「ABEMA」、「ブンデスリーガ2025-26」シーズンの中継が決定！佐野海舟・鈴木唯人ら日本人選手所属クラブの試合を中心に、毎節2試合を無料生中継

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2025年8月に開幕するドイツ「ブンデスリーガ」2025-26シーズンの模様を、毎節2試合を厳選して無料で生中継することを決定いたしました。さらに、注目試合のハイライト映像もすべて無料で配信いたします。

今シーズンも、ブンデスリーガには注目の日本人選手が多数所属しています。マインツの佐野海舟選手は、2024年夏に鹿島アントラーズから移籍後、ブンデスリーガ全試合に先発出場。リーグ6位につけるチームの中盤を支える存在として、攻守両面で安定したパフォーマンスを発揮。鈴木唯人選手は、デンマークのブレンビーで公式戦32試合に出場し、12得点・4アシストを記録。その活躍が評価され、今夏フライブルクへ完全移籍を果たしました。背番号「14」を背負い、今シーズンからブンデスリーガ初挑戦となります。

堂安律選手は、昨季フライブルクでキャリアハイとなる10得点・7アシストをマークし、今夏フランクフルトへ完全移籍。かつて長谷部誠選手が着用していた背番号「20」を継承し、新天地でのさらなる飛躍が期待されています。

また、名門バイエルン・ミュンヘンの伊藤洋輝選手は、負傷からの復帰を目指してコンディションを整えており、復帰後のパフォーマンスにも大きな期待が寄せられています。持ち前の集中力と安定感ある守備で、チームにさらなる厚みをもたらす存在として注目が集まります。

「ABEMA」では、日本人選手が所属するクラブの試合を中心に、注目カードを厳選して毎節無料で生中継。世界最高峰の舞台で挑戦を続ける日本人プレイヤーたちの姿を、今年もリアルタイムでお届けします。

さらに、注目試合のハイライト映像もすべて無料で配信。加えて、毎週1試合はスタジオ解説付きでお届けし、豪華ゲストとともに戦術のポイントや見どころを深掘りしていきます。

また、「ABEMAプレミアム」では、各試合のフルマッチ映像を試合終了後から30日間見逃し配信。スマートフォン、PC、タブレット、テレビアプリなど、さまざまなデバイスで高品質な映像をお楽しみいただけます。

日本代表としても注目される実力派選手たちが集う、ドイツ・ブンデスリーガの熱戦を、今シーズンもぜひ「ABEMA」でご体感ください。

■ABEMA 『ブンデスリーガ2025-26』 無料対象試合

第1節

『フライブルクvsアウクスブルク』

放送日時：8月23日（土）午後10時30分～

放送URL：https://abema.tv/live-event/5efcfb6e-16fb-4e6a-b2ae-c72205dce68d

『マインツvsケルン』

放送日時：8月24日（日）午後10時30分～

放送URL：https://abema.tv/live-event/b80572a7-36d5-4b9d-9809-c64b9c234e80

第2節

『シュトゥットガルトvsボルシアMG』

放送日時：8月30日（土）午後10時30分～

放送URL：https://abema.tv/live-event/648bf66d-f1d0-434d-b807-8e25484ae2b1

『ヴォルフスブルクvsマインツ』

放送日時：8月31日（日）午後10時30分～

放送URL：https://abema.tv/live-event/71f28132-6397-43c8-92d0-f73809b0c1d1

■ABEMA 『ブンデスリーガ2025-26』 放送概要

放送日時：2025年8月23日（土）～2026年5月16日（土）

放送URL：https://abema.tv/video/genre/sports/soccer/bundesliga

