Bounce、全国の短期宿泊施設オーナーとアフィリエイト連携強化

Bounce Japan 合同会社

世界4,000都市・23,000拠点以上を展開し、国内では5,000拠点を突破している世界最大※の手荷物預かりサービス「Bounce(https://ja.bounce.com/)（バウンス）」は、日本全国でのサービス拡大に伴い、短期宿泊施設や民泊事業者などの宿泊施設との連携を強化しています。増加する訪日外国人旅行者と国内旅行者の双方に、チェックイン前後も快適に過ごせる新たな選択肢を提供します。

訪日観光・国内旅行需要が急伸する中、Bounceが全国の短期宿泊施設オーナー支援を強化

背景：観光需要の回復と民泊運営の課題

観光庁によると、2025年上半期の訪日外国人旅行者数は過去最高水準を記録。短期宿泊施設や民泊事業者などの宿泊施設の市場規模も拡大を続けています。

一方、宿泊現場ではチェックイン前・チェックアウト後の荷物保管が課題となり、特に大きなスーツケースを持つゲストや駅ロッカー不足に悩むケースが増加しています。

Bounceの荷物預かりサービスが解決

Bounce(https://ja.bounce.com/)は全国のカフェ、ホテル、店舗などを拠点に、安全・便利な荷物預かりを提供しています。東京(https://ja.bounce.com/luggage-storage/tokyo)・浅草(https://ja.bounce.com/luggage-storage/tokyo/asakusa)・渋谷(https://ja.bounce.com/luggage-storage/tokyo/shibuya-station)・新宿(https://ja.bounce.com/luggage-storage/tokyo/shinjuku)・池袋(https://ja.bounce.com/luggage-storage/tokyo/ikebukuro)・大阪(https://ja.bounce.com/luggage-storage/osaka)・京都(https://ja.bounce.com/luggage-storage/kyoto)といったなど観光拠点はもちろん、北海道(https://ja.bounce.com/s?query=Sapporo)から沖縄(https://ja.bounce.com/s?query=Naha)まで、全国各地の地域都市にも展開しており、今後もさらなる拡大を予定。





多言語対応（英語・日本語ほか）で海外ゲストも国内ゲストも安心

・予約から支払いまで完全キャッシュレス

・1予約につき最大100万円の補償付き

・北海道から沖縄まで全国の観光地・都市部に拠点展開中

これにより、ホストは時間調整や荷物管理の負担を軽減でき、ゲストは「手ぶら」で観光や移動を楽しめます。

短期レンタルホストにとってのメリット

新たな収益機会：荷物預かりの紹介を通じて追加収益を見込める可能性



地域への貢献：公共スペースや観光地での荷物混雑を減らし、オーバーツーリズム対策や地域ルール順守にもつながる

割引コード：宿泊のお客様の満足度向上のため、割引コードを作成させていただくことも可能！

レビュー評価の向上：荷物に関する不便を解消し、ゲスト満足度アップ



運営効率化：チェックイン・チェックアウトの柔軟性向上



差別化ポイント：荷物預かり対応が予約率向上に直結

オペレーションは一切不要：ゲストとのやり取りの中でアフィリエイトリンクを共有するだけで、あとはすべてBounceが対応します！宿泊施設にBounceが用意をしたQRコード付きのステッカーを施設内に貼るだけでもOK!



アフィリエイトプログラム詳細・お申し込みはこちら(https://ja.bounce.com/ls/affiliates?utm_campaign=affiliates_signup_japan)

今後の展望

Bounce(https://ja.bounce.com/)は、すでに数千件に及ぶ宿泊施設と提携しており、今後も日本全国のホテルや短期宿泊施設との連携をさらに広げてまいります。「荷物に縛られない旅」を実現することで、日本の観光体験をより快適で自由なものにしていくことを目指しています。

Bounceについて



「Bounce(https://ja.bounce.com/)（バウンス）」は、旅行中や外出先で一時的に荷物を預けたい方と、空きスペースを有効活用したい店舗・施設をつなぐ世界最大※の手荷物預かりプラットフォームです。2019年に米国サンフランシスコで設立し、現在は世界4,000都市以上・23,000拠点で展開。日本国内では東京(https://ja.bounce.com/luggage-storage/tokyo)・大阪(https://ja.bounce.com/luggage-storage/osaka)・京都(https://ja.bounce.com/luggage-storage/kyoto)など主要観光都市から地方都市までサービスを提供中。

公式サイト：https://ja.bounce.com/





※「世界最大」の表現は、当社が2025年7月時点で実施した独自調査に基づきます。

【調査対象】国内外の主要な手荷物預かり事業者

【比較項目】拠点数・展開都市数・展開国数

【調査方法】各社の公開情報に基づいた自社調査（2025年7月実施）

本件に関するお問い合わせ・提携申込

Bounce Japan合同会社

広報に関するお問い合わせ：press-jp@bounce.com

パートナーシップに関するお問い合わせ：lea@bounce.com

アフィリエイトプログラム詳細・お申し込みはこちら(https://ja.bounce.com/ls/affiliates?utm_campaign=affiliates_signup_japan)