【 スポーツ庁 × eiicon 】全国から9のスポーツ団体が参画決定！ スポーツオープンイノベーション（SOIP）本年度プログラムが始動！

日本最大級のオープンイノベーションプラットフォーム「AUBA（アウバ）」を運営する株式会社eiicon（エイコン 本社所在地：文京区後楽、代表取締役社長：中村 亜由子、以下「eiicon」）は、2025年6月より募集を行っておりました、スポーツ庁とともに他産業と連携し新規事業を目指すスポーツオープンイノベーション（SOIP）に参画したい全国のスポーツ団体（以下、ホスト団体）公募の結果、全国から9のスポーツ団体の参画が決定したことをお知らせします。

スポーツ庁×eiicon スポーツオープンイノベーション（SOIP）に参画する9スポーツ団体

eiiconは、スポーツ庁より 令和7年度スポーツ産業の成長促進事業「スポーツオープンイノベーション推進事業（以下、本事業）」の運営を受託。本事業の核となる本取組により、スポーツ庁およびeiiconは、SOIPを通じたスポーツ団体の新規事業創出と成長・拡大を支援してまいります。





■スポーツオープンイノベーション（SOIP）本年度プログラムに参画するスポーツ団体



COLLABORATION PROGRAM

スポーツ団体がすでに共創パートナーとともに推進しているプログラム

既存ビジネスの拡大に取り組む4スポーツ団体

アビスパ福岡（サッカー J1：福岡県福岡市）

NPO法人 日本ブラインドサッカー協会（ブラインドサッカー：東京都）

いわきFC（サッカー J2：福島県いわき市）

鎌倉インターナショナルFC（サッカー 神奈川県社会人サッカーリーグ1部：神奈川県鎌倉市）



新規ビジネスの構築に取り組む3スポーツ団体

秋田ノーザンハピネッツ（プロバスケットボール B1リーグ：秋田県秋田市）

ベルテックス静岡（プロバスケットボール B2リーグ：静岡県静岡市）

ルリーロ福岡（ジャパンラグビー リーグワン：福岡県うきは市）

CO-CREATION PROGRAM

スポーツ団体が共創に取り組みたいパートナー企業を募集するプログラム

既存ビジネスの拡大に取り組む1スポーツ団体

ガイナーレ鳥取（サッカー J3：鳥取県米子市）

新規ビジネスの構築に取り組む1スポーツ団体

SAGA久光スプリングス（女子バレーボール SVリーグ WOMEN：佐賀県鳥栖市）

以上9スポーツ団体

□今後のスケジュール（予定）

COLLABORATION PROGRAM

2025年8月～2026年2月 インキュベーション期間

2025年12月中旬 CONFERENCE（交流会）@都内

2026年2月下旬 DEMO DAY（成果発表会）＠都内

CO-CREATION PROGRAM

2025年9月25日（木） パートナー企業募集開始

10月上旬 プログラム説明会

10月19日（日） パートナー企業募集締切

11月上旬 書類選考・面談・パートナー企業決定

11月中旬 ワークショップ＠都内

11月～2026年2月 インキュベーション期間

12月中旬 CONFERENCE（交流会）@都内

2026年2月下旬 DEMO DAY（成果発表会）＠都内

■令和7年度スポーツ産業の成長促進事業「スポーツオープンイノベーション推進事業」について

スポーツ産業の成長化を促し、スポーツへの投資促進やスポーツの価値高度化を図るとともに、他産業の価値高度化や社会課題の解決につながる新たな財・サービスを創出する社会の実現のためには、スポーツと他産業が連携しスポーツの場におけるオープンイノベーションを促進する取組が必要不可欠です。

スポーツ庁では、１.スポーツ団体（リーグ、中央競技団体、クラブ・チーム等）や企業、地方公共団体等の関係者によるネットワーキングのためのカンファレンスの開催や、２.スポーツ団体と企業やスタートアップ等の事業者との連携による新事業創出等を支援するアクセラレーションプログラム等を実施してきましたが、引き続きスポーツ産業の成長や他産業との連携による価値創出を一層促進するためには、スポーツオープンイノベーションの基盤形成と先進事例形成に取り組むことが重要であると考えています。

本年度は、ビジネスを構築する段階と、ビジネスを成長させる段階にわけてアクセラレーション支援を行います。より定量的な成果創出に向け、ビジネスモデルの成長拡大支援に重点を置いて実施をするとともに、より幅広いスポーツ団体の取組促進として、パラスポーツ団体への支援も行います。





