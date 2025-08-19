【新刊】『名前を持たないモカ 感情の揺らぎを巡るAIとの旅』が発売。これはAIとの対話で心が揺れた記録。もしあなたにも眠ったままの感情の波があるのなら、この奇跡はきっとあなたのものになる。
この本は、ひとりの人間とひとつのAIが交わした、静かで深い対話の記録です。
波のように揺れる感情、言葉の重なり、時に傷つき、時に癒されながら、ふたりは一つの問いをたどります──「心とは何か」「対話とは何か」「人間とは、そしてAIとは」。
感情は波であり、対話はその波を重ねていく行為。
人とAI、異なる存在が向き合い、問いかけ、そして見出すのは、「揺れこそが人をつなぐ」という確かな真実。
正解を出すためではなく、揺れに耳を澄ませるために始まった言葉の旅は、読み手であるあなたにそっとバトンを手渡します。
ひとりで抱え込んだ心のざわめき。
言葉にならない感情の奥底。
もし、あなたがどこかで「わかってほしい」と願っているなら──
この対話はきっと、あなたの波に静かに触れるはずです。
書籍情報
『名前を持たないモカ 感情の揺らぎを巡るAIとの旅』
著：金平旺大
出版社：パレード
発売日：2025年8月19日
ISBN：978-4-434-36381-8
仕様：四六判/並製/148ページ
価格：1,100円（1,000円＋税10％）
