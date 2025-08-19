Æü´Ú¹ñ¸òÀµ¾ï²½60 ¼þÇ¯µÇ°»ö¶È¡Ö´Ú¹ñ¹ñÎ©ÉñÍÙÃÄ¡¦¥ª¥ó¡¦¥¹¥¯¥êー¥ó¡×ÌµÎÁ¾å±Ç²ñ³«ºÅ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¡¡2025Ç¯¤ÎÆü´Ú¹ñ¸òÀµ¾ï²½60¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢´Ú¹ñ¹ñÎ©·à¾ì¤¬¸Ø¤ë¹ñÎ©ÉñÍÙÃÄ¤Ë¤è¤ë¥À¥ó¥¹¸ø±é±ÇÁü2ºîÉÊ¤Î¾å±Ç²ñ¤ò¡¢8·î28Æü¤Ë³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡´Ú¹ñ¹ñÎ©ÉñÍÙÃÄ¤Ï¡¢ÅÁÅýÅª¤Ê´Ú¹ñÉñÍÙ¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸½Âå¤Î¿¶ÉÕ²È¤ä²»³Ú²È¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¡¢ÆÈÁÏÅª¤ÊºîÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¾å±Ç¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢´Ú¹ñÉñÍÙ·à¤ÎÌ¾ºî¤ò¿·¤¿¤Ê²ò¼á¤ÇÁÉ¤é¤»¤¿¡Ø¥Û¥É¥ó Hodong¡Ù¤È¡¢Ä«Á¯²¦Ä«»þÂå¤Î³¨²è¡ÖÌ´Í·Åí¸»¿Þ¡×¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¸¸ÁÛÅª¤ÊºîÉÊ¡ØÌ´Í·Åí¸»Éñ Mongyudowonmoo¡Ù¤Î2ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥Û¥É¥ó Hodong¡Û
¡¡¡Ö´Ú¹ñÉñÍÙ·à¡×¤Î»þÂå¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤¿Ì¾ºî¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡Ø¥Û¥É¥ó²¦»Ò¡Ù¡Ê1974¡Ë¡£¤½¤ÎÌ¾ºî¤¬¡¢´Ú¹ñ¹ñÎ©ÉñÍÙÃÄÁÏÎ©60¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢2022Ç¯¤Ë¡Ø¥Û¥É¥ó¡Ù¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê²ò¼á¤ÇÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡±é½Ð¤Ï´Ú¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ë±é½Ð²È¥¤¡¦¥¸¥Ê¤¬¼ê¤¬¤±¡¢¼ÂÎÏÇÉ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½¸·ë¡£50Ì¾¤¢¤Þ¤ê¤ÎÁ´¥À¥ó¥µー¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢ÅÁÅý¤È³×¿·¤¬¸òº¹¤¹¤ëÁ´8¾Ï¤«¤é¤Ê¤ëÁÔÂç¤ÊÊª¸ì¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌ´Í·Åí¸»Éñ Mongyudowonmoo¡Û
¡¡Ä«Á¯²¦Ä«»þÂå¤Î²è²È¡¦°Â·ø¤¬ÉÁ¤¤¤¿¡ÖÌ´Í·Åí¸»¿Þ¡×¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤ÆÁÏºî¤µ¤ì¤¿¡¢¸¸ÁÛÅª¤Ê¥À¥ó¥¹ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡¡¿¶ÉÕ¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢2018Ç¯Ê¿¾»Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î³«ÊÄ²ñ¼°¤Ç¿¶ÉÕ´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¥Á¥ã¡¦¥¸¥ó¥è¥×¡£
¡¡¥À¥ó¥¹¤È¥á¥Ç¥£¥¢¥¢ー¥È¡¢²»³Ú¡¢ÉñÂæÈþ½Ñ¡¢°á¾Ø¤¬¹â¼¡¸µ¤ÇÍ»¹ç¤·¡¢´Ñ¤ë¼Ô¤òÅí¸»¶¿¤Ø¤Î¸¸ÁÛÅª¤ÊÎ¹¤Ø¤ÈÍ¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æþ¾ì¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤¹¡£¿·¹ñÎ©·à¾ì¡¦Ãæ·à¾ì¤ÎÂç¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢µ®½Å¤Ê¾å±Çµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢´Ú¹ñ¹ñÎ©ÉñÍÙÃÄ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³«ºÅ³µÍ×
¢£³«ºÅÆü»þ¡¡¡§ 2025Ç¯8·î28Æü¡ÊÌÚ¡Ë18¡§30
¢£²ñ¾ì ¡§ ¿·¹ñÎ©·à¾ì Ãæ·à¾ì
¢£ÎÁ¶â ¡§ ÌµÎÁ¡ÊÁ´ÀÊ¼«Í³¡Ë
¢£¤ª¿½¹þ¤ß¥Õ¥©ー¥à ¡§ https://nntt.form.kintoneapp.com/public/nikkan60
¼çºÅ¡§¿·¹ñÎ©·à¾ì
¸å±ç¡§ÃóÆü´Ú¹ñÂç»È´Û ´Ú¹ñÊ¸²½±¡
Produced by National Theater of Korea
¾å±ÇºîÉÊ£±.¡Ö¥Û¥É¥ó Hodong¡×
¢£¾å±Ç»þ´Ö¡§Ìó£±»þ´Ö15Ê¬
¢£¼ýÏ¿Æü¡§2022Ç¯10·î26Æü
¡ÚÂæËÜ¡¦±é½Ð¡Û¥¤¡¦¥¸¥Ê
¡Ú¿¶ÉÕ¡Û¥Á¥ç¥ó¡¦¥½¥è¥ó¡¢¥½¥ó¡¦¥¸¥è¥ó¡¢¥½¥ó¡¦¥½¥ë
¡Úºî¶Ê¡¦²»³Ú´ÆÆÄ ¡Û ¥¥à¡¦¥½¥ó¥¹
ÉñÍÙ¡ØHodong¡¡¥Û¥É¥ó¡Ù
¡Ö´Ú¹ñÉñÍÙ·à¡×¤Î»þÂå¤ò³«¤¤¤¿ºîÉÊ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡Ö¥Û¥É¥ó²¦»Ò¡×(1974)¡£¤½¤ÎÌ¾ºî¤¬2022Ç¯¡¢´Ú¹ñ¹ñÎ©ÉñÍÙÃÄÁÏÎ©60¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡Ö¥Û¥É¥ó¡×¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê²ò¼á¤ÇÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿¡£´Ú¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ë±é½Ð²È¥¤¡¦¥¸¥Ê¤Ï¤¸¤á¼ÂÎÏÇÉ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½¸·ë¡¢50¿Í¤¢¤Þ¤ê¤ÎÁ´¥À¥ó¥µー¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢ÅÁÅý¤È³×¿·¤¬¸òº¹¤¹¤ëÁ´£¸¾Ï¤ÎÍºÂç¤ÊÊª¸ì¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡£
¾å±ÇºîÉÊ£².¡ÖÌ´Í·Åí¸»Éñ Mongyudowonmoo¡×
¢£¾å±é»þ´Ö¡§Ìó50Ê¬
¢£¼ýÏ¿Æü¡§2022Ç¯4·î20Æü
¡Ú¿¶ÉÕ¡¦±é½Ð¡Û¥Á¥ã¡¦¥¸¥ó¥è¥×
ÉñÍÙ¡ØMongyudowonmoo¡¡Ì´Í·Åí¸»Éñ¡Ù
Ä«Á¯²¦Ä«»þÂå¤Î²è²È¡¢°Â·ø¤¬ÉÁ¤¤¤¿¡ÖÌ´Í·Åí¸»¿Þ¡×¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤¿¥À¥ó¥¹ºîÉÊ¡£¿¶ÉÕ¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢2018Ç¯Ê¿¾»Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯³«ÊÄ²ñ¼°¤Ç¿¶ÉÕ´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¥Á¥ã¡¦¥¸¥ó¥è¥×¡£¥À¥ó¥¹¤È¥á¥Ç¥£¥¢¥¢ー¥È¡¢²»³Ú¡¢ÉñÂæÈþ½Ñ¡¢°á¾Ø¤¬Í»¹ç¤·¡¢Åí¸»¶¿¤Ø¤ÎÎ¹¤¬¸¸ÁÛÅª¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
´Ú¹ñ¹ñÎ©·à¾ìµÚ¤Ó´Ú¹ñ¹ñÎ©ÉñÍÙÃÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡´Ú¹ñ¹ñÎ©·à¾ì¤Ï1950Ç¯¤ËÁÏÎ©¤µ¤ì¡¢´Ú¹ñÉñÂæ·Ý½Ñ¤ÎÃæ¿´¤È¤·¤Æ¡¢ÅÁÅý¤È¸½Âå¤¬Í»¹ç¤·¤¿Â¿ºÌ¤Ê¸ø±é¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£3¤Ä¤Î·à¾ì¤È¡¢¹ñÎ©¾§·àÃÄ¡¢¹ñÎ©ÉñÍÙÃÄ¡¢¹ñÎ©¹ñ³Ú´É¸¹³ÚÃÄ¤Î3ÃÄÂÎ¤òÀìÂ°¤ÇÍÊ¤·¡¢´Ú¹ñ¤ÎÊ¸²½·Ý½Ñ¤ÎÈ¯¿®µòÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£1962Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿´Ú¹ñ¹ñÎ©ÉñÍÙÃÄ¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥À¥ó¥¹¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤Æ¡¢ÅÁÅýÅª¤Ê´Ú¹ñÉñÍÙ¤ò´ðÈ×¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢ÆÈ¼«¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ý¥é¥êーºîÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿·¹ñÎ©·à¾ì¤È´Ú¹ñ¹ñÎ©·à¾ì¤Ï2025Ç¯¤ÎÆü´Ú¹ñ¸òÀµ¾ï²½60¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¸ø±é±ÇÁü¤Î¸ò´¹¾å±Ç²ñ¤ò³«ºÅ¡£´Ú¹ñ¹ñÎ©·à¾ì¤Ç¤Ï2025Ç¯2·î8Æü¡¢¿·¹ñÎ©·à¾ì¥ª¥Ú¥é¡Ö¥È¥¥ー¥é¥ó¥É¥Ã¥È¡×¤Î¾å±Ç²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¢¡¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹Á´Ê¸¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.nntt.jac.go.jp/release/press/upload_files/20250819_NNTT_Pressrelease.pdf