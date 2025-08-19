ついに来た！【AIブログアルケミスト】待望の新機能「プロンプト設定オプション」をリリース──独自情報を組み込み、E-E-A-Tを強化

株式会社アソシエーションオフィス

株式会社アソシエーションオフィス（本社：東京都台東区、代表取締役：泉もとき）は、完全自動ブログ生成ツール「AIブログアルケミスト」において、新機能『プロンプト挿入オプション』の提供を開始しました。

本オプションは、従来の自動生成記事が抱えていた「自社らしさの希薄化」や「裏付け不足」といった課題を打ち破る革新的な仕組みです。現場で得られる実績値・体験談・引用元などの一次情報に加え、社内で培われた用語・論点・記事構成・参照URLといった知識をプロンプトに直接注入できるようになりました。

これにより、AIが生成する記事の「経験・専門性・権威性・信頼性（E-E-A-T）」を格段に高め、単なる自動生成を超えた“企業の文脈を宿したコンテンツ”を安定的に再現。まさに、AIライティングの常識を刷新する進化となります。

なお、本機能には自動A/Bテストは含まれていませんが、既存の分析機能やレポート連携はこれまで通りご利用いただけます。

新オプション開発の経緯

プロンプト設定で記事生成が“自社専用ライティング”に進化

これまでの自動生成記事は便利な一方で、どこか一般的な内容に留まることがありました。「プロンプト設定オプション」では、ユーザーが簡単に「顧客の声を交える」「自社ブランドを強調する」「専門家の視点で解説する」などの指示を反映可能。これにより、競合との差別化につながる独自性の高い記事を完全自動で生成します。

そもそも「プロンプト」とは？

プロンプトとは、AIに対して「こんな記事を書いてほしい」と伝えるための指示文のことです。例えば「自社の新商品を紹介してください」「専門家として分かりやすく解説してください」といった要望をAIに与えることで、生成される記事の内容やトーンをコントロールできます。

今回の「プロンプト設定オプション」では、この指示を誰でも簡単に入力・管理できるようになり、従来のAI自動生成記事よりもはるかに自然でオリジナル性の高い記事作成が可能になりました。

新機能のポイント（3つだけ）

- 独自の情報を入れて信頼性を高める現場での体験談や数値データ、商品名やサービス名、参考リンクなどを記事生成に直接反映。会社ならではの情報を盛り込むことで、読者からの信頼を得やすくなります。- 社内の知識を活かして“狙った記事”に寄せる普段使っている記事のひな型やポイント整理、参考URLを反映させることで、文章の流れや伝え方をコントロール。求めている記事のイメージに近づけます。- 登録しておけば毎回使える仕組み一度設定した情報は保存しておけるため、毎日の自動投稿でも同じ基準で記事を作成。内容にブレがなく、安定した品質を保てます。

なぜ『プロンプト挿入機能』は“革命”なのか

これまでの生成AIは便利でありながら、企業のWebマーケティングにとって致命的な課題を抱えていました。

- 自社らしさの喪失 ─ どの企業が発信しても似たような記事になる- 再現性の不安定さ ─ 毎回の生成結果にばらつきが出る- 裏付けの欠如 ─ 出典や根拠が不明確で、信頼性が揺らぐ

この壁を越えない限り、AI記事は“読み物”にはなっても“マーケティングの武器”にはなり得ませんでした。

そこでAIブログアルケミストが打ち出した答えが、『プロンプト挿入機能』です。

記事生成の核となるプロンプトに、現場の実績データや担当者の声といった経験に基づく具体性、社内用語や独自定義を活かした専門性の表現、さらにURLや出典を差し込むことで権威性と信頼性を注入。

AIブログアルケミストの記事はついに、「ただの自動生成」から「企業の文脈を宿した発信」へと進化しました。

これは単なる機能追加ではなく、自動生成コンテンツの常識を塗り替える革命です。

主な機能

「現場の声」をそのまま記事に

実績値・日時・地名・担当者コメント・出典URLなどを入力するだけで、自動的に見出し・本文・CTAへ反映。記事の信頼性と独自性を一気に高めます。

“勝ちパターン”をAIに教える

社内のFAQの型や論点リスト、NGワード、参照URLを登録可能。記事の抜け漏れを防ぎ、常にブレない品質を実現します。

今ある仕組みとそのまま繋がる

WordPress自動投稿、Xトレンド取り込み、Search Console／アナリティクス連携など、既存機能とのシームレスな連携で運用負担ゼロ。

使い方（3ステップ）

こんな使い方ができます！

地域のお知らせやイベント告知に

イベント名や開催日、店舗名などを差し込むだけで、地域性と速報性を兼ね備えた記事に。

イベント名や開催日、店舗名などを差し込むだけで、地域性と速報性を兼ね備えた記事に。

B2Bの導入事例紹介に

数値や工程、担当部署をあらかじめ入れておけば、記事の最後で自然に資料請求や相談につなげられます。

専門メディアやオウンドメディアに

用語の定義や参照URL、引用ルールを登録しておくことで、記事全体がE-E-A-Tに準拠した統一品質に。

AI時代の集客をリードする「LLMO対策」

AIによる検索・情報取得が急速に拡大する中、AIに好まれる記事構造を持つことは必須です。AIブログアルケミストは、GAIO・LLMO対策を標準搭載し、今後も進化を続けます。

提供開始日・価格

会社概要

- 提供開始：2025年8月19日- 価格：5000円（月額・税別）- 申込み：管理画面、またはお問い合わせより

