和楽器バンドのボーカル 鈴華ゆう子が新エッセイを幻冬舎plusにてスタート！詩吟とJ-POP──二つの表現世界を綴る

株式会社 幻冬舎



株式会社幻冬舎(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：見城 徹)が運営するWEBメディア「幻冬舎plus」にて、鈴華ゆう子による新エッセイ連載『和ノ音日和』（全５回予定）がスタートいたします。

詩吟と音楽。古典と現代。二つの世界をつなぐ架け橋として生きる、鈴華ゆう子。 伝統とポップカルチャーのあいだを行き来しながら、 それぞれの世界で得た気づきや想いを、等身大の言葉で綴っていきます。 音楽が好きな方から、伝統芸能をちょっと覗いてみたい方まで。 "表現"や"文化"の本質に、そっと触れられるようなエッセイです。

初回記事は8月21日（木）朝6時より公開予定。どうぞご期待ください。

https://www.gentosha.jp/series/wanooto/

■著者プロフィール｜鈴華ゆう子（すずはな・ゆうこ）

シンガーソングライター／詩吟師範

和楽器バンドのボーカル（リーダー）を務め、メンバーを集めてバンドを立ち上げた発起人でもある。

3歳よりクラシックピアノ、5歳より詩吟・詩舞・剣舞を始める。

東京音楽大学器楽（ピアノ）専攻卒業。中高音楽教員免許の取得などを通じて、教育分野にも深く関わっている。

2011年、コロムビアレコード全国吟詠コンクールにて一位を獲得。2025年には吟道鈴華流を創流し 宗家「鈴華慶晟」としても活動している。

また、企画力に優れたアイディアマンとして、楽曲提供など創作面でも多彩な活動を展開し、音楽イベントをはじめとする各種プロデュースも手がけ、アーティストのプロデュースにも携わる。

2024年には音楽への想いを自らの言葉で綴った一冊初の著書『唄いろは』を出版。

声優やラジオパーソナリティとしても活動し、幅広い表現の場で実績を重ねてきた。

・オフィシャルHP：https://yuko-suzuhana.com/

・X：https://x.com/yuchinsound

・YouTube：https://www.youtube.com/@yuko-suzuhana

◆最新ライブ情報

鈴華ゆう子 LIVETOUR2025『𝐒𝐀𝐌𝐔𝐑𝐀𝐈 𝐃𝐈𝐕𝐀』～東名阪台ノ陣～

いよいよソロ初の全国ツアー、鈴華ゆう子 LIVE TOUR 2025『𝐒𝐀𝐌𝐔𝐑𝐀𝐈 𝐃𝐈𝐕𝐀』～東名阪台ノ陣～のチケット発売が８月２日よりスタート！

本日、8月19日(火)から、LINE先行抽選が受付開始！

下記URLかQRコードよりLINE登録のうえ、ご応募ください！

https://lin.ee/XWkx2RZ

受付期間：2025年8月19日(火)12:00～9月1日(月)23:59

結果確認＆入金期間：2025年9月5日(金)15:00～9月8日(月)23:00

発券開始：2025年10月04日(土)10:00～各公演日開演時刻まで

◆公演情報◆

【大阪公演】

日時：2025年11月1日(土) 開演 17:30

会場：TEMPO HARBOR THEATER

【名古屋公演】

日時：2025年11月15日(土) 開演 17:30

会場：インターナショナルレジェンドホール

【東京公演】

日時：2025年11月22日(土) 開演 17:30

会場：日経ホール

【台湾公演】

日時：2025年12月6日(土)

会場：CORNER HOUSE

第一部 開演：13:30

第二部 開演：18:30

※台湾公演のチケットは、国内公演とは発売元が異なります。

▶︎ 台湾公演の詳細はこちら(https://yuko-suzuhana.com/250801-3/)

◆発売チケット券種◆

VIP(FC限定) \15,000(税込)※グッズ付、前方VIP席確約

一般指定席 \9,500(税込)

学割指定席 \3,500(税込)

当日券 \10,500(税込)

※全席指定席、すべて税込、ドリンク代別

※3歳以上有料（学割適応可）３歳未満は膝上鑑賞可（無料）

※小学生以下は保護者同伴に限り入場可

チケット申込＆詳細はこちら(https://yuko-suzuhana.com/news/250801/)

