「jun ashida × TAE ASHIDA」オリジナルアロマロールオン発売

株式会社ジュン アシダ

株式会社ジュンアシダ(本社：東京都目黒区)は、JUN ASHIDAシグネチャーセントを気軽にお楽しみいただけるアロマシリーズより、「jun ashida × TAE ASHIDA」オリジナルアロマロールオンを新発売いたしました。

「jun ashida × TAE ASHIDA」オリジナルアロマロールオン ＜Honey Myrtle × Silver Fir × Neroli＞ 内容量：8ml 価格：3,850円（税込）

保湿成分としてCBD（カンナビジオール）を1本あたり72mg配合。 ＊すべての製造ロットにおいて、第三者機関によるCBD含有量の検査を実施しています。

ホホバオイルに独自に調香したエッセンシャルオイル(精油)をブレンド。

厳選されたハーブの芳香をお楽しみいただけます。

コンパクトで持ち運びしやすく、うなじや手首、腕などにさっとひと塗りするだけでリフレッシュ！

外出先や気分を切り替えたいときにも香りを手軽にまとうことができます。

ユニセックスでお使いいただける香調なので、ちょっとしたギフトにもぴったりです。

肩・首筋・こめかみなど気になるところに塗って、手軽にさっと使えて便利なロールオンタイプ。

香りは、トップヘアアーティストとして世界で活躍するKENSHIN氏率いるファクトリー

「EPO LABO（エポラボ）」が、jun ashidaのためにオリジナルで調香した特別なブレンドです。

ウッディなバルサム調をベースに、ハニーマートルのほのかなスパイスと甘いレモンのアクセント、

さらにネロリのフローラルとシトラスがやさしく広がります。

香りの移ろいが生み出す、美しいグラデーションをお楽しみください。

EPO LABOの蒸留所である「Epo Essential Oil Factory」。厳選した素材だけでエッセンシャルオイルを精製する。

「jun ashida × TAE ASHIDA」オリジナルアロマロールオン

＜Honey Myrtle × Silver Fir × Neroli＞

価格：3,850円（税込）

内容量：8ml 梱包：紙箱入り

取り扱い店舗：直営店・公式オンラインストア

全国有名百貨店内 jun ashida / TAE ASHIDA ブティック（一部除く）

全成分：ホホバ種子油、ヨーロッパモミ葉油、メラレウカテレチホリア枝／葉油、ビターオレンジ花油、カンナビジオール

心地よい香りで空間を彩る人気のオリジナルリードディフューザ―と合わせて、香りのリンクをお楽しみください。

オリジナルフレグランスリードディフューザー

内容量：156ml 価格：13,200円（税込）

写真左：＜シトラス・フローラル・スパイス＞

写真右：＜ウッディ・フローラル・シトラス＞(*アロマロールオンと同じ香り)

【公式オンラインストア】

jun ashida： https://jun-ashida.jp/collections/jun-ashida_all

TAE ASHIDA：https://jun-ashida.jp/collections/tae-ashida_all