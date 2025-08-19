和楽器バンドのボーカル 鈴華ゆう子が新エッセイを幻冬舎plusにてスタート！詩吟とJ-POP──二つの表現世界を綴る
株式会社幻冬舎(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：見城 徹)が運営するWEBメディア「幻冬舎plus」にて、鈴華ゆう子による新エッセイ連載『和ノ音日和』（全５回予定）がスタートいたします。
詩吟と音楽。古典と現代。二つの世界をつなぐ架け橋として生きる、鈴華ゆう子。 伝統とポップカルチャーのあいだを行き来しながら、 それぞれの世界で得た気づきや想いを、等身大の言葉で綴っていきます。 音楽が好きな方から、伝統芸能をちょっと覗いてみたい方まで。 "表現"や"文化"の本質に、そっと触れられるようなエッセイです。
初回記事は8月21日（木）朝6時より公開予定。どうぞご期待ください。
https://www.gentosha.jp/series/wanooto/
■著者プロフィール｜鈴華ゆう子（すずはな・ゆうこ）
シンガーソングライター／詩吟師範
和楽器バンドのボーカル（リーダー）を務め、メンバーを集めてバンドを立ち上げた発起人でもある。
3歳よりクラシックピアノ、5歳より詩吟・詩舞・剣舞を始める。
東京音楽大学器楽（ピアノ）専攻卒業。中高音楽教員免許の取得などを通じて、教育分野にも深く関わっている。
2011年、コロムビアレコード全国吟詠コンクールにて一位を獲得。2025年には吟道鈴華流を創流し 宗家「鈴華慶晟」としても活動している。
また、企画力に優れたアイディアマンとして、楽曲提供など創作面でも多彩な活動を展開し、音楽イベントをはじめとする各種プロデュースも手がけ、アーティストのプロデュースにも携わる。
2024年には音楽への想いを自らの言葉で綴った一冊初の著書『唄いろは』を出版。
声優やラジオパーソナリティとしても活動し、幅広い表現の場で実績を重ねてきた。
・オフィシャルHP：https://yuko-suzuhana.com/
・X：https://x.com/yuchinsound
・YouTube：https://www.youtube.com/@yuko-suzuhana
◆最新ライブ情報
鈴華ゆう子 LIVETOUR2025『𝐒𝐀𝐌𝐔𝐑𝐀𝐈 𝐃𝐈𝐕𝐀』～東名阪台ノ陣～
いよいよソロ初の全国ツアー、鈴華ゆう子 LIVE TOUR 2025『𝐒𝐀𝐌𝐔𝐑𝐀𝐈 𝐃𝐈𝐕𝐀』～東名阪台ノ陣～のチケット発売が８月２日よりスタート！
本日、8月19日(火)から、LINE先行抽選が受付開始！
下記URLかQRコードよりLINE登録のうえ、ご応募ください！
https://lin.ee/XWkx2RZ
受付期間：2025年8月19日(火)12:00～9月1日(月)23:59
結果確認＆入金期間：2025年9月5日(金)15:00～9月8日(月)23:00
発券開始：2025年10月04日(土)10:00～各公演日開演時刻まで
◆公演情報◆
【大阪公演】
日時：2025年11月1日(土) 開演 17:30
会場：TEMPO HARBOR THEATER
【名古屋公演】
日時：2025年11月15日(土) 開演 17:30
会場：インターナショナルレジェンドホール
【東京公演】
日時：2025年11月22日(土) 開演 17:30
会場：日経ホール
【台湾公演】
日時：2025年12月6日(土)
会場：CORNER HOUSE
第一部 開演：13:30
第二部 開演：18:30
※台湾公演のチケットは、国内公演とは発売元が異なります。
▶︎ 台湾公演の詳細はこちら(https://yuko-suzuhana.com/250801-3/)
◆発売チケット券種◆
VIP(FC限定) \15,000(税込)※グッズ付、前方VIP席確約
一般指定席 \9,500(税込)
学割指定席 \3,500(税込)
当日券 \10,500(税込)
※全席指定席、すべて税込、ドリンク代別
※3歳以上有料（学割適応可）３歳未満は膝上鑑賞可（無料）
※小学生以下は保護者同伴に限り入場可
チケット申込＆詳細はこちら(https://yuko-suzuhana.com/news/250801/)
■幻冬舎plus（げんとうしゃぷらす）について
2013年11月12日にオープンした幻冬舎公式のWEBマガジン＆電子書店。
WEBマガジンに執筆・登場するのは話題の著名人。無料の会員登録で約23,000本の記事が読み放題に。
電子書店は専用アプリ不要の、すぐ読めるブラウザ型なので電子書籍を気軽に試し読みできます。ここでしか買えない音声コンテンツやイベント、特典付きの電子書籍も販売中。
・URL：https://www.gentosha.jp/
・Facebook：https://www.facebook.com/gentoshap
・X：https://twitter.com/gentoshap
