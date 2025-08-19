DMM GAMES『神姫PROJECT』『あやかしランブル！』『れじぇくろ！ ～レジェンド・クローバー～』3タイトルの合同コラボイベント『テクロスサマーカーニバル』開催決定！

合同会社EXNOA


合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：村中 悠介、URL：https://games.dmm.com/(https://games.dmm.com/)）が運営するDMM GAMESにて、株式会社テクロス（本社：東京都千代田区、代表：辻 拓也、URL：https://techcross.co.jp/(https://techcross.co.jp/)）が手がける『神姫PROJECT』『あやかしランブル！』『れじぇくろ！ ～レジェンド・クローバー～』（以下『れじぇくろ！』）』3タイトルの合同コラボイベント、『テクロスサマーカーニバル』の開催が決定したことをお知らせいたします。



■『テクロスサマーカーニバル』開催決定！


8月26日(火)より順次、『神姫PROJECT』『あやかしランブル！』『れじぇくろ！』3タイトルの合同コラボイベント『テクロスサマーカーニバル』を開催いたします。


イベントやキャンペーンの詳細内容は、特設サイトにて公開しておりますので、ぜひご確認ください。



【開催期間】


『神姫PROJECT』


2025年8月28日(木) メンテナンス終了後 ～ 2025年9月11日(木) 12:00



『あやかしランブル！』


2025年8月27日(水) メンテナンス終了後 ～ 2025年9月12日(金) 11:59



『れじぇくろ！』


2025年8月26日(火) メンテナンス終了後 ～ 2025年9月９日(火) 11:59



※開催期間はタイトルごとに異なります。




▼『テクロスサマーカーニバル』特設サイト


https://techcrossfes.com/(https://techcrossfes.com/)



■『テクロスサマーカーニバル』のPVを公開！


『テクロスサマーカーニバル』の開催を記念して、『神姫PROJECT』『あやかしランブル！』『れじぇくろ！』それぞれのコラボイベントを紹介する、3つのPVを公開いたしました。


各タイトルの公式YouTubeチャンネルにてぜひご覧ください。



▼『神姫PROJECT』サマーカーニバルPV


[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=rd_1Nl-sei4 ]


▼『あやかしランブル！』サマーカーニバルPV


[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=kFdNPpSyHPc ]


▼『れじぇくろ！』サマーカーニバルPV


[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=5pmesQDHBB0 ]


■『テクロスサマーカーニバル』に登場するコラボキャラクターを紹介！


『テクロスサマーカーニバル』に登場するコラボキャラクターの情報を公開いたしました。


コラボキャラクターは、『テクロスサマーカーニバル』開催期間にそれぞれのゲーム内で実施するガチャより入手できます。



【神姫PROJECT】

『神姫PROJECT』には、「ツクヨミ」「ジークフリート」が登場します。




▼[夏の祭典]ツクヨミ




▼[夏の祭典]ジークフリート





【あやかしランブル！】

『あやかしランブル！』には、「ヒュプノス」「ミカエル」が登場します。



▼[夏の眠らせ姫]ヒュプノス




▼[浜辺の天使]ミカエル





【れじぇくろ！】

『れじぇくろ！』には、「アリサ」「ククノチ」が登場します。



▼アリサ -神姫-




▼ククノチ -式神-




■毎日当たる！テクロスサマーカーニバル開催！カウントダウンキャンペーンを開始！


『テクロスサマーカーニバル』の開催を記念して、8月19日(火)より各タイトルの公式Xにて「テクロスサマーカーニバル開催！カウントダウンキャンペーン」を開催いたします。


公式Xをフォローし、投稿される対象のポストをリポストすると、毎日抽選で30名様にAmazonギフトカード1,000円分が当たります。


リポストしてすぐに抽選結果を確認できますので、ぜひご参加ください！



＜プレゼント内容＞


・Amazonギフトカード1,000円分（各日30名）



＜参加方法＞


1. 『神姫PROJECT』『あやかしランブル！』『れじぇくろ！』の公式Xアカウントをフォロー



　『神姫PROJECT』公式X：https://x.com/kamihimeproject(https://x.com/kamihimeproject)


　『あやかしランブル！』公式X：https://x.com/ayarabu_info(https://x.com/ayarabu_info)


　『れじぇくろ！』公式X：https://x.com/legeclo(https://x.com/legeclo)



2. 各タイトルの公式Xで投稿される対象のポストをリポスト


　※対象のポストを投稿するアカウントは3タイトルのいずれかとなり、毎日異なります。



3. 対象のポスト内に記載されているURLにアクセスして抽選結果を確認



＜開催期間＞


2025年8月19日(火) 18:00～ 2025年8月26日(火) 17:59



※本キャンペーンは合同会社EXNOAによる提供です。本キャンペーンについてのお問い合わせはAmazonではお受けしておりません。お問い合わせはDMM GAMES サポート（https://support.dmm.com/games/contact/21/forms(https://support.dmm.com/games/contact/21/forms)）までお願いいたします。


※Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴはAmazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。


※キャンペーンの開催日時や内容は変更となる可能性があります。


※詳細は公式Xよりご確認ください。





■製品概要


タイトル：『神姫PROJECT』


公式サイト：https://kamihime.net/(https://kamihime.net/)


公式X：https://x.com/kamihimeproject(https://x.com/kamihimeproject)


ゲーム起動はこちら！：https://games.dmm.com/detail/kamipro


プラットフォーム：DMM GAMES/App Store/Google Play


販売価格：基本無料（ゲーム内課金あり）


権利表記：(C)2016 EXNOA LLC / テクロス



タイトル：『あやかしランブル！』


公式サイト：https://ayarabu.jp/(https://ayarabu.jp/)


公式X：https://x.com/ayarabu_info(https://x.com/ayarabu_info)


ゲーム起動はこちら！：https://games.dmm.com/detail/ayarabu


プラットフォーム：DMM GAMES/App Store/Google Play


販売価格：基本無料（ゲーム内課金あり）


権利表記：(C)2019 EXNOA LLC / テクロス



タイトル：『れじぇくろ！ ～レジェンド・クローバー～』


公式サイト：https://www.legend-clover.net/(https://www.legend-clover.net/)


公式X：https://x.com/legeclo(https://x.com/legeclo)


ゲーム起動はこちら！：https://games.dmm.com/detail/legeclo


プラットフォーム：DMM GAMES/App Store/Google Play


販売価格：基本無料（ゲーム内課金あり）


権利表記：(C)2021 EXNOA LLC / テクロス



Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。