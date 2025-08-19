2025-26シーズン ホームコートMC・DJのご紹介
シーホース三河株式会社
小林拓一郎(ホームコートMC) :
https://youtu.be/BLS_VXvdgtQ?si=r01LVjK_Nkk-x2CY
山口祐佳(ナイターMC) :
https://youtu.be/JXDIBFRd7dg?si=1tFDWOp302YkpdFN
DJ YOU-Boi(ホームコートDJ) :
https://youtu.be/ysqSby-aVeg?si=PabHI9RoK7cyGBB1
いつもシーホース三河にご青援ありがとうございます。
2025-26シーズンの開幕に向けて、ホームゲームを盛り上げるMC＆DJより皆さまへメッセージが届きました！
2025-26シーズンも3名で行ってまいります。
・ホームコートMC 小林拓一郎
・ナイターMC 山口祐佳
・ホームコートDJ DJ YOU-Boi
