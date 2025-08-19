スカパー！TVガイドBS+CS9月号の表紙に、二宮和也が登場！

株式会社東京ニュース通信社

「TVガイド」などのテレビ情報誌を発刊する東京ニュース通信社は、スカパー！のオフィシャルTVガイド誌「スカパー!TVガイドBS＋CS2025年9月号」を8月25日（月）に発売いたします。全国の書店、ネット書店にてご予約いただけます。

「スカパー!TVガイドBS＋CS2025年9月号」（東京ニュース通信社刊）

8月25日発売の「スカパー！TVガイドBS＋CS2025年9月号」に、二宮和也が登場する。

迷い込んだ地下通路の出口へー向にたどり着けない“迷う男”を演じた二宮。演者としてだけでなく脚本協力としても携わった主演映画「８番出口」への思いを語る。

また、9月4日に開幕する「ブロードウェイ・バウンド」で主人公のユージンを演じる佐藤勝利のインタビューもお届け。作品への思いから舞台の魅力まで、たっぷりと語ってもらった。そのほか、劇場だけではなく、自宅でもその魅力を体感できる注目の舞台作品も紹介する。

さらに、吉岡秀隆、浅香唯、倉悠貴のインタビューをはじめ、UEFAチャンピオンズリーグ、女子プロレスのスターダム、クリント・イーストウッドの特集など、スカパー！ならではの幅広いジャンルを網羅した特集をお届けする。

ラインアップ

●表紙＆特集1

主演映画「８番出口」8/29公開

二宮和也 同じ出口を目指して…

●特集2

劇場＆家で注目作を堪能する

舞台がもたらす至福の時間

佐藤勝利スペシャルインタビュー

●特集3

デビュー40周年記念コンサート追加公演を独占放送！

浅香唯 あの頃の気持ちのままに…

●特集4

UEFAチャンピオンズリーグ2025-26

怪物たちの頂上決戦

●特集5

女子プロレスの推しレスラーを見つけよう！

百花繚乱☆スターダム

●特集6

「陪審員２番」TV初放送！

人間を描き続けるクリント・イーストウッド

●特集7

新定番「おいしい給食」シリーズから日本初上陸の海外グルメまで！

2025年秋のグルメガイド決定版

●インタビュー

吉岡秀隆／岩橋玄樹／CENT（セントチヒロ・チッチ）／倉悠貴／ぼる塾／森下翔太（阪神タイガース）／佐々木大樹（ヴィッセル神戸）／ソ・イングク

（内容は変更になる場合があります）

【商品概要】

「スカパー!TVガイドBS＋CS2025年9月号」

●発売日：2025年8月25日（月）※一部、発売日が異なる地域がございます

●定価：690円

●発行：東京ニュース通信社

全国の書店、ネット書店（Fujisan.co.jp＜https://www.fujisan.co.jp/product/1281682777/b/2705462/＞ほか）にてご予約いただけます。



