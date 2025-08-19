DMM GAMES『神姫PROJECT』『あやかしランブル！』『れじぇくろ！ ～レジェンド・クローバー～』3タイトルの合同コラボイベント『テクロスサマーカーニバル』開催決定！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：村中 悠介、URL：https://games.dmm.com/(https://games.dmm.com/)）が運営するDMM GAMESにて、株式会社テクロス（本社：東京都千代田区、代表：辻 拓也、URL：https://techcross.co.jp/(https://techcross.co.jp/)）が手がける『神姫PROJECT』『あやかしランブル！』『れじぇくろ！ ～レジェンド・クローバー～』（以下『れじぇくろ！』）』3タイトルの合同コラボイベント、『テクロスサマーカーニバル』の開催が決定したことをお知らせいたします。

■『テクロスサマーカーニバル』開催決定！

8月26日(火)より順次、『神姫PROJECT』『あやかしランブル！』『れじぇくろ！』3タイトルの合同コラボイベント『テクロスサマーカーニバル』を開催いたします。

イベントやキャンペーンの詳細内容は、特設サイトにて公開しておりますので、ぜひご確認ください。

【開催期間】

『神姫PROJECT』

2025年8月28日(木) メンテナンス終了後 ～ 2025年9月11日(木) 12:00

『あやかしランブル！』

2025年8月27日(水) メンテナンス終了後 ～ 2025年9月12日(金) 11:59

『れじぇくろ！』

2025年8月26日(火) メンテナンス終了後 ～ 2025年9月９日(火) 11:59

※開催期間はタイトルごとに異なります。

▼『テクロスサマーカーニバル』特設サイト

https://techcrossfes.com/(https://techcrossfes.com/)

■『テクロスサマーカーニバル』のPVを公開！

『テクロスサマーカーニバル』の開催を記念して、『神姫PROJECT』『あやかしランブル！』『れじぇくろ！』それぞれのコラボイベントを紹介する、3つのPVを公開いたしました。

各タイトルの公式YouTubeチャンネルにてぜひご覧ください。

▼『神姫PROJECT』サマーカーニバルPV

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=rd_1Nl-sei4 ]

▼『あやかしランブル！』サマーカーニバルPV

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=kFdNPpSyHPc ]

▼『れじぇくろ！』サマーカーニバルPV

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=5pmesQDHBB0 ]

■『テクロスサマーカーニバル』に登場するコラボキャラクターを紹介！

『テクロスサマーカーニバル』に登場するコラボキャラクターの情報を公開いたしました。

コラボキャラクターは、『テクロスサマーカーニバル』開催期間にそれぞれのゲーム内で実施するガチャより入手できます。

【神姫PROJECT】

『神姫PROJECT』には、「ツクヨミ」「ジークフリート」が登場します。

▼[夏の祭典]ツクヨミ

▼[夏の祭典]ジークフリート

【あやかしランブル！】

『あやかしランブル！』には、「ヒュプノス」「ミカエル」が登場します。

▼[夏の眠らせ姫]ヒュプノス

▼[浜辺の天使]ミカエル

【れじぇくろ！】

『れじぇくろ！』には、「アリサ」「ククノチ」が登場します。

▼アリサ -神姫-

▼ククノチ -式神-

■毎日当たる！テクロスサマーカーニバル開催！カウントダウンキャンペーンを開始！

『テクロスサマーカーニバル』の開催を記念して、8月19日(火)より各タイトルの公式Xにて「テクロスサマーカーニバル開催！カウントダウンキャンペーン」を開催いたします。

公式Xをフォローし、投稿される対象のポストをリポストすると、毎日抽選で30名様にAmazonギフトカード1,000円分が当たります。

リポストしてすぐに抽選結果を確認できますので、ぜひご参加ください！

＜プレゼント内容＞

・Amazonギフトカード1,000円分（各日30名）

＜参加方法＞

1. 『神姫PROJECT』『あやかしランブル！』『れじぇくろ！』の公式Xアカウントをフォロー

『神姫PROJECT』公式X：https://x.com/kamihimeproject(https://x.com/kamihimeproject)

『あやかしランブル！』公式X：https://x.com/ayarabu_info(https://x.com/ayarabu_info)

『れじぇくろ！』公式X：https://x.com/legeclo(https://x.com/legeclo)

2. 各タイトルの公式Xで投稿される対象のポストをリポスト

※対象のポストを投稿するアカウントは3タイトルのいずれかとなり、毎日異なります。

3. 対象のポスト内に記載されているURLにアクセスして抽選結果を確認

＜開催期間＞

2025年8月19日(火) 18:00～ 2025年8月26日(火) 17:59

※本キャンペーンは合同会社EXNOAによる提供です。本キャンペーンについてのお問い合わせはAmazonではお受けしておりません。お問い合わせはDMM GAMES サポート（https://support.dmm.com/games/contact/21/forms(https://support.dmm.com/games/contact/21/forms)）までお願いいたします。

※Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴはAmazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。

※キャンペーンの開催日時や内容は変更となる可能性があります。

※詳細は公式Xよりご確認ください。

■製品概要

タイトル：『神姫PROJECT』

公式サイト：https://kamihime.net/(https://kamihime.net/)

公式X：https://x.com/kamihimeproject(https://x.com/kamihimeproject)

ゲーム起動はこちら！：https://games.dmm.com/detail/kamipro

プラットフォーム：DMM GAMES/App Store/Google Play

販売価格：基本無料（ゲーム内課金あり）

権利表記：(C)2016 EXNOA LLC / テクロス

タイトル：『あやかしランブル！』

公式サイト：https://ayarabu.jp/(https://ayarabu.jp/)

公式X：https://x.com/ayarabu_info(https://x.com/ayarabu_info)

ゲーム起動はこちら！：https://games.dmm.com/detail/ayarabu

プラットフォーム：DMM GAMES/App Store/Google Play

販売価格：基本無料（ゲーム内課金あり）

権利表記：(C)2019 EXNOA LLC / テクロス

タイトル：『れじぇくろ！ ～レジェンド・クローバー～』

公式サイト：https://www.legend-clover.net/(https://www.legend-clover.net/)

公式X：https://x.com/legeclo(https://x.com/legeclo)

ゲーム起動はこちら！：https://games.dmm.com/detail/legeclo

プラットフォーム：DMM GAMES/App Store/Google Play

販売価格：基本無料（ゲーム内課金あり）

権利表記：(C)2021 EXNOA LLC / テクロス

Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。