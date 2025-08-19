『タワー オブ アイオン』「ルミネス ウイング」がレッドブル・エナジードリンクを持つ！「【第1弾】レッドブルを飲んでタワー オブ アイオンを遊び倒そう！」キャンペーン開催

エヌ・シー・ジャパン株式会社

PC向けオンラインゲーム『The Tower of AION(以下、タワー オブ アイオン)』をサービス、運営しているエヌ・シー・ジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:林 元基(イム ウォンキ)、以下エヌシージャパン)は、「レッドブル・エナジードリンク」とのコラボレーション企画第1弾開催をお知らせします。

■コラボイベント「【第1弾】レッドブルを飲んでタワー オブ アイオンを遊び倒そう！」開催

【開催期間】

2025年8月19日(火) ～ 2025年8月25日(月) 23時59分まで

【概要】

新規サーバー「X」、新規大型フィールド「ティアマランタ メサ」、新規クラス「ルミネス ウイング」が実装予定の、『タワー オブ アイオン』最大のリニューアルが、明日8月20日(水)に実施されます。

今回のリニューアルで、より「タワー オブ アイオン」ゲーム内をプレイヤーの皆様が飛び回れるように、「レッドブル・エナジードリンク」とのコラボ企画を実施します。

なお、今回はコラボ第1弾で、コラボ第2弾は8月26日(火)から実施させていただく予定です。

≪企画１.：「ルミネス ウイング」がレッドブル・エナジードリンクを持つ限定ビジュアル公開≫

【概要】

今回のコラボを記念し、新規クラスとして明日実装予定の「ルミネス ウイング」が「レッドブル・エナジードリンク」を持つ限定ビジュアルを公開しました。

「レッドブル・エナジードリンク」を飲んで、明日8月20日(水)の『タワー オブ アイオン』最大のリニューアルをプレイしよう！

≪企画２.：Wフォロー＆リポストキャンペーン≫

【賞品】

タワー オブ アイオンゲーム内アイテム「レッドカーペット ウイングフェザー」 10名様(抽選)

レッドブル・エナジードリンク 250ml x 24本 10名様(抽選)

【概要】

「レッドブル ゲーミング」と「タワー オブ アイオン」公式XをWフォローして、タワー オブ アイオン公式Xで投稿されるキャンペーン対象ポストをリポストしてください。

リポストされた方の中から抽選で、ゲーム内で特別な翼が手に入るアイテム「レッドカーペット ウイングフェザー」を10名様に、ゲームをより集中して楽しめるレッドブル・エナジードリンク 250ml x 24本を10名様にプレゼントします。

【参加方法】

1.レッドブル ゲーミング公式X(旧Twitter)アカウント( https://x.com/RedBullGamingJP )と、タワー オブ アイオン公式Xアカウント( https://x.com/Aion_PR )をフォロー。

2. タワー オブ アイオン公式Xアカウントの該当投稿をリポスト。

対象投稿：https://x.com/Aion_PR/status/1957624479552795104

≪「【第1弾】レッドブルを飲んでタワー オブ アイオンを遊び倒そう！」 の詳細はこちら≫

https://aion.ncsoft.jp/news/news/aion/news/f25/20250819-redbullcollaborationcp

8月20日の『タワー オブ アイオン』史上最大のリニューアルアップデートの事前登録を実施中です。

新規サーバー「X」で役立つアイテムが受け取れるのでぜひ事前登録をしてリニューアルアップデートを楽しみにおまちください。

≪事前登録はこちら≫

https://events.ncsoft.jp/b25/aion_renewal/#preregist

【ゲーム概要】

2009年7月に正式サービスの始まったMMORPG（※）でアジア、北米、ヨーロッパなど全世界60カ国で楽しまれています。

天族と魔族そして龍族、3つの種族が「飛行」によって、「縦×横」だけでなく、「高さ」の要素が加わった、360°の空間で飛翔を体感できます。醍醐味の一つである「要塞戦」は、天族と魔族の種族間で陣地をめぐった戦争であり、地上だけではなく空中でも繰り広げられます。プレイヤーが空を飛行しながら敵と戦う光景は、他のオンラインゲームでは決して体験することができません。

※Massively Multiplayer Online Role-Playing Gameの略称で大勢の人が同時に参加できる。

タイトル The Tower of AION（タワー オブ アイオン）

ジャンル MMORPG

タワー オブ アイオン ライブ公式サイト https://www.ncsoft.jp/aion/

タワー オブ アイオン クラシック公式サイト https://aion.ncsoft.jp/

公式X(旧Twitter) https://x.com/Aion_PR

NCJapan公式YouTube https://www.youtube.com/user/NCsoftJP

公式Facebook https://www.facebook.com/NCSOFT.Japan

(C) NCSOFT Corporation. Licensed to NC Japan K.K. All Rights Reserved.

※当プレスリリースの内容は2025年8月19日現在のものです。諸般の事情により予定を変更する場合がございます