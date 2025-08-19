【45分で分かる！】女性の転職イベントサービス紹介・ノウハウセミナー
転職サイト「女の転職type」では、8月26日（火）に「女性の転職イベントサービス紹介・ノウハウセミナー」を開催いたします。
■セミナー詳細ページ：
https://info.type.jp/webinar-guide-woman/real/entry/250826/
■タイトル：
【45分で分かる！】女性の転職イベントサービス紹介・ノウハウセミナー
■本セミナーは、このような企業にオススメです
・女性をターゲットとした採用を行っているが、
面接ができてない（応募が集まらない、ドタキャン等が多い）
・複数名の女性採用を検討している、行っている
・これまでWeb求人媒体をメインに採用を行っていたが、
新たな女性採用の手法を取り入れたい・知りたい
■コンテンツ内容：
・転職イベントを活用して女性採用を行う企業が増えている理由
ー転職者側・企業側それぞれのメリット・デメリット
・「女の転職type 女性の転職イベント」について
（サービス概要・開催実績・来場者属性）
・転職イベントで採用成功するノウハウ
・今後のイベント開催のご案内
■開催日程：
2025年8月26日（火）14:00～15:00
■セミナーエントリーページ：
https://info.type.jp/webinar-guide-woman/real/entry/250826/
【セミナーに関するお問い合わせ先】
type／女の転職typeマーケティングチーム
https://info.type.jp/webinar-guide/
03-3560-1622 ※「採用担当者向けのセミナーの件で」とお伝えください
