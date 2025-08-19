ウェビナー：「遠隔画像診断の活用とその効果」開催

ViewSend ICT株式会社

「遠隔画像診断の活用とその効果」


2025年9月10日（水）18時30分　開催予定



　病院と病院が連携する遠隔画像診断支援サービスを展開しているViewSend ICT株式会社


（本社：東京都豊島区、代表：嗣江 建栄）は、2025年9月10日（水）にウェビナーにて、


「遠隔画像診断の活用とその効果」を開催致します。



【イベント申し込みページ】　https://x.gd/cZbKe








　同社は2010年より、遠隔画像診断支援サービスの提供・運用支援、ならびに遠隔画像診断支援機能付PACS（医用画像管理システム）の開発・販売を行ってきました。現在では、受信側医療機関6施設、送信側医療機関約100施設に導入され、月間約8,000件の遠隔画像診断をサポートしています。


　本ウェビナーでは、同社のサービスを実際に導入している依頼施設および読影支援施設の医師が登壇し、以下のテーマについて講演いたします。


・両施設における具体的な連携事例


・遠隔画像診断の有用性


・導入や運用における工夫と課題解決のポイント


・遠隔画像診断導入による効果



　本セミナーは、遠隔画像診断の導入を検討している医療機関や、既存の読影体制に課題を抱える医療関係者にとって、有益な情報を提供する内容となっています。




ViewSend ICT株式会社について
【会社概要】
社名：ViewSend ICT株式会社
本社所在地：〒171-0021 東京都豊島区西池袋3-1-15 西池袋TSビル7F
代表取締役：嗣江　建栄
事業内容：
・遠隔画像診断支援システムの開発・製造・販売及び運用支援
設立：2010年2月4日
HP：https://www.viewsend-ict.co.jp/