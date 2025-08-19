クラス、SBI新生銀行より成長支援ローンでの資金調達を実施。SBIグループとの連携を強化し、循環経済型ビジネスのさらなる拡大へ

株式会社クラス

（CLASサービスサイト：https://clas.style/）

インテリアの循環型エコシステムを構築する株式会社クラス（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：久保 裕丈、以下「クラス」）は、株式会社SBI新生銀行（本社：東京都中央区、代表取締役社長：川島 克哉、以下「SBI新生銀行」）より、成長支援にかかる融資を実行いただいたことをお知らせいたします。

・資金調達の背景と目的

クラスは、「“暮らす”を自由に、軽やかに」をビジョンに掲げ、循環型ビジネスを展開しています。

個人向けに家具・家電のレンタル・サブスク『CLAS』、法人向けにオフィス構築・移転『CLAS Biz』、不動産物件の早期成約を支援するインテリアコーディネート『CLASホームステージング』などのサービスを運営。

家具や家電をはじめとする耐久消費財を月額制で提供し、「借りる・返す・買う」を自由に選べる、新しい利用・取得体験を創出しています。また、返却された商品をリペア・クリーニングして再活用することで、廃棄物の削減と脱炭素化社会の実現にも貢献しています。

独自のDX・物流インフラの最適化と徹底したユニットエコノミクス改善により、人員規模を維持したまま、売上を昨対比1.5倍に伸ばしました。持続可能で強固なビジネスモデルを確立し、安定した利益を積み上げています。

SBI新生銀行にクラスの社会的意義へ共感いただき、広範な使途に対応した「成長支援ローン」が実行されました。これにより、当社の事業拡大とより広範な地域への事業展開が可能になります。

SBIグループからは、SBIインベストメント株式会社によるエクイティ投資や、昭和リース株式会社によるアセット投資を通じた機材調達ファイナンスなど、多岐にわたるご支援をいただいております。

SBIグループのネットワークを活用した多面的なご支援により、さらなる事業推進とサステナブルなライフスタイルの普及を目指してまいります。

▼参考プレスリリース

昭和リースとの「家具サブスクリプションビジネスに関する取引」が最大3億円まで拡大(https://clas.style/company/news/232)

複数の調達手法を組み合わせたハイブリッド・レバレッジで、総額25.3億円の調達を実施(https://clas.style/company/news/218)

・担当者のコメント

■株式会社SBI新生銀行 ベンチャービジネス部 部長代理 横町 知久 様

このたび、株式会社クラス様の成長支援に携わる機会をいただき、大変光栄に存じます。

クラス様は、「“暮らす”を自由に、軽やかに」というビジョンのもと、家具・家電のサブスクリプションサービスを通じて、循環型社会の実現に挑戦されています。循環型ビジネスは社会的意義が高い一方で、構築・運営の難易度が非常に高い領域ですが、同社はフルスクラッチで開発されたシステムと洗練されたオペレーションにより、それを高いレベルで実現しています。当行は、こうした先進的な取り組みと実行力を高く評価し、今回の融資実行に至りました。

今回の成長支援ローンは、クラス様の事業拡大とサーキュラー・エコノミーのさらなる推進を後押しするものであり、SBIグループのネットワークを活かした多面的な支援を通じて、今後も同社の挑戦を支えてまいります。

■株式会社クラス 戦略財務室 室長 原 巧

SBI新生銀行様に当社の事業が持つ社会的意義、そして成長性を評価いただき、多大なご支援を賜りましたことを心より感謝申し上げます。

今回の「成長支援ローン」は、在庫資金に限らない広範な使途に対応している点で非常に柔軟性が高く、当社の成長戦略を力強く後押ししてくれるものと確信しています。これにより、耐久消費財の循環型エコシステムの構築をさらに加速させ、より広範な地域のお客様へ当社のサービスをお届けできるよう、積極的な事業展開を進めてまいります。

今後も、SBIグループ各社との連携を深めながら、当社の持続可能で強固なビジネスモデルを一層強化し、サステナブルな社会の実現に向けて邁進してまいります。

・会社概要

■株式会社SBI新生銀行

代表者 ：代表取締役社長 川島 克哉

本社 ：東京都中央区日本橋室町2-4-3 日本橋室町野村ビル

コーポレートサイト：https://www.sbishinseibank.co.jp/

■株式会社クラス

事業内容：家具・家電のレンタル・サブスク『CLAS』、法人向けオフィス構築・移転『CLAS Biz』、

不動産物件向けインテリアコーディネート『CLASホームステージング』の運営

代表者 ：代表取締役社長 久保 裕丈

本社 ：東京都目黒区青葉台4-6-6 青葉台スタジオ2F

設立 ：2018年4月24日

コーポレートサイト：https://clas.style/company.html

株式会社クラスは「“暮らす”を自由に、軽やかに」をビジョンに掲げ、個人・法人向けに循環経済型ビジネスを展開しています。家具や家電などの耐久消費財を月額制で提供し、従来の購入や分割払い、レンタルに代わる新しい利用・取得体験を創出します。

【提供サービス】

・循環型の家具と家電のレンタル・サブスク「CLAS」(https://clas.style/)

・法人向けオフィス構築・移転「CLAS Biz」(https://clas.style/biz/office/)

・オフィスのWeb会議や1on1に最適「個室型フォンブース」(https://clas.style/biz/phonebooth)

・不動産物件の早期成約を支援「CLASホームステージング」(https://clas.style/biz/staging)

・トレンドに合わせた家具・家電をワンストップで提供「家具付き賃貸サービス」(https://clas.style/biz/kagu-chintai)

・【30days】マットレス購入プログラム「nicesleep」(https://nicesleep.jp/)

利用後に返却された家具・家電をリペア（修繕）・クリーニングし再活用することで、廃棄を回避してきました。環境省の実証事業では、従来の売り切り型ビジネスと比較して、CO2排出量を36％、廃棄物発生量を38％削減する効果が確認されています（2023年2月時点）。廃棄物削減と脱炭素社会への貢献を通じて、資源が循環するサーキュラーエコノミーの実現に寄与するとともに、誰もが自由で軽やかに、自分らしく生きることができる社会を目指します。

※クラスが創出したインパクト：https://clas.style/company/news/227

「CLAS」対象エリア：東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・大阪府・京都府・兵庫県（※）

※大阪府・京都府・兵庫県は一部地域を除く。今後拡大予定

※一部離島などの地域を除き、法人向け、30daysは日本全国対応