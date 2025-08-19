乾燥さん　薬用しっとり化粧液から、肌にも環境にもやさしい『つめかえ用』が新登場！2025年8月19日新発売

写真拡大 (全14枚)

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス　BCLカンパニー

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス BCLカンパニー(本社：東京都新宿区、カンパニーエグゼクティブ プレジデント：大村和重)は、スキンケアからベースメイクまでトータルケアする「乾燥さん」より2023年9月に発売した「乾燥さん　薬用しっとり化粧液」のつめかえ用を2025年8月19日に発売いたします。



強い日差しや冷房による乾燥で、シミやシワが気になる夏の肌悩みにも寄り添う「乾燥さん 薬用しっとり化粧液」。有効成分が美白*¹とシワ改善*²に働きかけ、保湿成分が角層まで浸透しうるおいを長時間キープ。1本でスキンケアが完了するオールインワン処方で、夏でも手軽にしっとりケアが叶うアイテムです。




乾燥さん　薬用しっとり化粧液　つめかえ用　＜化粧水＞ 210mL　\1,430（税込）



肌にも環境にもやさしいつめかえタイプで、毎日たっぷり使えます。






とろんとした肌あたりのしっとり化粧液


やわらかい使い心地の化粧水が浸透*³して、乾いた肌をたっぷりの潤いで保湿します。



1本でOK！オールインワンタイプ


化粧水＋美容液＋乳液がひとつになっているので、これ1本でスキンケアが完了。



【使用方法】


洗顔のあと、適量を手のひらまたはコットンにとり、顔全体になじませます。




乾燥さん　薬用スキンケアシリーズ LINE-UP



乾燥によるシミ予防*¹とシワ改善*²、肌あれ・にきびを防ぐ薬用スキンケアシリーズです。




【共通特徴】

3つの肌トラブルを防ぐ、医薬部外品


【有効成分ナイアシンアミド】


美白*¹・シワ改善*²


【有効成分グリチルリチン酸ジカリウム】


肌あれ・にきびを防ぐ



乾燥をケアする潤い成分
ヒト型セラミド*⁴、アミノ酸*⁵、ワセリン（保湿）



肌にやさしい6つのフリー設計


石油系界面活性剤・パラベン・タール色素・合成香料・アルコール・シリコーン フリー



・乾燥さん　薬用しっとり化粧液＜化粧水＞ 230mL 医薬部外品　\1,650（税込）








とろんとした肌あたりのしっとり化粧液


やわらかい使い心地の化粧水が浸透*³して、乾いた肌をたっぷりの潤いで保湿します。



1本でOK！オールインワンタイプ


化粧水＋美容液＋乳液がひとつになっているので、これ1本でスキンケアが完了。



【使用方法】


洗顔のあと、適量を手のひらまたはコットンにとり、顔全体になじませます。


・乾燥さん　薬用しっとりクリーム　50g 医薬部外品 \1,760（税込）








カサカサ肌もしっとり潤う、高保湿クリーム


肌にとろんと伸びて、バームのようにピタッと潤いを密封します。



3in1でピタッと潤い密封


美容液＋乳液＋クリーム



【使用方法】


化粧水のあとに適量を指先にとり、顔全体になじませます。


・乾燥さん　薬用リンクルケアクリーム　20g 医薬部外品 \1,210（税込）








目もと、口もと集中ケア！部分用クリーム


こっくりしたクリームがピタッと密着し、気になる部分のカサつきを防ぎます。



ハリと弾力のある肌に


ピュアレチノール*⁶とユズエキス（保湿）を配合。



【使用方法】


スキンケアの最後に適量を指にとり、目のまわりや口もと等の気になる部分へやさしくなじませてください。


＊1 メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぎます。


＊2 シワを改善する。


＊3 角層まで


＊4 ヒドロキシステアリルフィトスフィンゴシン、N-ステアロイルジヒドロスフィンゴシン、N-ステアロイルフィトスフィンゴシン、ステアロイルオキシヘプタコサノイルフィトスフィンゴシン


＊5 DL-アラニン、L-アルギニン、L-セリン、L-プロリン、L-グルタミン酸、L-ロイシン、グリシン


＊6 レチノール油液（ビタミンA 166,667IU/g）


（＊4、5、6、全て保湿）



【乾燥さん公式サイトはこちら】


https://www.bcl-brand.jp/brand/kansosan/(https://www.bcl-brand.jp/brand/kansosan/)



BCLカンパニーとは




「＋1の発想で、美しさを塗り替え　毎日を彩る」をVisionに掲げ、世界中の多様な人たちの生き方に寄り添いながら、創業から変わらぬ「他にはないものをつくる」という姿勢でお客様一人ひとりの毎日をアップデートするライフスタイルカンパニーを目指します。





[ホームページ］https://www.bcl-company.jp(https://www.bcl-company.jp)
[ブランドサイト］https://www.bcl-brand.jp/(https://www.bcl-brand.jp/)
[公式instagram］@bcl_company_official
https://www.instagram.com/bcl_company_official/(https://www.instagram.com/bcl_company_official/)


[公式X]@BCL_company


https://twitter.com/BCL_company(https://twitter.com/BCL_company)


BCLお客様相談室 0120-303-820