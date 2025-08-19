OUGホールディングスとNTTグリーン＆フードが「陸上養殖を通じた水産業のＥＳＧ化に関する協定書」を締結

NTTグリーン&フード株式会社

OUGホールディングス株式会社（代表取締役社長：橋爪 康至、以下OUGホールディングス）とＮＴＴグリーン＆フード株式会社(代表取締役社長：久住 嘉和、以下ＮＴＴグリーン＆フード)は、陸上養殖を通じて水産業のＥＳＧ化を推進するため、相互に協力して取り組むことを下記の通りお知らせします。

１．取組みの背景と目的

近年、水産業を取り巻く環境は大きく変化しています。資源の減少、気候変動の影響、人手不足など、従来の漁業形態では持続可能性が問われる状況となっています。こうした課題に対応する新たな手段として、陸上養殖への注目が高まっています。

陸上養殖は、海洋環境に依存せず、安定した生産が可能であることから、サステナブルな水産業の実現に向けた有力な選択肢とされています。さらに、IoTやAIなどの先端技術を活用したデータドリブンなスマート養殖の導入により、生産効率や品質の向上も期待されています。また、内陸地域でも水産業を展開できることから、地域経済の活性化や新たな雇用創出にもつながる取り組みとして注目されています。

こうした将来性に着目し、ＮＴＴグリーン＆フードはOUGホールディングスとの協力のもと、陸上養殖の本格的な事業展開を推進してまいります。また、サステナブルな水産業の発展と地域社会への貢献を目指し、生産から流通を含め社会課題解決に向けて積極的に取り組んでまいります。

２．連携事項

（１） 陸上養殖によるサステナブルな魚介類の生産

（２） ＮＴＴグリーン＆フードが生産するサステナブルな魚介類の商品開発、販売

（３） 環境変化に対応する種苗・中間魚の開発

3. 各社の役割

4．協定書の締結日

２０２５年８月１９日（火）

5．今後の取り組みについて

OUGホールディングスとＮＴＴグリーン＆フードは、陸上養殖を通じた水産業のＥＳＧ化に向け取り組むことを契機に、短期的な事業協力のみならず、水産業が抱える中長期的な課題解決を視野に入れ、相互に協力しながら継続的に取り組みを推進してまいります。