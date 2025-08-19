インティメート・マージャー、LLM最適化（LLMO）の効果測定サービス「LLMO User Research」を提供開始

株式会社インティメート・マージャー

国内最大級パブリックDMPを提供するデータプラットフォームカンパニーの株式会社インティメート・マージャー（本社：東京都港区、代表取締役社長：簗島 亮次、以下：当社）は、LLM（大規模言語モデル）を活用したマーケティング施策の効果を可視化する新サービス「LLMO User Research（エルモ ユーザーリサーチ）」を8月19日（火）より開始したことをお知らせします。

昨今、ChatGPTをはじめとする生成AIの急速な普及を背景に、企業は自社の情報がLLMに適切に引用・参照されることを目的として、GEO（生成AIエンジン最適化）やAIO（AI最適化）といった「LLM最適化（LLMO）」への取り組みを強化しています。しかし、従来の検索エンジンと異なり、LLM経由で流入したユーザーの行動プロセスは複雑で、従来の指標では施策の貢献度を把握しにくいという課題がありました。

そこで、当社はLLMO施策の効果を計測するための新サービス「LLMO User Research（エルモ ユーザーリサーチ）」を開発しました。

本サービスでは、当社が保有する約10億件のオーディエンスデータを活用し、「LLMを日常的に利用しているユーザー」を独自にセグメント化します。この特定セグメントに対して、認知度や利用意向などを測定するブランドリフト調査（Webアンケート）を実施することで、LLMO施策がユーザーに与えた影響を定量的に把握することが可能になります。これにより企業は、これまで可視化が難しかったLLMO施策の成果を、「認知度の向上」や「購入・利用意向の醸成」など、ビジネスに直結するKPIで評価できるようになり、データドリブンなPDCAサイクルの構築が実現できます。また、当社が提供する検検索エンジンとLLMからの流入を最適化する総合分析プラットフォーム「LLMO ANALYZER」と連携することで、戦略立案から効果測定までを一気通貫でサポートできます。

■「LLMO User Research（エルモ ユーザーリサーチ）」

（https://llmo-analyzer.intimatemerger.com/user-research(https://llmo-analyzer.intimatemerger.com/user-research)）

LLM利用者に特化したセグメントに対してアンケート調査を実施し、LLMO施策のブランドリフト効果（認知度、好意度、購入意向など）を可視化するパッケージサービスです。

１. LLMユーザーに特化したブランドリフト調査

・「IM-DMP」のデータを活用し、「LLMを日常的に活用するユーザーセグメント」を抽出

・抽出セグメントに対してWebアンケートを実施

・認知度、好意度、メッセージ理解度、購入意向などを指標化し、レポーティング

２. 試しやすい価格帯と柔軟な設計

・提供価格：1調査あたり 10,000円（税別）～※対象者数や調査内容により変動

・オプションで、構造化データ設計やアーカイブページ構築支援にも対応

３. 「LLMO ANALYZER」との連携で施策全体を支援

・「LLMO ANALYZER」で最適化したコンテンツの成果を「LLMO User Research」で測定

・引用、参照された自社コンテンツのブランド認知効果を可視化

・競合比較を含むLLMO戦略の評価・改善にも活用可能

当社は、LLMO戦略の実行を支援する「LLMO ANALYZER」と、その効果を測定する「LLMO User Research」を両輪で提供することで、企業のLLM施策の最適化から成果測定までを一貫して支援し、生成AI時代における企業のマーケティング活動を強力にサポートしてまいります。

■インティメート・マージャーについて（https://corp.intimatemerger.com/(https://corp.intimatemerger.com/)）

「世の中のさまざまな領域における、データを使った効率化」をミッションに掲げ、国内DMP市場導入シェアNo.1(※1)のデータ活用プラットフォーム「IM-DMP」と「IM-UID」を保有するデータマーケティングカンパニー。約10億のオーディエンスデータ(※2)と高度な分析技術を掛け合わせたデータ活用プラットフォーム「IM-DMP」の提供・構築支援、データ活用に関するコンサルティングサービスを提供しています。また、プライバシー保護に関する取り組みとして、一般社団法人 日本経済団体連合会が掲げる「個人データ適正利用経営宣言」に賛同しています。今後はSales TechやFin Tech、Privacy TechなどのX-Tech領域に事業を展開し「データビジネスのプロデューサー集団」を目指します。

※1 出典元：「教えてURL Webサービス調査レポート 2024.3」

※2一定期間内に計測された重複のないブラウザの数を示します。多くの場合、ブラウザの識別にはCookieが利用され、一定期間内に計測された重複のないCookieの数のことを示します。