗 村岡総本舗の銘菓「シベリア」、特産野菜唐人菜の香りと味わいを活かした「ぶらぶら漬」など、長崎の“よか味”をぎゅっと集めました。

さらに注目企画として、静岡と長崎それぞれ自慢のソウルフードが対決！「お弁当対決」では、静岡の掛川牛を贅沢に使用した「牛めし」と、長崎・佐世保市の名物「レモンステーキ風弁当」が登場！「フライ対決」では静岡の「黒はんぺんフライ」と長崎の「あじフライ」が競演し、食べ比べもおすすめです。

静岡県と長崎県の選りすぐりの逸品を通じて、両県の食の魅力を存分に味わうことができます。ぜひこの機会にクイーンズ伊勢丹をご利用ください。

クイーンズ伊勢丹では今後もより多くのお客さまに豊かなライフスタイルや価値のある体験をご提供するために様々な取り組みを行ってまいります。ぜひご期待ください。

【開催概要】

名 称：「静岡＆長崎うまいもの市」

日 程：8月20日（水）～8月24日（日）

開催店舗：クイーンズ伊勢丹笹塚店、新高円寺店、仙川店、小石川店、北浦和店、石神井公園店、本八幡店、品川店、白金高輪店、武蔵境店、目白店、国分寺店、新小岩店、十条店

※店舗により、お取り扱いのない商品がございます。

※天候の影響、交通事情により入荷のない場合や遅延する場合がございます。予めご了承ください。

表面(全店共通)裏面(笹塚店、新高円寺店、仙川店、小石川店、北浦和店、石神井公園店、本八幡店、品川店、白金高輪店、武蔵境店、目白店、国分寺店、新小岩店)裏面(十条店)

【お客さまからの商品に関するお問い合わせ先】

クイーンズ伊勢丹お客さま相談室：0120-781-387（午前10時～午後6時）

※土日祝日除く

【OEM事業に関するお問い合わせ先】

URL ：https://www.im-food.co.jp/customer/oem/

【クイーンズ伊勢丹について】

クイーンズ伊勢丹は、高品質な食品スーパーマーケットです。独自性の高いプライベートブランドを中心に、利便性・簡便性の高い商品を取り揃えています。多様なお客さまに対して、時間帯に応じた商品、サービスを提供しており、現在首都圏に20店舗を展開しています。

【エムアイフードスタイルについて】

株式会社エムアイフードスタイルは、株式会社三越伊勢丹フードサービスが育て、培ってきたスーパーマーケット事業及び食品製造加工卸事業等を承継し、更に地域でお客さまに愛していただけるような事業に成長をしていくために2018年設立された会社です。食生活を通じて『豊かなライフスタイル』のご提案はもとより『価値ある体験』を提供してまいります。

所在地：東京都新宿区西落合2-18-20 ナレッジパーク落合ビル3階

資本金：100百万円

代表取締役社長：雨宮 隆一

事業内容：スーパーマーケット運営、百貨店内店舗運営、食品製造、OEM事業、ベンダー事業

URL：https://www.im-food.co.jp/

※掲載情報は 2025年8月19日現在のものです。