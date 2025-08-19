アクションローグライク『ガイダス・ゼロ』、グローバルアップデートを実施！新規チャプター「深淵」が追加！

株式会社 Com2uS Japan

Com2uS Holdingsは、PC向け（Steam）に好評配信中のアクションローグライク『ガイダス・ゼロ』のグローバルアップデートを実施したことをお知らせいたします。

『ガイダス・ゼロ』は、未知のシンクホール「傷」を探検し、強力な敵と戦うアクションローグライクゲームです。

敵の攻撃を予測し、素早く動く戦術が重要となり、さまざまな特性を持つ「英雄」、「遺物」、「精霊」システムを活用した独創的な戦闘スタイルをお楽しみいただけます。

探検を進めると新しい育成要素が解放され、自分だけの探検拠点を完成させていく楽しみも味わえます。

今回のアップデートでは、新規チャプター「深淵」を追加いたしました。

「深淵」は、『ガイダス・ゼロ』の最終章で、強力な最終ボス「ヴァルタロス」が登場します。「ヴァルタロス」は最終ボスの名にふさわしく、さまざまなボスのパターンが集約されており、ユーザーの緻密な戦略が必要となります。

また、ゲームのエンディングとしてストーリーとカットシーンも追加し、ゲームの最後を飾ります。

さらに、育成に役立つ新しい部屋「囁きの枝」、「黒血の腫瘍の部屋」、「遺物の虫の女王の部屋」、「ヴァルキリーの石像の部屋」を追加いたしました。

ユーザーそれぞれの戦力に応じて、探検を通して獲得した「遺物」や「精霊」を使用してバトルを行い、さまざまな成長アイテムがもらえます。

『ガイダス・ゼロ』は、IZZLEが開発、Com2uS Holdingsがサービスを行うアクションローグライクゲームです。ユーザーをとりこにするバトルシステムとピクセルアートが話題を呼びました。

Valve Corporationより販売されている携帯ゲーム機型ゲーミングPC「Steam Deck」の公式認証を獲得し、PCだけでなくSteam Deckでも快適にプレイをお楽しみいただけます。

また、2025年内には、Xboxなどコンソールプラットフォームでもサービスを予定しております。

『ガイダス・ゼロ』に関する詳細は『ガイダス・ゼロ』のSteamストアページ、公式SNSをご確認ください。

□『ガイダス・ゼロ』Steamストアページ

□『ガイダス・ゼロ』公式Discord

https://discord.gg/guidus-official-843732954470678539

□『ガイダス・ゼロ』公式X

https://x.com/JKH41490832

□『ガイダス・ゼロ』公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@izzleinc.1277

□Com2us Holdings公式サイト

https://holdings.com2us.com/ja

【配信概要】

『ガイダス・ゼロ』

対応OS:Windows 10（64bit）

価格：1,700円

▼Steam URL

是非、『ガイダス・ゼロ』をプレイしてください。

今後とも「Com2uS」をよろしくお願いいたします。