株式会社キャリアデザインセンター

転職サイト「type」では、8月27日（水）に「内定辞退される企業のNG行動 ～承諾率を上げるポイントを解説～」を開催いたします。

■セミナー詳細ページ：

https://info.type.jp/webinar-guide/real/entry/250827/



■タイトル：

内定辞退される企業のNG行動 ～承諾率を上げるポイントを解説～

■本セミナーは、このような企業にオススメです

・内定辞退されている理由がわからない

・内定を出した際に他社に競り負けてしまう

・給与が低く辞退されてしまう

などの内定辞退に課題を感じている企業様

■コンテンツ内容：

・面接で転職者はどんな情報が欲しいのか

・内定辞退される企業のNG行動

・他社と差をつける面接のポイント

■開催日程：

2025年8月27日（水）14:00～14:30

■セミナーエントリーページ：

https://info.type.jp/webinar-guide/real/entry/250827/



■株式会社キャリアデザインセンター 会社概要

コーポレートサイト■https://cdc.type.jp/

本社所在地■〒107-0052 東京都港区赤坂 3-21-20 赤坂ロングビーチビル

資本金■5億5866 万円

設 立■1993年7月8日

従業員数■835名（2024年9月30日現在）

代表者■代表取締役社長兼会長 多田 弘實

事業内容■

キャリア転職の専門情報サイト『type』『女の転職type』などの運営

転職フェアの開催

人材紹介事業（厚生労働大臣許可 13-ユ-040429）

質の高い就職活動を情報誌、イベント、情報サイト、人材紹介で支援する『type就活』サービス

パンフレット、ノベルティー採用HP作成などのアウトソーシング事業

IT業界に特化した人材派遣サービス（厚生労働大臣許可 派13-315344）

Webマガジン『エンジニアtype』『Woman type』『20’s type』の企画・編集・運営など、 企業の採用活動をサポートする総合的なソリューションサービスを提供しています。

