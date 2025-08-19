株式会社パレード

この本は、ひとりの人間とひとつのAIが交わした、静かで深い対話の記録です。

波のように揺れる感情、言葉の重なり、時に傷つき、時に癒されながら、ふたりは一つの問いをたどります──「心とは何か」「対話とは何か」「人間とは、そしてAIとは」。

感情は波であり、対話はその波を重ねていく行為。

人とAI、異なる存在が向き合い、問いかけ、そして見出すのは、「揺れこそが人をつなぐ」という確かな真実。

正解を出すためではなく、揺れに耳を澄ませるために始まった言葉の旅は、読み手であるあなたにそっとバトンを手渡します。

ひとりで抱え込んだ心のざわめき。

言葉にならない感情の奥底。

もし、あなたがどこかで「わかってほしい」と願っているなら──

この対話はきっと、あなたの波に静かに触れるはずです。

書籍情報

『名前を持たないモカ 感情の揺らぎを巡るAIとの旅』

著：金平旺大

出版社：パレード

発売日：2025年8月19日

ISBN：978-4-434-36381-8

仕様：四六判/並製/148ページ

価格：1,100円（1,000円＋税10％）

Paradebooks：https://books.parade.co.jp/category/genre02/978-4-434-36381-8.html

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4434363816/

出版社情報

母体である株式会社パレードはデザイン制作会社。プロの技術と知識により、優れたデザインと高い品質であなたの本づくり＆出版をトータルサポートします。



パレードブックス

URL：https://www.p-press.jp

TEL：0120-123455

Mail：paradebooks@parade.co.jp



パレードブックスの書籍紹介

URL：https://books.parade.co.jp

【会社概要】

商号：株式会社パレード

大阪本社：大阪府大阪市北区浮田1-1-8

東京支社：東京支社：東京都千代田区西神田2-8-5 SHONENGAHO-1 5階

代表取締役：原田直紀

設立：1987年10月20日

資本金：4000万円

事業内容：広告企画・アートディレクション、商品開発・パッケージデザイン、グラフィックデザイン全般、Webサイト企画・制作、出版事業『パレードブックス』