【オンラインセミナー】実際の会議シーンで徹底解説！議事録作成を効率化する高性能マイク活用術〈ヤマハコラボウェビナー第二弾〉【9月4日（木）開催】
株式会社アドバンスト・メディア
議事録作成を効率化する高性能マイク活用術
2025年9月4日（木）、株式会社アドバンスト・メディア（本社：東京都豊島区、代表取締役会長兼社長：鈴木清幸 以下、アドバンスト・メディア）は、オンラインセミナー「実際の会議シーンで徹底解説！議事録作成を効率化する高性能マイク活用術【ヤマハコラボウェビナー第二弾】」を開催いたします。
AI議事録作成ツールを導入したものの、なんだか精度がいまいち、、、そんなお悩みありませんか？音声認識精度は、適切なマイクデバイスを選択するで大きく向上します。
本ウェビナーでは、議事録ツールの導入効果を最大限に引き出す活用方法を、ヤマハ様のマイクを例に実際のご利用シーンでのデモも交えながらご紹介します。ぜひお気軽にお申し込みください。
■こんな方におすすめ
・音声認識ツールにおけるマイク選定に悩んでいる
・既にヤマハ社製マイクを持っている
・会議の議事録に時間がかかっている、精神的な負担が大きい
・AIを活用して業務負担を軽減したい、DX化を推進したい
詳細・お申込みはこちら :
https://voxt-one.advanced-media.co.jp/webinar/20250904/?from=pr