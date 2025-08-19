ユナイテッド株式会社

ユナイテッド株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 兼 執行役員：早川 与規、証券コード：2497、以下「ユナイテッド」）は、株式会社FUNDiT（本社：東京都港区、代表取締役：廣瀬 寛、以下「FUNDiT」、読み：ファンディット）へ出資いたしました。

ユナイテッド株式会社、中小型IT事業特化型事業継承M&A・ロールアップ事業を営む「株式会社FUNDiT」に出資

■FUNDiTの事業について

FUNDiTは、広告プラットフォーマーをはじめとするデジタルマーケティング領域において、中小規模のIT事業を対象とした共創型M&Aとロールアップ（同業の買収を重ねて投資先を強くする戦略）を展開しています。具体的には、AIとビックデータを活用した独自のM&Aアプローチとバリューアップメソッドを通じて、起業家が大切に育ててきたIT事業を譲り受け、その事業がより多くの方に活用され持続的に価値創造する状態へと成長させることを事業内容としています。承継後の事業については、FUNDiT自身が業務オペレーションの改善を継続的に実施し、事業価値の最大化を図ります。

■ユナイテッドによるFUNDiTへの出資の背景

国内における中小規模の広告関連企業は、ロールアップに適したマーケットです。潜在的な買収対象が豊富である一方で第一想起される買い手が不足している点、さらに、中小広告業界がやや停滞傾向にあるため買収相場はEBITDA（利払い・税引き・償却前損益）比で割安となっていることなどが理由です。

FUNDiTはロールアップをする上で必要な各プロセスにおいて、高度で再現性が高い状態を実現できており、急速な事業成長を実現しています。

加えて、代表の廣瀬氏はM&Aやロールアップ事業に最適な起業家、いわゆるファウンダーマーケットフィットを実現した人物といえます。廣瀬氏は、過去に広告事業とコーポレート部門の責任者を経験しており、マーケティング領域の知見やネットワークに加え、ファイナンスの知見も豊富です。ユナイテッドは、廣瀬氏が率いるFUNDiTであれば今後更に事業成長角度を上げ、マーケットを牽引するプレイヤーになると期待し、出資を決定いたしました。

■今後の展望

FUNDiTは今回調達した資金で、社内体制強化のための人材採用、事業拡大にむけた新規M&Aの推進などを行う予定です。ユナイテッドとしても、FUNDiTの事業拡大とさらなる成長に向け支援してまいります。

■ユナイテッド株式会社 投資事業について

ユナイテッドは「意志の力を最大化し、社会の善進を加速する。」をパーパスに掲げ、投資事業、教育事業、人材マッチング事業の3つをコア事業としています。

投資事業においては、インターネットビジネスの黎明期から20年以上に渡って数々のベンチャー・スタートアップ企業に投資を行い、投資先企業の成長・EXITに寄り添ってまいりました。

現在は国内のシード～アーリーステージのベンチャー・スタートアップ企業を主な投資対象としております。投資はすべて自己資金で行っているため、柔軟かつスピーディーな意思決定が可能です。

投資後には、長年の事業運営・投資経験により培った事業・組織運営ノウハウの提供、及び資金調達・EXIT支援等を行っております。加えて、事業戦略立案から実行に至るまで、事業成長のための一気通貫の支援を行うバリューアップ専門部隊を有します。

ユナイテッドは今後も、有望なビジネスモデルを持つベンチャー・スタートアップ企業への投資を積極的に行ってまいります。

■出資先概要

会社名 ：株式会社FUNDiT

本社所在地：〒106-0032 東京都港区六本木1-3-50

設立日 ：2021年11月16日

代表者 ：代表取締役 廣瀬 寛

事業内容 ：Web サイト等中小型IT事業を対象とするM&Aとロールアップ

URL ：https://fundit.jp/

ユナイテッド株式会社

本社所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-2-5 MFPR渋谷ビル

設立日 ：1998年2月20日

代表者 ：代表取締役社長 兼 執行役員 早川 与規

事業内容 ：教育事業、人材マッチング事業、投資事業、アドテク・コンテンツ事業

URL ：https://united.jp/