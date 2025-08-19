『伝説の幕開け』から1年 --日本の頂点を決するポーカーの祭典「P1 GRANDPRIX 2025」再び開催決定！

株式会社PACIFIC RACING TEAMP1 GRANDPRIX 2024 MIRAIKEN studioメインファイナル

昨年、バンダイナムコ未来研究所内「MIRAIKEN studio」（東京都港区）で熱戦を繰り広げた「P1 GRANDPRIX」の本戦が、今年も待望の開幕を迎えました。7月から全国各地の開催店舗でサテライト予選会がスタートしており、勝ち上がった通過者は９月19日～23日にベルサール汐留（東京都港区）に集結し、メインイベントの頂点を目指します。

「P1 GRANDPRIX 2025」は、一般社団法人日本テキサスホールデム協会（本社：東京都渋谷区、代表理事：大塚成俊）が主催し、P1 GRANDPRIX製作委員会が運営する「日本最高峰」のポーカーイベントです。

メインイベントの優勝賞金は1,000万円。全国予選を勝ち抜き、東京でのメインイベントを突破したファイナリスト９名が来年1月のメインファイナルへと進出します。名古屋の地で行われる最終決戦を制し、頂点に立つプレイヤーがその栄冠を手にすることができます。

P1 GRANDPRIX 2025 ベルサール汐留



P1 GRANDPRIXの特徴

協賛企業の支援による健全な大会運営

P1 GRANDPRIXは、協賛企業のスポンサーシップを受け「健全で高いエンタメ性」を追求したポーカーイベントを実現しています。さらに、企業名を冠したスポンサードカップでは、食事の優待特典やアニメとのコラボレーションチップを採用するなど、遊び心あふれる企画を多数展開しています。

多くの協賛企業の支援を受け、適切なルールと運営体制のもと、誰もが安心して参加できる大会づくりを目指しています。

P1 GRANDPRIX 2024 ベルサール六本木

海外のトップチームが続々参戦

今年は、韓国から「APL（ACE POKER LEAGUE）」が満を持してP1 GRANDPRIXに参戦します。APLは、韓国国内で大規模イベントを数多く展開するアジア屈指のポーカーブランドです。そこで活躍するプレイヤーは、高いレベルで腕を磨いており、韓国トップクラスのプレイヤーがたくさん参加する予定です。

台湾からは、台湾トップチームの「AK CLUB」と「EVER WIN」、ポーカーインフルエンサーとして活躍する「Poker Girls」が、6月のULTRA POKERに続き来日参戦します。台湾では、台中を中心に7月からサテライト予選を開催し、P1ブランドの人気が高まっています。

さらに、今年の目玉企画となる「韓・台・日」の親睦交流戦は、ポーカープレイヤーのみならず多くのポーカーファンが熱望していた代表戦となります。国を代表するトッププレイヤーが集い、国の威信をかけて戦うトーナメントはサポーターを巻き込んで楽しめます。

ポーカークイーンが会場を華やかに演出

「PACIFIC RACING TEAM」のレースアンバサダーがポーカークイーンとして登場！

「P1 GRANDPRIX」を運営するPACIFIC RACING TEAM（名古屋市東区）は、スーパーGTで長年培ったレースクイーンのプロデュース経験を活かし、今大会でも多数のポーカークイーンやイメージガールを起用し、会場を鮮やかに彩ります。会場内では、多くのポーカークイーンが来場者を迎え、華やかでエンターテインメント性の高い空間を提供します。

P1 GRANDPRIX 2024 ポーカークイーン

メインファイナルは「ノーベンバー9」方式

東京メインイベントの最終日を勝ち残った上位９名（ファイナル9）は、2026年1月2日に名古屋で開催される「P1 CIRCUIT in NAGOYA」の特設ファイナルテーブルが決戦の地として用意されます。そして、メインファイナルの模様はYouTubeで生配信されます。

さらに、ファイナル進出決定から決勝までの3カ月の間、ファイナル9のプレイヤー個々に密着取材を敢行し、一人一人の背景や意気込みを紹介するドキュメンタリー番組も配信されます。

多くのファンがつくことで、メインファイナルは一層盛り上がりをみせることになります。今年の栄冠は誰の手に渡るのか？参加する皆さんにチャンスがあります！

P1 GRANDPRIX 2024 ファイナル9





✰P1 GRANDPRIX 2024 ドキュメンタリー『伝説の幕明け』

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Wrf9AIhPN_E ]

■ 開催概要

大会名称：P1 GRAND PRIX 2025

開催日程：2025年9月19日（金）～ 9月23日（火・祝）

会 場：ベルサール汐留

（東京都中央区銀座8-21-1 住友不動産汐留浜離宮ビル2F）

主 催：一般社団法人日本テキサスホールデム協会

運 営：P1 GRAND PRIX製作委員会

協 賛：一般社団法人日本プロフェッショナルポーカー協会 ほか

大会の最新情報は、公式X（旧Twitter）でも随時発信中です。

▶ https://x.com/P1_GrandPrix

