マルチバースのロボコが大集結！？観るエナジードリンク系映画「劇場版『僕とロボコ』」U-NEXTで独占配信スタート！

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、「劇場版『僕とロボコ』」を8月19日（火）より独占で配信開始いたします。

2020年に「週刊少年ジャンプ」で連載が始まった宮崎周平の『僕とロボコ』は、累計発行部数150万部を誇る人気ギャグ漫画です。

超高性能メイド型ロボットOM（オーダーメイド）が普及した世界で、主人公ボンドの前に現れた自称OM「ロボコ」が巻き起こすドタバタ劇は、畳みかけるようなテンポで繰り広げられるギャグやパロディ、人を傷つけることのない「優しい世界」、そしてロボコの愛嬌で幅広い世代から支持を集めました。

2022年には1話3分のTVアニメも放送され、チョコレートプラネット松尾駿の熱演やテンポの良いギャグで、「体感5秒の爆速アニメ」と話題に。

そして笑いの最強スタッフ＆超豪華キャスト陣で贈る「劇場版『僕とロボコ』」が2025年4月に銀幕デビュー。本作では、何者かによって時空が歪められ、マルチバースの世界線からロボコが集結。それぞれのロボコ役には、田中真弓（王道バトルの世界線）、千葉繁（本格SFアクションの世界線）、上坂すみれ（ラブコメの世界線）、野沢雅子（昭和ギャグ漫画の世界線）と豪華声優陣が起用されています。

さらに、チョコレートプラネット長田庄平も、ロボコの前に立ちはだかる宇宙海賊の大幹部役で出演。『おじゃる丸』『浦安鉄筋家族』などのギャグアニメで知られる大地丙太郎が、テレビシリーズに引き続き監督として作品を手がけました。

このたびU-NEXTでは、本作を8月19日（火）より独占で配信いたします。

また、本作の配信を記念して8月19日（火）から9月2日（火）まで原作コミックス第1巻～3巻が無料で読めるフェアも実施いたします。TVアニメ『僕とロボコ』も配信中ですので、劇場版とあわせてぜひお楽しみください。

劇場版『僕とロボコ』

【配信開始日】2025年8月19日（火）00:00

【価格】レンタル：550円（税込）／3日間

【視聴ページ】https://video.unext.jp/title/SID0220206

【ストーリー】

ヤバイ戦闘シーンを予知していますーー。

突然の虫の知らせ、いやオーダーメイド・ロボコの膝の知らせで、

平凡な小学生・平ボンドのギャグアニメな日常は崩壊の兆しをみせる。

そんなある日、何者かにより歪められた時空から集まったのは、

王道バトル、本格SFアクション、ラブコメ、昭和ギャグ漫画と

全く別の世界線＝マルチバースで活躍する様々なロボコたちだった。

(C)宮崎周平／集英社・劇場版「僕とロボコ」製作委員会

＜劇場版『僕とロボコ』独占配信記念！原作無料フェア＞

【開催期間】2025年8月19日（火）～9月2日（火）

【キャンペーン内容】原作マンガ3巻まで無料

