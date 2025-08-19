内定辞退される企業のNG行動 ～承諾率を上げるポイントを解説～
転職サイト「type」では、8月27日（水）に「内定辞退される企業のNG行動 ～承諾率を上げるポイントを解説～」を開催いたします。
■本セミナーは、このような企業にオススメです
・内定辞退されている理由がわからない
・内定を出した際に他社に競り負けてしまう
・給与が低く辞退されてしまう
などの内定辞退に課題を感じている企業様
■コンテンツ内容：
・面接で転職者はどんな情報が欲しいのか
・内定辞退される企業のNG行動
・他社と差をつける面接のポイント
■開催日程：
2025年8月27日（水）14:00～14:30
