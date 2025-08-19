1990年発売の創刊号他合計5冊の電子版が無料で見れる！ F速（エフソク:旧タイトル F1速報）創刊35周年記念付録付き『2025 Vol.4 2025後半戦展望号』発売のお知らせ

株式会社 三栄

株式会社三栄（本社所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：鈴木賢志）は、8月22日（金）発売で創刊30周年記念号となる「F速（エフソク）2025 Vol.4 2025後半戦展望号」を発売します。

F速の旧タイトルである「F1速報」は、全世界で日曜日に開催されるF1グランプリのレースを翌週末に発売する「速報誌スタイル」として90年メキシコGP号より定期誌として創刊しました。（創刊以前は定期雑誌レーシングオンの増刊として発行）

以後、30年以上に渡り基本的に毎グランプリごとに1冊を発行するF1速報誌として歴史を重ねてきました。2025年よりタイトルを「F1速報」から「F速」と改め、速報誌から年数回発行する企画誌としてリニューアルしております。

今回発売される「F速 2025 Vol.4 2025後半戦展望号」では創刊35周年を記念して、付録として特定のアプリのダウンロードや会員登録不要で5冊分の電子ブックが読めるサービスを紙面で展開します。

付録の電子ブック5冊の内容

F1速報の歴史はここから始まったーーー

1990年 Rd.06 「F1速報 メキシコGP号」

旧タイトル「F1速報」創刊号 1990年メキシコGP号

未来へと歩み続けるホンダの挑戦ーーー

第4期ホンダPUがいかに世界を制したか、その苦闘の歴史を知る

- F1速報特別編集 Honda RA615H ─ HONDA Racing Addict Vol.1 2013-2015- F1速報特別編集 Honda RA616H ＆ 617H ─Honda Racing Addict Vol.2 2016-2017- F1速報特別編集 Honda RA618H ─Honda Racing Addict Vol.3 2018-2019- F1速報特別編集 Honda RA620H & RA621H ─HONDA Racing Addict Vol.4 2020-2021

第4期となるホンダのF1への挑戦をマクラーレンと組んで参戦し苦闘した2013年からレッドブルレーシングと共にチャンピオンを獲得した2021年までを4冊に分けて追ったしたムックシリーズ。

電子ブック付録は特定のアプリのダウンロードや会員登録不要のままPC、スマホ、タブレットで閲覧可能で、「F速（エフソク）2025 Vol.4 2025後半戦展望号」の紙面内に掲載されたQRコード、URLを経由して閲覧可能です。

【付録電子ブックの注意点】

・電子フックの閲覧期限は25年12月31日までとなります。左記期日以降は閲覧できなくなります。

・付録電子ブックは発売当時の誌面を元にデジタル化したものです。

誌面に掲載されている広告や情報は、現在終了、無効となっている場合があります。

F速 2025 Vol.4 2025後半戦展望号

2025年８月22日（金）発売

定価1,650円（税込）

（三栄オンライン通販）

https://shop.san-ei-corp.co.jp/shop/g/g0020112510/(https://shop.san-ei-corp.co.jp/shop/g/g0020112510/)

■株式会社三栄について

三栄は70年以上の歴史の中で自動車、レース関連の雑誌を中心に刊行を続け、その活動のなかで蓄えられた様々なリソースや業界内外との多様なネットワーク、専門性の高い知識とアーカイブを武器に、スポーツ、ファッション、アウトドアなど様々なジャンルに裾野を広げてきました。雑誌やイベント等を通じて、ブランド力を高め、ウェブや映像でもコンテンツを大きく展開しています。



代表取締役：鈴木賢志

創業：昭和22年10月

設立：昭和27年9月17日

資本金：9,800万円

従業員：141名



〒163-1126

東京都新宿区西新宿6-22-1

新宿スクエアタワー26Ｆ



三栄公式ウェブ：https://san-ei-corp.co.jp/



2025年8月19日

株式会社三栄