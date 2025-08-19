円谷プロの祭典「TSUBURAYA CONVENTION 2025」を今年もU-NEXTにて独占ライブ配信！60～70年代のウルトラマン＆円谷特撮も期間限定配信決定！

株式会社 U-NEXT

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、9月13日（土）から9月14日（日）の2日間開催される「TSUBURAYA CONVENTION 2025」より、6つのステージの模様を独占ライブ配信いたします。

円谷プロ作品を愛するすべてのファンに贈る最大の祭典「TSUBURAYA CONVENTION（通称ツブコン）」が、9月13日（土）から14日（日）の2日間にわたり東京ドームシティで開催されます。

U-NEXTでは2023年のツブコンに続き、2開催連続で独占ライブ配信することが決定いたしました。バラエティー豊富な各種プログラムから、各日3公演ずつをライブ配信し、豪華ゲストによるトークショーや最新ライブステージを会場の臨場感たっぷりにリアルタイムでお届けします。ライブ配信終了後は見逃し配信を予定しています。円谷プロダクションのエンターテインメントの“今”と“未来”を、U-NEXTならではの高音質・高画質な映像でご体験ください。

また、ライブ配信を記念して、ファンから愛される1960年～1970年台のウルトラマンや特撮など、厳選23作品をツブコン開催直前となる9月10日（水）より順次、期間限定配信いたします。傑作ぞろいの作品群をぜひこの機会にお楽しみください。

さらに、U-NEXTでは2023年の「TSUBURAYA CONVENTION」や、「ウルトラマン」シリーズ作品を多数配信中です。是非ライブ配信と併せてご視聴ください。

TSUBURAYA CONVENTION 2025

ウルトラマンネクサス＆ウルトラマンマックス～平成climax～

視聴ページ：https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000010034

ライブ配信：9月13日（土）11:00～ライブ終了まで

ライブ配信チケット価格：3,300円（税込）

チケット販売期間：10月5日（日） 19:00まで

見逃し配信：配信準備完了次第～10月5日（日）23:59まで

NEW GENERATION THE LIVE スターズ編 ウルトラマンゼロ～はじまりの物語～TSUBURAYA CONVENTION 2025 SPECIAL STAGE

視聴ページ：https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000010035

ライブ配信：9月13日（土）17:30～ライブ終了まで

ライブ配信チケット価格：3,300円（税込）

チケット販売期間：10月5日（日） 19:00まで

見逃し配信：配信準備完了次第～10月5日（日）23:59まで

New Generation 15 Stars Meeting

視聴ページ：https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000010036

ライブ配信：9月13日（土）20:00～ライブ終了まで

ライブ配信チケット価格：3,300円（税込）

チケット販売期間：10月5日（日） 19:00まで

見逃し配信：配信準備完了次第～10月5日（日）23:59まで

ウルトラマンゼロ15th～Beyond the STARS～グランドフィナーレ

視聴ページ：https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000010037

ライブ配信：9月14日（日）10:30～ライブ終了まで

ライブ配信チケット価格：3,300円（税込）

チケット販売期間：10月5日（日） 19:00まで

見逃し配信：9月17日（水）12:00～10月5日（日）23:59まで

DARKNESS HEELS Afternoon Sabbat

視聴ページ：https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000010038

ライブ配信：9月14日（日）14:30～ライブ終了まで

ライブ配信チケット価格：3,300円（税込）

チケット販売期間：10月5日（日） 19:00まで

見逃し配信：配信準備完了次第～10月5日（日）23:59まで

ULTRAMAN MUSIC LIVE ～ウルトラマン魂2025～

視聴ページ：https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000010039

ライブ配信：9月14日（日）16:30～ライブ終了まで

ライブ配信チケット価格：4,400円（税込）

チケット販売期間：10月5日（日） 19:00まで

見逃し配信：9月17日（水）12:00～10月5日（日）23:59まで

6公演通しチケット

6公演通しチケット価格：14,630円（税込）

6公演通しチケット販売期間：10月5日（日） 12:00まで

見逃し配信：各プログラムの配信開始日時～10月5日（日）23:59まで

※6公演通しチケットは各プログラムの視聴ページからご購入いただけます

※視聴可能デバイスに関してはこちら(https://help.unext.jp/guide/detail/supported-devices-of-live-distribution)をご確認ください

「TSUBURAYA CONVENTION 2025」開催情報

開催日程：9月13日（土）・14日（日）

場所：東京ドームシティ (東京都文京区後楽1-3-61)

料金：各プログラム別チケット制

主催：円谷プロダクション

公式サイト：https://tsubu-con.com/2025/

公式X(Twitter)：https://twitter.com/tsuburayaprod

配信新着ラインナップ

■9月10日（水） ～11月9日（日）まで配信

ウルトラマン

ウルトラQ

ウルトラセブン

帰ってきたウルトラマン

平成ウルトラセブン テレビスペシャル

ウルトラセブン誕生30周年記念3部作

ウルトラセブン『1999最終章6部作』

ウルトラセブン『誕生35周年‘‘EVOLUTION‘‘5部作』

ネオ・ウルトラQ

■11月10日（月） ～2026年1月9日（金）まで配信

ウルトラマンA

ウルトラマンタロウ

ウルトラマンレオ

ザ☆ウルトラマン

ウルトラマン８０

ウルトラマンG

ウルトラマン超闘士激伝

快獣ブースカ

マイティジャック

怪奇大作戦

ミラーマン

ファイヤーマン

ジャンボーグA

恐竜探険隊ボーンフリー

【「ウルトラマン」シリーズ配信中一覧】

https://video.unext.jp/browse/feature/FET0007281

